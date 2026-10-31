Πόση σύνταξη θα πάρουν οι εκπαιδευτικοί το 2026 – Τι καθορίζει το τελικό ποσό

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Σημαντικές αλλαγές παρατηρούνται στο ποσό της σύνταξης για τους εκπαιδευτικούς, ανάλογα με την χρονιά αφυπηρέτησής τους, καθώς πολλοί παράγοντες επηρεάζουν τις τελικές αποδοχές.

Η απόφαση συνταξιοδότησης για χιλιάδες εκπαιδευτικούς δεν αφορά μόνο τα χρόνια υπηρεσίας αλλά μία σειρά δεδομένων που διαμορφώνουν το τελικό ποσό της σύνταξης.Ένα ζήτημα που απασχολεί χιλιάδες δασκάλους και καθηγητές.

Κι αυτό γιατί μεταξύ των παραγόντων περιλαμβάνονται τα χρόνια ασφάλισης, οι συντάξιμες αποδοχές, το ασφαλιστικό ιστορικό και η ηλικία συνταξιοδότησης. Και πολλές φορές η εικόνα που δημιουργείται για τις συντάξιμες αποδοχές, μόνο από τα όρια ηλικίας και τα χρόνια ασφάλισης είναι παραπλανητική.

Για παράδειγμα, το 2026, με την εθνική σύνταξη να διαμορφώνεται στα 446,86 ευρώ, καθοριστικό ρόλο στον υπολογισμό παίζει η ανταποδοτική σύνταξη, αλλά και η αξιοποίηση πλασματικών ετών.

Πώς υπολογίζεται η σύνταξη

Η κύρια σύνταξη αποτελείται από δύο μέρη:

Εθνική σύνταξη: Καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και το πλήρες ποσό της για το 2026 ανέρχεται σε 446,86 ευρώ, εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης και πληρούνται οι προϋποθέσεις διαμονής στην Ελλάδα.

Ανταποδοτική σύνταξη: Υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των συντάξιμων αποδοχών από το 2002 μέχρι την αποχώρηση και τα συνολικά έτη ασφάλισης, με εφαρμογή των αντίστοιχων ποσοστών αναπλήρωσης.

Επομένως, δύο εκπαιδευτικοί με τα ίδια χρόνια υπηρεσίας μπορεί να λάβουν διαφορετική σύνταξη, εάν έχουν διαφορετικές συντάξιμες αποδοχές ή διαφορετικό ασφαλιστικό ιστορικό.

Τι αλλάζει

Το σημερινό συνταξιοδοτικό σύστημα απέχει σημαντικά από το παλαιότερο καθεστώς, όταν η κύρια σύνταξη υπολογιζόταν στο 80% του μέσου όρου της τελευταίας πενταετίας και οι επικουρικές στο 35%.

Η εθνική σύνταξη, από την 1η Ιανουαρίου 2026, διαμορφώνεται στα 447 ευρώ, ενώ η ανταποδοτική εξαρτάται από το σύνολο των εισφορών που έχουν καταβληθεί σε όλο τον εργασιακό βίο. Στο ίδιο σχήμα εντάσσονται και τα επικουρικά ταμεία Μ.Τ.Π.Υ. και Επικουρικό, τα οποία έχουν ενσωματωθεί στον ΕΦΚΑ.

Συντάξεις: Πώς υπολογίζεται το τελικό πόσο

Σύμφωνα με τον οδηγό της ΓΣΕΕ το τελικό ποσό της σύνταξης εξαρτάται:

Πρώτον, από την εθνική σύνταξη – η οποία από την 1η Ιανουαρίου 2026 διαμορφώθηκε στα 446,86 ευρώ – με 20 έτη ασφάλισης και 40 έτη παραμονής στην Ελλάδα, και στα 402,18 ευρώ με 15 έτη ασφάλισης.

Δεύτερον από την ανταποδοτική, βάση (συντελεστή) του συνολικού χρόνου ασφάλισης και του μέσου μισθού των αποδοχών από το 2002 έως την συνταξιοδότηση.

Τρίτον, προβλέπονται επιπλέον, προσαυξήσεις για όσους καταβάλουν μεγαλύτερες του 20% ασφαλιστικές εισφορές (Βαρέα, ΔΕΚΟ, Τράπεζες, 13ο-14ο μισθό, παράλληλη ασφάλιση).

Πλασματικά έτη ασφάλισης

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περίπου ένας στους δύο ασφαλισμένους χρησιμοποιεί τη δυνατότητα εξαγοράς πλασματικών χρόνων για να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή να μειώσει το όριο ηλικίας.

Στα πλασματικά έτη μπορούν να υπολογιστούν περίοδοι όπως η στρατιωτική θητεία, οι σπουδές, ο χρόνος ανεργίας, η ασθένεια ή ο χρόνος ανατροφής τέκνων.