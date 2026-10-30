Σχολικοί αγώνες 20260-2027: Ξεκινούν οι πανελλήνιες διοργανώσεις Λυκείων Ελλάδας-Κύπρου

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Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ομαδικά και ατομικά αθλήματα, ενώ συνεχίζεται και φέτος η απονομή του βραβείου «Ευ Αγωνίζεσθαι», με στόχο την προώθηση των αξιών του αθλητισμού και του ευ αγωνίζεσθαι.

Την έναρξη των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων Ελλάδας – Κύπρου, καθώς και άλλων σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2026–2027, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες των Λυκείων θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ομαδικά και ατομικά αθλήματα, όπως το ποδόσφαιρο, η καλαθοσφαίριση, η πετοσφαίριση, η χειροσφαίριση και ο κλασικός αθλητισμός. Παράλληλα, συνεχίζεται και φέτος η απονομή του βραβείου «Ευ Αγωνίζεσθαι», με στόχο την ανάδειξη των αξιών του αθλητισμού και του ευ αγωνίζεσθαι στο σχολικό περιβάλλον.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας: “Καλούνται τα μέλη των Οργανωτικών Επιτροπών Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπως προβούν, κατ’ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, στη διοργάνωση και διεξαγωγή των ανωτέρω σχολικών αγώνων και αθλητικών δραστηριοτήτων

Τα αθλήματα που δύνανται να συμμετάσχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες Λυκείου είναι (α) τα ομαδικά: καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, χειροσφαίριση, ποδόσφαιρο, (β) o κλασικός αθλητισμός και (γ) τα άλλα ολυμπιακά αθλήματα (ομαδικά και ατομικά) τα οποία διεξάγονται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.), μέσω των οικείων Αθλητικών Ομοσπονδιών, εφόσον τηρούνται τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.

Σε συνέχεια της υπό στοιχεία 37628/Δ5/26-03-2026 (ΑΔΑ: Ρ4ΕΛ46ΝΚΠΔ-4ΙΥ) υπουργικής απόφασης, η χορήγηση του βραβείου «Ευ Αγωνίζεσθαι» συνεχίζεται και κατά το τρέχον σχολικό έτος 2026-2027 και απονέμεται σε όλες τις σχολικές αθλητικές δραστηριότητες και αγώνες και κατά προτεραιότητα στους τελικούς των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας και Κύπρου.”

Η προκήρυξη