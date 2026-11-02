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Κλειστά σχολεία 2/11: Πού δεν άνοιξαν και για ποιό λόγο

Ασημίνα Ρούσσου Ασημίνα Ρούσσου
02/11/2026 - 09:21
Κλειστά σχολεία 2/11: Πού δεν άνοιξαν και για ποιό λόγο
INTIME NEWS / ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
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Κακοκαιρία: Κλειστά σχολεία στη Ρόδο σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου – Σε ποιες περιοχές δεν θα γίνουν μαθήματα

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, σχολεία στη Ρόδο, καθώς η κακοκαιρία που επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας φέρνει ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

Η ένταση των καιρικών φαινομένων οδήγησε στην ενεργοποίηση του 112 τα ξημερώματα, με τις Αρχές να καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ενώ ο Δήμος Ρόδου αποφάσισε την προληπτική αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων στις Δημοτικές Ενότητες Αρχαγγέλου και Αφάντου.

Η σχετική απόφαση ανακοινώθηκε στις 4:30 τα ξημερώματα, με βασικό κριτήριο την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών από πιθανούς κινδύνους κατά τη μετακίνησή τους προς και από τα σχολεία.

Το μέτρο ισχύει αποκλειστικά για σήμερα και αφορά τις δύο συγκεκριμένες Δημοτικές Ενότητες, ενώ ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα και αύριο σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

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Στην Κατηγορία: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

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