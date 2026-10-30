ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Πρακτικός οδηγός για την νομική κάλυψη των εργαζομένων

Πίνακας περιεχομένων

Η Ομοσπονδία ζητά σαφές πρόγραμμα παρουσίας και συγκεκριμένο προσδιορισμό των υπηρεσιακών υποχρεώσεων, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να ανατίθενται περιστασιακές εργασίες απλώς για τη συμπλήρωση του χρόνου παραμονής στο σχολείο.

Πρακτικό οδηγό για την εφαρμογή του εργασιακού ωραρίου και την ανάθεση καθηκόντων στους εργαζομένους των σχολικών μονάδων εξέδωσε η ΠΟΣΕΕΠΕΑ με στόχο την αποσαφήνιση των υποχρεώσεών τους και την προστασία των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Ο οδηγός στηρίζεται στη Δήλωση–Διαμαρτυρία της Ομοσπονδίας και εστιάζει, μεταξύ άλλων, στην παραμονή στο σχολείο πέραν του προβλεπόμενου υποστηρικτικού έργου, καθώς και στη διαχείριση προφορικών εντολών και πρόσθετων υπηρεσιών.

Βασική θέση της Ομοσπονδίας είναι ότι κάθε εργαζόμενος πρέπει να διαθέτει σαφές ημερήσιο και εβδομαδιαίο πρόγραμμα, στο οποίο να προσδιορίζονται οι ώρες παρουσίας του στη σχολική μονάδα και τα καθήκοντα που έχει αναλάβει. Παράλληλα, ζητείται να αποτυπώνονται με σαφήνεια οι πρόσθετες υπηρεσίες, εφόσον αυτές έχουν ανατεθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Όπως υπογραμμίζει η ΠΟΣΕΕΠΕΑ, οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται εγκαίρως για τις υπηρεσιακές τους υποχρεώσεις, χωρίς να τους ανατίθενται εκ των υστέρων ή περιστασιακά καθήκοντα που αποσκοπούν απλώς στη συμπλήρωση του χρόνου παραμονής τους στο σχολείο.

Η ανακοίνωση

Οδηγίες προς τον εργαζόμενο για να είναι νομικά καλυμμένος Πρακτικός οδηγός βάσει του περιεχομένου της Δήλωσης–Διαμαρτυρίας της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.

Βήμα 1 – Σαφές ωρολόγιο πρόγραμμα

Ο/Η εργαζόμενος/η πρέπει να έχει σαφές ημερήσιο και εβδομαδιαίο πρόγραμμα, στο οποίο να αναγράφονται:

το υποχρεωτικό υποστηρικτικό ωράριο/έργο,

οι ημέρες και οι ώρες παρουσίας στη σχολική μονάδα,

τυχόν άλλα συγκεκριμένα καθήκοντα που έχουν προγραμματιστεί και ανατεθεί νομίμως.

Το πρόγραμμα πρέπει να είναι γνωστό εκ των προτέρων και να αποτυπώνει με σαφήνεια το υποστηρικτικό έργο και τις τυχόν πρόσθετες συναφείς υπηρεσίες.

Βήμα 2 – Αν ζητηθεί παραμονή πέραν του υποστηρικτικού ωραρίου

Να ζητείται να διευκρινίζεται ποια συγκεκριμένη εργασία ανατίθεται. Εργασίες όπως ενημέρωση φακέλων, προετοιμασία παρέμβασης, συνεργασία ή άλλες συναφείς υπηρεσίες μπορούν να εντάσσονται στο εργασιακό ωράριο, εφόσον εμπίπτουν στα νόμιμα καθήκοντα του κλάδου και έχουν προγραμματιστεί και ανατεθεί συγκεκριμένα.

Η γραπτή ανάθεση δεν καθιστά από μόνη της νόμιμο ένα αλλότριο ή μη συναφές καθήκον.

Επίσης, σύμφωνα με τη θέση που διατυπώνεται στη Δήλωση–Διαμαρτυρία της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, δεν συνάδει με το παραπάνω πλαίσιο να «εφευρίσκεται» καθημερινά νέα εργασία κατά το δοκούν αποκλειστικά για τη συμπλήρωση της παραμονής στη σχολική μονάδα.

Βήμα 3 – Σε περίπτωση προφορικής εντολής

Μπορεί να ζητηθεί γραπτή διευκρίνιση:

«Παρακαλώ, σε περίπτωση που απαιτείται η παραμονή μου στη σχολική μονάδα πέραν του προβλεπόμενου υποστηρικτικού μου ωραρίου/έργου, να μου γνωστοποιούνται τα συγκεκριμένα πρόσθετα καθήκοντα που μου ανατίθενται, καθώς και ο προγραμματισμός τους. Είμαι στη διάθεση της σχολικής μονάδας για την εκτέλεση των νομίμως ανατιθέμενων καθηκόντων μου, στο πλαίσιο των υπηρεσιακών μου υποχρεώσεων.»

Διευκρίνιση

Η αναγραφή ώρας προσέλευσης και αποχώρησης στο πρόγραμμα δεν ταυτίζεται με υποχρέωση καθημερινής αναλυτικής καταγραφής κάθε ενέργειας του εργαζομένου.

Το κρίσιμο είναι να υπάρχει σαφές πρόγραμμα και, όταν προβλέπεται εργασία πέραν του υποστηρικτικού ωραρίου, αυτή να είναι συγκεκριμένη, συναφής, νόμιμα ανατεθειμένη και προγραμματισμένη.

Εφόσον δεν έχουν ανατεθεί νομίμως συγκεκριμένες πρόσθετες υπηρεσίες, η θέση που διατυπώνει η ΠΟΣΕΕΠΕΑ είναι ότι δεν υφίσταται υποχρέωση παραμονής μετά το πέρας του υποστηρικτικού ωραρίου/έργου.