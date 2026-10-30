ΑΠΘ: Νέα γέφυρα συνεργασίας με τα σχολεία – Φέρνει τους μαθητές κοντά στην επιστήμη

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Μέσα από την πρωτοβουλία «Ανακαλύπτοντας το Μέλλον στο Αριστοτέλειο», οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται πανεπιστημιακές σχολές, εργαστήρια και ερευνητικές δομές, ενώ μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας θα πραγματοποιούν εκπαιδευτικές δράσεις και στα σχολεία.

Μια νέα συνεργασία ανάμεσα στην πανεπιστημιακή και τη σχολική εκπαίδευση εγκαινιάζει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με στόχο να φέρει τους μαθητές και τις μαθήτριες πιο κοντά στον κόσμο της επιστήμης και της έρευνας. Η πρωτοβουλία επισφραγίστηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΑΠΘ και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, σε ειδική τελετή στην Αίθουσα της Συγκλήτου.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρύτανης του ΑΠΘ, καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, και ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης.

Μέσα από τη συμφωνία, το Αριστοτέλειο επιδιώκει να ενισχύσει τη σύνδεσή του με τη σχολική κοινότητα και να δημιουργήσει νέες δυνατότητες εκπαιδευτικής επαφής για τους μαθητές. Βασικός στόχος είναι η εξοικείωσή τους με την επιστημονική γνώση, την έρευνα και την καινοτομία, αλλά και η ενημέρωσή τους για τις προοπτικές που προσφέρει η πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Το Αριστοτέλειο πρωτοστατεί στη σύνδεση σχολείου και Πανεπιστημίου

Κεντρικό άξονα της συνεργασίας αποτελεί η εκπαιδευτική πρωτοβουλία «Ανακαλύπτοντας το Μέλλον στο Αριστοτέλειο», η οποία αναπτύχθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσιάστηκε επίσημα τον Ιανουάριο του 2026 και τέθηκε σε πιλοτική εφαρμογή κατά το εαρινό διάστημα του σχολικού έτους 2025 – 2026.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Πανεπιστημίου, σχολικές μονάδες και από τις επτά Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται οργανωμένα τις Σχολές, τα Τμήματα, τα Εργαστήρια, τα Μουσεία, τις Βιβλιοθήκες και άλλες ακαδημαϊκές και ερευνητικές δομές του Αριστοτελείου. Οι μαθητές και οι μαθήτριες αποκτούν έτσι την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το πανεπιστημιακό περιβάλλον, να ανακαλύψουν διαφορετικά επιστημονικά πεδία και να διαμορφώσουν μία ολοκληρωμένη εικόνα για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές τους.

Από τον Οκτώβριο του 2026, η δράση αποκτά αμφίδρομο χαρακτήρα, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο την εμβέλειά της. Πλέον, εκτός από τις επισκέψεις των σχολείων στο Αριστοτέλειο, προβλέπονται και επισκέψεις μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στα ίδια τα σχολεία, έπειτα από σχετικά αιτήματα των σχολικών μονάδων.

Όλος ο συντονισμός γίνεται αυτοματοποιημένα, χωρίς διοικητικές παρεμβολές, μέσα από την ειδική πλατφόρμα που ανέπτυξε το Αριστοτέλειο. Συγκεκριμένα, μέσω της υπηρεσίας visit-auth.sch.gr, οι Διευθυντές των Σχολείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχουν τη δυνατότητα να καταχωρούν ηλεκτρονικά αιτήματα επίσκεψης σχολείου σε Τμήματα ή Μονάδες του Αριστοτελείου, καθώς και αιτήματα επίσκεψης μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας του Αριστοτελείου σε σχολείο, εύκολα και γρήγορα.

Με επιστημονικές παρουσιάσεις, διά ζώσης ή διαδικτυακά, βιωματικά εργαστήρια, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού, το Πανεπιστήμιο μεταφέρει τη γνώση στην τάξη, φέρνοντας τους μαθητές σε άμεση επαφή με σύγχρονα επιστημονικά, τεχνολογικά και κοινωνικά ζητήματα.

Μια νέα αντίληψη για τη σύνδεση σχολικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

Η συνεργασία δεν περιορίζεται στις επισκέψεις και τις εκπαιδευτικές δράσεις. Περιλαμβάνει, επίσης, τη συνδιοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, επιμορφωτικών προγραμμάτων, μαθητικών και επιστημονικών εκδηλώσεων, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών κοινωνικής και εκπαιδευτικής συμπερίληψης, καθώς και ερευνητικών δράσεων οι οποίες σχετίζονται με την εκπαίδευση.

Παράλληλα, προβλέπεται η αξιοποίηση ψηφιακών υποδομών για την ενημέρωση των σχολικών μονάδων σχετικά με τις διαθέσιμες δράσεις, την υποβολή αιτημάτων συμμετοχής και τον αποτελεσματικότερο προγραμματισμό των κοινών πρωτοβουλιών.

Το Αριστοτέλειο ενθαρρύνει τη συμμετοχή των ακαδημαϊκών μονάδων του, διευκολύνοντας τον προγραμματισμό επισκέψεων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ενώ η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης αναλαμβάνει την ενημέρωση και την κινητοποίηση των σχολείων, μέσω των 16 Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Μακεδονίας. Με διάρκεια τριών ετών, το Μνημόνιο θέτει τις βάσεις για μια συστηματική και μακρόπνοη συνεργασία.

Η αναβάθμιση της εκπαίδευσης αρχίζει από τη σύνδεση των βαθμίδων της

Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, δήλωσε «Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο προσεγγίζουμε την εκπαίδευση ως ένα ενιαίο οικοσύστημα, στο οποίο κάθε βαθμίδα συνδέεται άρρηκτα με την επόμενη. Η ποιότητα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από εκείνη της σχολικής, καθώς η ενίσχυση κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας προϋποθέτει τη συνεχή βελτίωση των προηγούμενων. Γι’ αυτό και θεωρούμε στρατηγικής σημασίας τη συστηματική σύνδεση του Πανεπιστημίου με τα σχολεία, όχι μόνο για να γνωρίσουν οι μαθητές τον κόσμο της επιστήμης, της έρευνας και της καινοτομίας, αλλά και για να δημιουργήσουμε από κοινού περισσότερες και καλύτερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες.

Με την πρωτοβουλία αυτή, το Αριστοτέλειο ανοίγει τις πόρτες του στη σχολική κοινότητα και, παράλληλα, μεταφέρει τη γνώση εκεί όπου γεννιέται η εκπαιδευτική διαδρομή κάθε νέου ανθρώπου, στο σχολείο.

Με τη συνεργασία μας με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, επιδιώκουμε να οικοδομήσουμε μια σταθερή γέφυρα ανάμεσα στο σχολείο και το Πανεπιστήμιο, με συνέχεια, αμοιβαιότητα και ουσιαστικό αντίκτυπο. Γιατί η επένδυση στην εκπαίδευση δεν ξεκινά στο Πανεπιστήμιο. Ξεκινά πολύ νωρίτερα και αποτελεί μια κοινή ευθύνη απέναντι στη νέα γενιά και το μέλλον της κοινωνίας μας».

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Κόπτσης δήλωσε «Το Μνημόνιο αυτό δεν αποτελεί μόνο μια θεσμική συμφωνία. Αποτελεί την αφετηρία μιας ουσιαστικής συνεργασίας της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με κοινό όραμα την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής εμπειρίας, την επιστημονική γνώση, την έρευνα και την καινοτομία. Η γνώση αποκτά άλλη δυναμική όταν γίνεται εμπειρία. Όταν ο μαθητής δεν ακούει απλώς για την επιστήμη, αλλά τη συναντά.

Το Μνημόνιο παράλληλα δημιουργεί ένα ευρύτερο πλαίσιο πρωτοβουλιών για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τη διοργάνωση επιμορφωτικών και επιστημονικών εκδηλώσεων και την ανάπτυξη δράσεων στον χώρο της εκπαίδευσης.

Η εκπαίδευση καλείται σήμερα να προετοιμάσει τους νέους ανθρώπους όχι απλώς για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός κόσμου που αλλάζει, αλλά και για να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωσή του.

Για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο, χρειαζόμαστε συνέργειες. Χρειαζόμαστε θεσμούς που επικοινωνούν, ανταλλάσσουν τεχνογνωσία και συντονίζουν τις δυνάμεις τους προς όφελος της κοινωνίας.

Το σημερινό Μνημόνιο είναι ακριβώς αυτό: μια γέφυρα ανάμεσα στη σχολική εκπαίδευση και την πανεπιστημιακή γνώση, ανάμεσα στις δυνατότητες του σήμερα και στις προοπτικές του αύριο».