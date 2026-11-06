Επέσαν σοβάδες δίπλα σε μαθητές σε δημοτικού του Ηρακλείου – Τελεσίγραφο γονέων για λουκέτο από τη Δευτέρα

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Οι γονείς καταγγέλλουν ότι είχαν προειδοποιήσει επανειλημμένα για προβλήματα συντήρησης και προειδοποιούν πως θα διεκδικήσουν την αναστολή λειτουργίας των δύο σχολείων από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.

Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των σχολικών κτιρίων προκαλεί ένα ακόμα περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε σχολείο του Ηρακλείου, όταν τμήμα εξώστη αποκολλήθηκε από τον πρώτο όροφο του κτηρίου και κατέληξε στο προαύλιο. Την ώρα εκείνη μάλιστα οι μαθητές του 4ου και 5ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου αποχωρούσαν και από τύχη δεν τραυματίστηκε κάποιος μαθητής.

Όπως καταγγέλουν οι γονείς είχαν προηγηθεί επανειλημμένες επισημάνσεις για προβλήματα συντήρησης και οι ίδοι προειδοποιούν πως δεν θα επιτρέψουν να συνεχιστεί η λειτουργία των σχολείων χωρίς εγγυήσεις ασφάλειας.

«Είχαμε προειδοποιήσει»

Η ανακοίνωση των γονέων δεν περιορίζεται στην περιγραφή του περιστατικού, αλλά αναδεικνύει και ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα: την κατάσταση συντήρησης των σχολικών εγκαταστάσεων.

Όπως επισημαίνεται, οι διευθύνσεις των δύο σχολείων είχαν ενημερώσει επανειλημμένα κατά το παρελθόν τους αρμόδιους φορείς για ζητήματα ασφάλειας και συντήρησης. Μετά την πτώση του τμήματος του εξώστη, οι διευθύνσεις επικοινώνησαν εκ νέου με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι γονείς εκφράζουν έντονη ανησυχία για το κατά πόσο οι σχολικές εγκαταστάσεις παρέχουν τις απαραίτητες συνθήκες ασφάλειας, τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς.

Προειδοποίηση για μη λειτουργία των σχολείων από τη Δευτέρα

Η αντίδραση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων είναι ιδιαίτερα έντονη, με τους εκπροσώπους του να προειδοποιούν ότι είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις που θα επηρεάσουν τη λειτουργία των δύο Δημοτικών Σχολείων.

Συγκεκριμένα, δηλώνουν ότι προτίθενται να διεκδικήσουν τη μη λειτουργία των σχολείων από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, εφόσον δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση των αρμόδιων φορέων.

Όπως τονίζουν, προτεραιότητα αποτελεί η διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των παιδιών και των εκπαιδευτικών.

Η ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Ως Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου και 50ου Δημοτικού Σχολείου είμαστε διατεθειμένοι να μη λειτουργήσουν τα εν λόγω σχολεία από τη Δευτέρα 9/11/2026 μέχρι οι αρμόδιοι φορείς να επιληφθούν του θέματος άμεσα και χωρίς καμία καθυστέρηση».

Η τοποθέτηση αυτή αποτυπώνει την αγωνία των οικογενειών, που ζητούν συγκεκριμένες ενέργειες και όχι απλές διαβεβαιώσεις.