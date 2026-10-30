Εξετάσεις Πιστοποίησης ΕΠΑΣ ΔΥΠΑ: Οι οδηγίες του ΕΟΠΠΕΠ προς 5.000 υποψηφίους σε 10 εξεταστικά κέντρα

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Οι Εξετάσεις Πιστοποίησης αποφοίτων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της ΔΥΠΑ πραγματοποιούνται το Σάββατο 31 Οκτωβρίου και την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026, με τον ΕΟΠΠΕΠ να δημοσιοποιεί τις αναλυτικές οδηγίες που πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι πριν από τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.

Η ανακοίνωση αφορά την τέταρτη εξεταστική περίοδο για τους αποφοίτους των σχολικών ετών 2024–2025 και 2025–2026. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον έλεγχο της ημέρας, της ώρας και του εξεταστικού κέντρου, καθώς, μετά την επικαιροποίηση του προγράμματος, οι υποψήφιοι καλούνται να επιβεβαιώσουν εκ νέου τα στοιχεία της εξέτασής τους μέσω της ειδικής εφαρμογής «Πού δίνω Εξετάσεις;».

Σημειώνεται ότι οι εξετάσεις αφορούν 5.000 υποψηφίους και διεξάγονται σε 10 εξεταστικά κέντρα.

Επιπλέον, ο ΕΟΠΠΕΠ τους καλεί να μελετήσουν τις οδηγίες και να παρακολουθούν την επίσημη ιστοσελίδα του για τυχόν νεότερες ανακοινώσεις.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ενημερώνει τους υποψηφίους ότι αναρτήθηκαν οι Οδηγίες προς τους υποψηφίους για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης αποφοίτων Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), της 4ης εξεταστικής περιόδου, για αποφοίτους των σχολικών ετών 2024–2025 και 2025–2026.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 31 Οκτωβρίου και την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026.

Οι υποψήφιοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τις Οδηγίες προς τους υποψηφίους , πριν από την προσέλευσή τους στις εξετάσεις, και να ενημερωθούν εγκαίρως για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή τους στην εξεταστική διαδικασία.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι παρακαλούνται να επισκεφθούν την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή «Πού δίνω Εξετάσεις;», μέσω της οποίας μπορούν να ενημερωθούν για το εξεταστικό κέντρο στο οποίο έχουν κατανεμηθεί, καθώς και για τα στοιχεία της εξέτασής τους.

Εφαρμογή «Πού δίνω Εξετάσεις;»

Υπενθυμίζεται ότι, μετά την επικαιροποίηση του προγράμματος των εξετάσεων, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ελέγξουν εκ νέου την ακριβή ημέρα και ώρα εξέτασής τους.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καλεί τους υποψηφίους να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα του για κάθε νεότερη ενημέρωση σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων.