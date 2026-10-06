Πρόταση για voucher στα σχολεία για υγιεινό πρωινό – Τι προβλέπει η εισήγηση

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Τη δημιουργία ενός «σχολικού πρωινού» μέσω voucher, το οποίο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά στα σχολικά κυλικεία για την αγορά εγκεκριμένων τροφίμων, επαναφέρει η ΓΣΕΒΕΕ.

Τη δημιουργία «σχολικού πρωινού» μέσω voucher για αγορές αποκλειστικά από τα σχολικά κυλικεία επαναφέρει η ΓΣΕΒΕΕ.

Την πρόταση υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς, μιλώντας στην ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Βιώσιμα Σχολικά Κυλικεία: Νέο Θεσμικό Πλαίσιο, Υγιεινή Διατροφή και Νέες Επιχειρηματικές Ευκαιρίες», που πραγματοποιήθηκε χθες, στην Χαλκίδα, από το Επιμελητήριο Εύβοιας.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, ο κ. Καββαθάς είπε: «Έχουμε εδώ και μία τριετία καταθέσει στο υπουργείο την πρόταση για “σχολικό πρωινό”, στη λογική ενός voucher, το οποίο θα μπορούν να εξαργυρώνουν οι μαθητές αποκλειστικά στα σχολικά κυλικεία για κατανάλωση εγκεκριμένων τροφίμων».

Η πρόταση συνδέεται, σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ, τόσο με την προαγωγή της υγιεινής διατροφής των μαθητών όσο και με τη στήριξη των σχολικών κυλικείων, τα οποία καλούνται να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ αναφέρθηκε, παράλληλα, στις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις και ειδικότερα οι επαγγελματίες των σχολικών κυλικείων, επισημαίνοντας ότι η βιωσιμότητά τους επηρεάζεται από το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος, την περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, την τεκμαρτή φορολόγηση και τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους.

Όπως σημείωσε, η επίμονη ακρίβεια και η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος των οικογενειών έχουν περιορίσει τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου, ενώ η μείωση του μαθητικού πληθυσμού λόγω των δημογραφικών εξελίξεων επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση.

Ο κ. Καββαθάς αναφέρθηκε επίσης στις πρόσφατες αλλαγές που αφορούν τις προδιαγραφές των προϊόντων που διατίθενται στα σχολικά κυλικεία, καθώς και στις απαιτήσεις σχετικά με τα βάρη, τις συσκευασίες και τις μορφές διάθεσής τους, στο πλαίσιο των μέτρων για την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας.

Τόνισε ότι η ΓΣΕΒΕΕ στηρίζει την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας και την προαγωγή της υγιεινής διατροφής, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη οι νέες απαιτήσεις να συνοδευτούν από μέτρα στήριξης των μικρών επιχειρήσεων του κλάδου.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΓΣΕΒΕΕ διεκδικεί συνολική αλλαγή του πλαισίου πολιτικής για τη μικρή επιχείρηση, με παρεμβάσεις στη φορολογία και τη χρηματοδότηση, έλεγχο των ολιγοπωλίων και μείωση των λειτουργικών δαπανών, με έμφαση στο ενεργειακό κόστος.

Παράλληλα, ζητά ουσιαστική αναθεώρηση των τελευταίων θεσμικών διατάξεων για τα σχολικά κυλικεία, ώστε, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, να προστατεύεται η υγεία των μαθητών χωρίς να θυσιάζονται οι μικρές επιχειρήσεις, καθώς και τη δημιουργία στοχευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων και επιδοτήσεων για την κάλυψη του κόστους προσαρμογής στις νέες προδιαγραφές.

Στην εκδήλωση, που διοργάνωσαν το Επιμελητήριο Εύβοιας και το Σωματείο Μισθωτών Κυλικείων Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Ν. Εύβοιας, συζητήθηκαν ακόμη οι δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ σχολικών κυλικείων, τοπικών παραγωγών και προμηθευτών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δυνατότητα αξιοποίησης ποιοτικών προϊόντων της Εύβοιας και της Σκύρου, με στόχο τη σύνδεση της σχολικής διατροφής με την τοπική παραγωγή και την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Παράλληλα, αναδείχθηκαν οι νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες που δημιουργούνται στον κλάδο μέσα από τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο και ποιοτικό μοντέλο λειτουργίας των σχολικών κυλικείων.