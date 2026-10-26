Πανεπιστήμια: Νέα απόφαση Ζαχαράκη για τα ερευνητικά έργα – Τι αλλάζει στους ελέγχους και τη χρηματοδότηση των δαπανών

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Νέες διευκρινίσεις για τον οικονομικό έλεγχο και την πιστοποίηση των δαπανών σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα πανεπιστημίων και επιχειρήσεων φέρνει απόφαση της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη.

Η ρύθμιση αφορά το πρόγραμμα «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και εξειδικεύει τις διαδικασίες ελέγχου από ορκωτούς λογιστές, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και τον τρόπο κάλυψης της αμοιβής τους.

Η απόφαση τροποποιεί το ισχύον αρχείο Συχνών Ερωτήσεων και Απαντήσεων για την υλοποίηση και παρακολούθηση των ερευνητικών έργων, προσθέτοντας τέσσερις νέες διευκρινίσεις.

Τι προβλέπεται για τους ελέγχους των ερευνητικών δαπανών

Στο επίκεντρο της απόφασης βρίσκεται η δυνατότητα αξιοποίησης ορκωτών λογιστών για την επαλήθευση των δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος.

Σύμφωνα με τη νέα διευκρίνιση, η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή πρέπει να πιστοποιεί ότι οι δαπάνες είναι νόμιμες, κανονικές, επιλέξιμες και σύμφωνες με τους όρους της πρόσκλησης.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει την ύπαρξη επαρκών δικαιολογητικών, την πραγματοποίηση των δαπανών εντός της επιλέξιμης περιόδου, την ορθή λογιστική καταχώρισή τους και τη σύνδεσή τους με το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο.

Η έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικό πίνακα με το αιτούμενο και το επαληθευμένο ποσό, καθώς και παρατηρήσεις σε περίπτωση περικοπής δαπανών.

Οι κατηγορίες που εξετάζονται περιλαμβάνουν δαπάνες προσωπικού, εξοπλισμού, αναλωσίμων, μετακινήσεων και συμμετοχής σε συνέδρια, καθώς και έμμεσες δαπάνες.

Το συγκεκριμένο τμήμα της έκθεσης πρέπει να υποβάλλεται και σε ηλεκτρονικό αρχείο επεξεργάσιμης μορφής.

Τι ισχύει για τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας

Η απόφαση διευκρινίζει ότι και οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των πανεπιστημίων μπορούν να αξιοποιούν ορκωτούς ελεγκτές για την πιστοποίηση των δαπανών τους.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η έκθεση επαλήθευσης δαπανών μπορεί να χρησιμοποιείται αντί του προβλεπόμενου δειγματοληπτικού ελέγχου.

Ωστόσο, εξακολουθεί να απαιτείται η συνυποβολή τριών δικαιολογητικών:

Λογιστικής κατάστασης με τα χρηματικά εντάλματα ή τους αριθμούς πρωτοκόλλου τους, ανά κατηγορία δαπάνης.

Βεβαίωσης πιστοποίησης δαπανών από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ.

Αποσπάσματος τραπεζικού λογαριασμού του έργου για την περίοδο επαλήθευσης.

Πώς καλύπτεται η αμοιβή του ορκωτού ελεγκτή

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη χρηματοδότηση της αμοιβής των ορκωτών λογιστών.

Σύμφωνα με την απόφαση, η σχετική δαπάνη μπορεί να καλύπτεται από το αδιάθετο εγκεκριμένο ποσό της συνολικής δημόσιας χρηματοδότησης του έργου, με ανώτατο όριο το 1,5% της αιτούμενης δημόσιας επιχορήγησης των επιχειρήσεων, βάσει των αιτημάτων επαλήθευσης.

Εφόσον ο προϋπολογισμός του συντονιστή φορέα επαρκεί, δεν απαιτείται πρόσθετη έγκριση.

Αν, αντίθετα, υπάρχει διαθέσιμο ποσό στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου, αλλά όχι επαρκές υπόλοιπο στον προϋπολογισμό του συντονιστή φορέα, προβλέπεται ενημέρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του υπουργείου Παιδείας και έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης.

Πού υποβάλλονται τα παραστατικά

Η υπουργική απόφαση διευκρινίζει επίσης ότι η αμοιβή του ορκωτού λογιστή δεν δηλώνεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), καθώς δεν συνδέεται με τις δαπάνες υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου.

Αντίθετα, η έκθεση ελέγχου και τα σχετικά παραστατικά αναρτώνται στην πλατφόρμα Invoices RRF.

Μετά την υποβολή της έκθεσης επαλήθευσης, ο συντονιστής φορέας υποβάλλει τιμολόγιο επιχορήγησης ίσης αξίας με το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και το ίδιο το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

Οι διευκρινίσεις εντάσσονται στο έργο «SUB1.1 Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180519, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά τη διαδικασία υλοποίησης και παρακολούθησης των ερευνητικών έργων και όχι την προκήρυξη νέου κύκλου χρηματοδότησης.

Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι προηγούμενες αποφάσεις και οι όροι της πρόσκλησης, όπως έχουν τροποποιηθεί.