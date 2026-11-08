Απουσίες μαθητών: Τι ισχύει για τις ιώσεις – Σε ποιες περιπτώσεις δεν προσμετρούνται 5 ημέρες
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Ποια η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι γονείς, σύμφωνα με την τελευταία εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας
Ξεκινάει η εποχή της έξαρσης των εποχικών ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού, με την τελευταία εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας να προβλέπει τη δυνατότητα απουσιών έως και πέντε εργάσιμες ημέρες, χωρίς να προσμετρούνται στο συνολικό όριο απουσιών.
Σημειώνεται ότι η ρύθμιση δεν εφαρμόζεται αυτόματα και εκδόθηκε τον Ιανουάριο της περσινής χρονιάς. Απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου και πρόσφατη ιατρική βεβαίωση, ενώ την απόφαση για τη μη προσμέτρηση λαμβάνει ο οικείος Σύλλογος Διδασκόντων.
Τονίζεται ότι, αναμένεται η νέα εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας για τη νέα σχολική χρονιά. Ωστόσο, δεν αναμένεται να υπάρξουν αλλαγές.
Για να καταχωριστούν αλλά να μην προσμετρηθούν οι έως 5 εργάσιμες ημέρες απουσίας λόγω εποχικής ιογενούς λοίμωξης του αναπνευστικού (οι οποίες είναι επιπλέον του αριθμού απουσιών που προβλέπεται από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις), απαιτούνται:
- Αίτηση από τον ενδιαφερόμενο.
- Πρόσφατη ιατρική βεβαίωση (από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα, ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα ή ιδιώτη γιατρό), στην οποία πρέπει να αναφέρονται και να πιστοποιούνται το είδος και η διάρκεια της ασθένειας.
Στη συνέχεια, ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει για τη μη προσμέτρηση των συγκεκριμένων απουσιών.
Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, μπορούν να καταχωρίζονται αλλά να μην προσμετρούνται απουσίες έως πέντε εργάσιμων ημερών, εφόσον οφείλονται στην έξαρση των εποχικών ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού.
Πρόκειται για απουσίες οι οποίες είναι επιπλέον του αριθμού απουσιών που προβλέπεται από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις.
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