Μεταθέσεις εκπαιδευτικών: Τέλος χρόνου για τις αιτήσεις – Τι πρέπει να κάνουν σήμερα οι ενδιαφερόμενοι

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Εκπνέει σήμερα, 2 Νοεμβρίου, η προθεσμία για αιτήσεις μεταθέσεων, οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Υπουργείου Παιδείας.

Τελευταία ημέρα σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, για την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς ολοκληρώνεται η προθεσμία που έχει ορίσει το Υπουργείο Παιδείας για το σχολικό έτος 2026-2027. Η ίδια καταληκτική ημερομηνία ισχύει και για τις αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης, που αφορούν μεταξύ άλλων τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, καθώς και για τις αιτήσεις βελτίωσης θέσης.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, καθώς η προθεσμία είναι αποκλειστική. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από όσους δεν έχουν ακόμη οριστική τοποθέτηση σε σχολική μονάδα, καθώς η υποβολή της σχετικής αίτησης είναι υποχρεωτική για τις κατηγορίες που προβλέπει η εγκύκλιος.

Ποιοι εκπαιδευτικοί πρέπει να υποβάλουν αίτηση

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 138023/Ε2/15-10-2026 του Υπουργείου Παιδείας, οι αιτήσεις για τις μεταθέσεις του σχολικού έτους 2026-2027 υποβάλλονται από τις 16 Οκτωβρίου έως και σήμερα, 2 Νοεμβρίου 2026.

Η διαδικασία αφορά εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να μετατεθούν, αλλά και όσους πρόκειται να ζητήσουν οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση της οργανικής τους θέσης.

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν τοποθετηθεί οριστικά σε σχολική μονάδα οφείλουν να υποβάλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης, σύμφωνα με τις προβλέψεις της εγκυκλίου.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν αποκτήσει οριστική τοποθέτηση.

Παράλληλα, δυνατότητα υποβολής αίτησης έχουν οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν βελτίωση θέσης εντός της περιοχής στην οποία ανήκουν οργανικά.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η υποβολή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων του Υπουργείου Παιδείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα:

https://teachers.minedu.gov.gr

Κατά την υποβολή αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης θέσης δεν δηλώνονται σε αυτό το στάδιο προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολικών μονάδων.

Οι προτιμήσεις σχολείων υποβάλλονται σε μεταγενέστερη φάση της διαδικασίας, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες των αρμόδιων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Τι ισχύει για την καταληκτική ημερομηνία

Η σημερινή προθεσμία είναι αποκλειστική και αφορά όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων που καλύπτει η εγκύκλιος, με εξαίρεση τις αμοιβαίες μεταθέσεις.

Για τις αμοιβαίες μεταθέσεις προβλέπεται διαφορετική διαδικασία, με δυνατότητα υποβολής αίτησης μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Επισημαίνεται επίσης ότι οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας, δηλαδή στις 2 Νοεμβρίου 2026.

Πότε ανακοινώνονται οι πίνακες και πότε γίνονται διορθώσεις

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων ακολουθεί ο έλεγχος των στοιχείων και η ανακοίνωση των πινάκων με τη μοριοδότηση των εκπαιδευτικών.

Για τις μεταθέσεις της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η ανάρτηση των σχετικών πινάκων προβλέπεται για τις 23 Νοεμβρίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήματα διόρθωσης από τις 23 έως και τις 27 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες αφορούν τη διαδικασία μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή και δεν πρέπει να συγχέονται με τη διαδικασία των οριστικών τοποθετήσεων και των βελτιώσεων θέσης.

Έως πότε μπορεί να ανακληθεί μια αίτηση

Η εγκύκλιος προβλέπει επίσης τη δυνατότητα ανάκλησης αίτησης μετάθεσης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Ωστόσο, εφόσον πραγματοποιηθεί ανάκληση, η αίτηση θεωρείται άκυρη και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί εκ νέου.

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαδικασία καλούνται να ελέγξουν τα στοιχεία τους και να ολοκληρώσουν την υποβολή της αίτησής τους εντός της σημερινής προθεσμίας.