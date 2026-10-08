Διαμαρτυρία: Φοιτητές στήνουν σκηνές στο Σύνταγμα – Στο επίκεντρο φοιτητική στέγη και κόστος σπουδών

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Σε μια συμβολική αλλά και πρωτότυπη μορφή διαμαρτυρίας προχωρούν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι της Αθήνας, καλώντας σε κινητοποίηση την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στο Σύνταγμα, όπου σχεδιάζουν να διανυκτερεύσουν σε σκηνές.

Με έναν ιδιαίτερο τρόπο αποφάσισαν να διαμαρτυρηθούν οι φοιτητές της Αθήνας για το αυξημένο κόστος σπουδών και το πρόβλημα της στέγης. Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι καλούν σε κινητοποιήση στην πλατεία Συντάγματος την Τρίτη 13 Οκτωβρίου με κεντρική δράση τη διανυκτέρευση στην πλατεία μέσα σε σκηνές!

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που γνωστοποίησε το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ), θα υπάρξει κινητοποίηση στο Υπουργείο Οικονομικών στις 18:00, ενώ η διαμαρτυρία στο Σύνταγμα προβλέπεται να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι θέτουν στο επίκεντρο το κόστος στέγασης και καθημερινής διαβίωσης, υποστηρίζοντας ότι η οικονομική επιβάρυνση για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους έχει αυξηθεί σημαντικά. Στην ανακοίνωσή τους, αναφέρονται στις υψηλές τιμές των ενοικίων, στο ενεργειακό κόστος, στις τιμές βασικών αγαθών και στα έξοδα που συνδέονται άμεσα με τη φοίτηση.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη φοιτητική στέγη, με τους Συλλόγους να υποστηρίζουν ότι υπάρχουν νέοι που δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν κατοικία στον τόπο σπουδών τους, αλλά και φοιτητές που εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο να περιορίσουν ή να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους εξαιτίας των οικονομικών δυσκολιών.

Παράλληλα, θέτουν ζητήματα που αφορούν τις τιμές στα πανεπιστημιακά κυλικεία, το κόστος συγγραμμάτων και αναλώσιμων όπου αυτό επιβαρύνει τους φοιτητές, τις μετακινήσεις, αλλά και τη χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων για λειτουργικές ανάγκες και θέρμανση.

Τι ζητούν οι φοιτητές

Μεταξύ των αιτημάτων που διατυπώνονται περιλαμβάνονται: