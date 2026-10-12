Φοιτητές κατασκηνώνουν από την Τρίτη στο Σύνταγμα – Τα αιτήματά τους

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Από τα αμφιθέατρα στην πλατεία Συντάγματος μεταφέρουν τη διαμαρτυρία τους φοιτητές και φοιτήτριες της Αθήνας, που την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στήνουν σκηνές και οργανώνουν ολονύχτια κινητοποίηση με συναυλίες.

Σε κινητοποίηση στο Σύνταγμα την Τρίτη 13 Οκτωβρίου καλούν φοιτητές και φοιτήτριες από την Αθήνα, διεκδικώντας μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη φοιτητική στέγαση και την ενίσχυση της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των φοιτητικών συλλόγων, η κινητοποίηση θα περιλαμβάνει συγκέντρωση στις 18:00 στο υπουργείο Οικονομικών, καθώς και συναυλίες και κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος. Οι φοιτητές σχεδιάζουν να παραμείνουν στο σημείο από το μεσημέρι της Τρίτης, μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, έως το πρωί της Τετάρτης.

Τα αιτήματα των φοιτητών

Στην ανακοίνωσή τους, οι φοιτητικοί σύλλογοι θέτουν στο επίκεντρο τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και οι οικογένειές τους, κάνοντας λόγο για αυξημένο κόστος διαβίωσης, υψηλά ενοίκια και ελλείψεις στη φοιτητική μέριμνα.

Μεταξύ των βασικών διεκδικήσεών τους είναι η επιβολή πλαφόν στα ενοίκια, η αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος και η διεύρυνση των δικαιούχων. Ζητούν, επίσης, να εξασφαλίζεται δωρεάν στέγαση για τους πρωτοετείς που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν το σχετικό κόστος, μέσω φοιτητικών εστιών ή άλλων διαθέσιμων χώρων, με ευθύνη του κράτους και των πανεπιστημιακών αρχών. Παράλληλα, διεκδικούν την ανακαίνιση και επέκταση των φοιτητικών εστιών, καθώς και την αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων για τη δημιουργία νέων δωρεάν χώρων διαμονής. Ζητούν ακόμη έκτακτη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, μεταξύ των οποίων και η θέρμανση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Η ακαδημαϊκή χρονιά ξεκίνησε και «με το καλημέρα» όλοι ανησυχούμε για το αν θα μας φτάσουν τα λεφτά για το μήνα, αν θα τα βγάζει πέρα η οικογένειας μας. Ρεύμα, πετρέλαιο και βενζίνη πανάκριβα, το super market απλησίαστο, οι μισθοί δε φτάνουν. Φοιτητική στέγη ανύπαρκτη και τα ενοίκια «στον θεό», με επιτυχόντες να μη γράφονται στις σχολές, χιλιάδες φοιτητές να σκέφτονται να τα παρατήσουν ή να πηγαίνουν μόνο για την εξεταστική.

Η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα του συστήματος θεωρούν τις ανάγκες μας «κόστος» και λένε ότι «δεν υπάρχουν λεφτά». Όμως λεφτά ξαφνικά υπάρχουν και με το παραπάνω για τους πολεμικούς εξοπλισμούς, για να συντηρούνται οι φοροαπαλλαγές σε εφοπλιστές και τραπεζίτες! 12 δις € ήταν το πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού πέρσι! Την ίδια στιγμή, οι ενεργειακοί όμιλοι, οι ιδιοκτήτες super market, διυλιστηρίων, τραπεζών σπάνε το ένα ρεκόρ κερδοφορίας μετά το άλλο.

Είναι φανερό ότι για να ζήσουμε και να σπουδάσουμε εμείς, για να μειωθούν οι τιμές πρέπει να χάσουν από τα κέρδη τους οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι! Το κράτος αντί να δίνει λεφτά για τις πολεμικές δαπάνες, να αυξήσει τις κοινωνικές δαπάνες. Δε θα θυσιάσουμε τις ανάγκες μας, τα όνειρα μας, για τους πολέμους και τα κέρδη τους!

Τώρα πρέπει να τους κάνουμε να καταλάβουν ότι δεν πάει άλλο! Δεν θα ανεχτούμε να υποβαθμίζουν κι άλλο τα πτυχία μας, ιδρύοντας ιδιωτικά πανεπιστήμια, να διαλύουν τη φοιτητική μέριμνα μειώνοντας κι άλλο τη χρηματοδότηση, να μην έχουμε καθηγητές και υποδομές.

Για αυτό την Τρίτη 13 Οκτώβρη, φοιτητές και φοιτήτριες από όλη την Αθήνα συγκεντρωνόμαστε στην πλατεία Συντάγματος. Φέρνουμε μαζί την σκηνή μας και κατασκηνώνουμε εκεί από το μεσημέρι μετά τα μαθήματα μας μέχρι και το επόμενο πρωί!! Αφού δεν μας ακούνε, ήρθε η ώρα να μας δούνε και να είμαστε χιλιάδες! Το απόγευμα στις 18:00 συγκεντρωνόμαστε στο Υπουργείο Οικονομικών (κάτω από την πλατεία Συντάγματος) και συνεχίζουμε όλο το βράδυ την διαμαρτυρία μας με συναυλίες και κατασκήνωση στο Σύνταγμα!

Παίρνουμε δύναμη από τους αγώνες των μαθητών και φοιτητών στη Γαλλία, των νέων στην Ισπανία!

Σε όλη την Ευρώπη οι νέοι οργανώνονται και διεκδικούν! Ήρθε η δική μας σειρά! Απαιτούμε: