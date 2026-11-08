Απουσίες μαθητών: Τι ισχύει για τις ιώσεις – Σε ποιες περιπτώσεις δεν προσμετρούνται 5 ημέρες

Η νέα πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας για την αναβάθμιση των υποδομών των δημόσιων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια, τη φοιτητική καθημερινότητα και τη στήριξη των περιφερειακών πανεπιστημίων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με ελεύθερη είσοδο, από τις 10:00 έως τις 18:00, δίνοντας στους υποψηφίους τη δυνατότητα να συναντήσουν απευθείας εργοδότες και να πραγματοποιήσουν επιτόπου συνεντεύξεις εργασίας.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε στο πρόσωπο ένας 17χρονος μαθητής.

Από 80 έως 500 ευρώ τον μήνα διαμορφώνεται το επίδομα διοίκησης για συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης στην Ελληνική Αστυνομία. Η σχετική απόφαση προσδιορίζει τους δικαιούχους, τα ποσά ανά θέση και τις προϋποθέσεις καταβολής, ενώ η παροχή δεν αφορά το σύνολο των αστυνομικών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το Τμήμα ή τη Σχολή στην οποία εισήχθησαν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέδειξε τις ελλείψεις στις σχολικές υποδομές, επισημαίνοντας ότι τα παιδιά εξακολουθούν να κάνουν μάθημα σε παλιά μετασεισμικά λυόμενα.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, ενώ ο χρόνος έναρξης των μαθημάτων και το πρόγραμμα θα ανακοινωθούν σε επόμενο στάδιο.

Οι ειδικότητες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θέσεων, από την καθαριότητα και τις τεχνικές εργασίες έως τη φύλαξη και το βοηθητικό προσωπικό

Ένας νέος θεσμός υποτροφιών έρχεται να στηρίξει τους αριστούχους μαθητές του Γενικού Λυκείου Καράτουλα, επιβραβεύοντας την προσπάθεια και την επιτυχία τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Τα συνεχιζόμενα προβλήματα στις σχολικές μεταφορές, με ακάλυπτα δρομολόγια, καθυστερήσεις και επιβαρύνσεις για τις οικογένειες, φέρνει στο προσκήνιο η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ.

Οι γονείς καταγγέλλουν ότι είχαν προειδοποιήσει επανειλημμένα για προβλήματα συντήρησης και προειδοποιούν πως θα διεκδικήσουν την αναστολή λειτουργίας των δύο σχολείων από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της διερεύνησης, τα γεύματα παραλήφθηκαν χωρίς επισημάνσεις από τις αρμόδιες σχολικές επιτροπές, ενώ δεν αναφέρθηκαν περιστατικά υγείας μαθητών.

Από τη Μύκονο μέχρι τη Σαλαμίνα, οι ιστορίες των αναπληρωτών αφορούν τις προκλήσεις της στεγαστικής κρίσης και των χαμηλών μισθών, με πολλούς να οδηγούνται σε παραιτήσεις, αφήνοντας τα σχολεία με παρατεταμένα λειτουργικά κενά.

Σε 72 παραβάσεις και πρόστιμα συνολικού ύψους 122.500 ευρώ οδήγησαν οι 710 έλεγχοι της Περιφέρειας Αττικής σε σχολικά κυλικεία και επιχειρήσεις τροφίμων κοντά σε σχολεία. Δύο ακόμη υποθέσεις εξετάζονται από τις αρμόδιες επιτροπές.

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τους εργαζόμενους γονείς που χρειάζεται να μείνουν στο σπίτι για να φροντίσουν το άρρωστο παιδί τους;

«Δεν θα μπούμε στη λογική της μετάθεσης ευθυνών», ανέφερε κατά την παρουσία της στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), η Υπουργός Παιδείας.

Η συμμετοχή στις επετειακές εκδηλώσεις είναι υποχρεωτική, ενώ σε περίπτωση απουσίας εφαρμόζονται οι προβλεπόμενοι κανόνες καταγραφής απουσιών.

Μια βαθιά ριζωμένη αντίληψη για τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά στα σχολεία έρχεται να ανατρέψει νέα επιστημονική έρευνα Ελληνίδων ερευνητριών, θέτοντας υπό αμφισβήτηση μια πρακτική που εξακολουθεί να υποστηρίζεται από μεγάλο μέρος της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ποια η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι γονείς, σύμφωνα με την τελευταία εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας

Η καταληκτική ημερομηνία είναι η Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, στις 23:59, ενώ η παροχή αφορά συνολικά 2.106 δικαιούχους.

Απουσίες μαθητών: Τι ισχύει για τις ιώσεις – Σε ποιες περιπτώσεις δεν προσμετρούνται 5 ημέρες

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Ποια η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι γονείς, σύμφωνα με την τελευταία εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας