Σχολικά γεύματα: Πότε ξεκινάει το πρόγραμμα – Ποια σχολεία εντάσσονται

Αύριο Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026 αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» για το σχολικό έτος 2026-2027, με τη συμμετοχή 1.982 Δημοτικών Σχολείων σε όλη τη χώρα. Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, καθορίζει τις σχολικές μονάδες που εντάσσονται στο πρόγραμμα, καθώς και την προβλεπόμενη χρηματοδότηση για την υλοποίησή του.