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Σχολικά γεύματα: Πότε ξεκινάει το πρόγραμμα – Ποια σχολεία εντάσσονται

iPaideia.gr Newsroom iPaideia.gr Newsroom
12/10/2026 - 11:34
Σχολικά γεύματα: Πότε ξεκινάει το πρόγραμμα – Ποια σχολεία εντάσσονται
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Ποια σχολεία περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 1.982 που θα λαμβάνουν από αύριο σχολικά γεύματα.

Αύριο Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026 αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» για το σχολικό έτος 2026-2027, με τη συμμετοχή 1.982 Δημοτικών Σχολείων σε όλη τη χώρα. Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, καθορίζει τις σχολικές μονάδες που εντάσσονται στο πρόγραμμα, καθώς και την προβλεπόμενη χρηματοδότηση για την υλοποίησή του.

Στο ενημερωτικό έγγραφο αναφέρεται χαρακτηριστικά «Με το παρόν σας γνωρίζουμε την έναρξη υλοποίησης του Προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» για το σχολικό έτος 2026-2027», την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, στις σχολικές μονάδες που περιλαμβάνονται στην αριθμ. 21363/22.09.2026 ΚΥΑ (Β’ 5750).»

Ποια σχολεία εντάσσονται

Ο αναλυτικός κατάλογος περιλαμβάνει 1.982 Δημοτικά Σχολεία, κατανεμημένα ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και δήμο. Η ΚΥΑ υπογράφεται από την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, και την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

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Στην Κατηγορία: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

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