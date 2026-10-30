Market Pass 2026: Ποιοι θα πάρουν έως 1.000 ευρώ μέχρι τα Χριστούγεννα

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Η ενίσχυση μέσω voucher εκτιμάται κατά μέσο όρο στα 60 ευρώ τον μήνα, ενώ για συγκεκριμένα νοικοκυριά που πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις προβλέπονται αναδρομικά έως και 1.000 ευρώ.

Οι δικαιούχοι του Market Pass 2026 αναμένεται να ενταχθούν στο πρόγραμμα χωρίς να χρειαστεί να υποβάλουν νέα αίτηση, ενώ οι πρώτες πληρωμές σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν πριν από τις 25 Δεκεμβρίου. Για ορισμένα νοικοκυριά προβλέπεται, μάλιστα, και αναδρομική καταβολή της ενίσχυσης, με το συνολικό ποσό να ενδέχεται να φτάσει έως και τα 1.000 ευρώ.

Το νέο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας έχει στόχο να στηρίξει οικονομικά τα ευάλωτα νοικοκυριά και η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει μέσω διασταύρωσης των διαθέσιμων στοιχείων. Όπως έχει δηλώσει η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, βασική επιδίωξη είναι η ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των οικογενειών, σε μια περίοδο αυξημένων οικονομικών και καταναλωτικών πιέσεων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για αναδρομική ενίσχυση συγκεκριμένων κατηγοριών νοικοκυριών. Η καταβολή των αναδρομικών, ωστόσο, θα αφορά όσους πληρούν σωρευτικά τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Ειδικότερα, οι δικαιούχοι θα πρέπει:

Να ήταν δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) από τον Μάρτιο του 2024 και μετά.

Να είχαν δηλώσει συμμετοχή στις δράσεις επισιτιστικής βοήθειας.

Να εξακολουθούν να είναι ενεργοί δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος κατά την ενεργοποίηση της νέας παροχής.

Αντίθετα, δεν προβλέπεται αναδρομική ενίσχυση για όσους δεν είχαν δηλώσει συμμετοχή στις δράσεις επισιτιστικής στήριξης ή έχουν πάψει να πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος κατά την έναρξη εφαρμογής της νέας κάρτας.

Το συνολικό ποσό των αναδρομικών μπορεί να φτάσει έως τα 1.000 ευρώ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλοι οι δικαιούχοι θα λάβουν την ίδια ενίσχυση.

Η διαδικασία

Το μέσο μηνιαίο ποσό του voucher εκτιμάται περίπου στα 60 ευρώ.

Ωστόσο, η τελική ενίσχυση θα διαμορφώνεται ανάλογα με την επιλεξιμότητα, τη σύνθεση του νοικοκυριού και το χρονικό διάστημα για το οποίο θα υπολογιστούν αναδρομικά ποσά.

Επομένως, το ύψος της πρώτης καταβολής ενδέχεται να διαφοροποιείται μεταξύ των δικαιούχων, ανάλογα με τα στοιχεία και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για κάθε νοικοκυριό.

Με βάση τον μέχρι στιγμής σχεδιασμό, όπως προαναφέραμε, δεν θα απαιτείται νέα αίτηση για την ένταξη στο πρόγραμμα.

Τι θα μπορούν να αγοράζουν οι δικαιούχοι

Η οικονομική ενίσχυση θα χορηγείται μέσω voucher, το οποίο θα χρησιμοποιείται για την αγορά τροφίμων και βασικών ειδών υλικής βοήθειας.

Οι αγορές θα πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις που θα έχουν ενταχθεί στο σχετικό Μητρώο Παρόχων.

Από τις επιτρεπόμενες αγορές εξαιρούνται τα καπνικά προϊόντα, τα αλκοολούχα ποτά, τα είδη τυχερών παιχνιδιών και τα μεταχειρισμένα βασικά είδη.

Παράλληλα, δεν θα επιτρέπεται η ανάληψη του ποσού σε μετρητά ούτε η μετατροπή του σε χρήμα.