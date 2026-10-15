Πειραιάς: Λύματα πλημμύρισαν σχολικό συγκρότημα – Εσπευσμένη εκκένωση μετά από επικίνδυνη διαρροή

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Καταγγελίες ότι είχαν προηγηθεί προειδοποιήσεις για την επικίνδυνη κατάσταση των εγκαταστάσεων.

Στην εκκένωση του σχολικού συγκροτήματος της ΣΚΥΠ στον Πειραιά, όπου στεγάζονται το 1ο και το 2ο ΕΠΑΛ, το 2ο Εργαστηριακό Κέντρο και η ΣΑΕΚ Πειραιά, προχώρησαν οι αρμόδιοι, έπειτα από περιστατικό διαρροής αποχέτευσης που, σύμφωνα με την ΕΛΜΕ Πειραιά, δημιούργησε σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Όπως αναφέρει η Ένωση, λύματα εισχώρησαν στους ηλεκτρολογικούς πίνακες του κτιρίου, προκαλώντας σπινθήρες και εγείροντας φόβους για πιθανή ηλεκτροπληξία ή εκδήλωση πυρκαγιάς.

Η ΕΛΜΕ Πειραιά υποστηρίζει ότι είχαν προηγηθεί προειδοποιήσεις για την προβληματική κατάσταση των σχολικών εγκαταστάσεων, ζητώντας να μην επαναλειτουργήσουν τα σχολεία με φυσική παρουσία πριν ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι και αποκατασταθούν πλήρως οι βλάβες.

Παράλληλα, ζητά να δοθούν έγγραφες διαβεβαιώσεις από τους αρμόδιους φορείς ότι το συγκρότημα είναι ασφαλές για την επιστροφή μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Σε επικίνδυνη «παγίδα» για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα μαθητών και εκπαιδευτικών έχει μετατραπεί (και) το σχολικό συγκρότημα της ΣΚΥΠ στον Πειραιά, όπου συστεγάζονται το 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πειραιά, το 1ο ΕΠΑΛ Πειραιά, το 2ο ΕΚ Πειραιά και η ΣΑΕΚ Πειραιά.

Το βράδυ της Τετάρτης, το σχολείο οδηγήθηκε σε εσπευσμένη εκκένωση, όταν λύματα αποχέτευσης άρχισαν να τρέχουν ανεξέλεγκτα από τον 1ο όροφο προς το ισόγειο και το υπόγειο με έντονη μυρωδιά. Η κατάσταση πήρε επικίνδυνες διαστάσεις όταν τα λύματα διοχετεύθηκαν στους ηλεκτρολογικούς πίνακες του κτιρίου, την ίδια ώρα που εκτελούνταν εργασίες από ηλεκτρολόγο, προκαλώντας σπινθηρισμούς και άμεσο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Η ΕΛΜΕ παρενέβη άμεσα, ενώ ΟΛΕΣ οι αρμόδιες αρχές (που όταν θέλουν είναι πολύ ‘’άμεσες’’, ‘’αποτελεσματικές’’ και ‘’επιτελικές’’), κρύβονται ακόμα πίσω από τον κατακερματισμό των αρμοδιοτήτων και ‘’πετάνε’’ το μπαλάκι της ευθύνης η μία στην άλλη…

«Χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος»

Το απαράδεκτο αυτό περιστατικό αποτελεί τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι και επιβεβαιώνει με τον πιο δραματικό τρόπο τις καταγγελίες της ΕΛΜΕ (βλέπε: Για την απαράδεκτη κτιριακή κατάσταση των ΕΠΑΛ που στεγάζονται στη ΣΚΥΠ-ΕΛΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ) και του ίδιου του Συλλόγου Διδασκόντων του 2ου εσπερινού ΕΠΑΛ (επισυνάπτεται).

Ήδη από τις 2 Σεπτεμβρίου, οι εκπαιδευτικοί είχαν προειδοποιήσει εγγράφως όλους τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Παιδείας, Δήμαρχο-Αντιδημάρχους Πειραιά, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, Περιφερειακή Διεύθυνση εκπαίδευσης Αττικής, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υγειονομικού Ελέγχου Πειραιά) για την απαράδεκτη κατάσταση του σχολείου, το οποίο λειτουργεί υπό καθεστώς «γιαπιού», ενώ και η ΕΛΜΕ ανέδειξε δημόσια το θέμα.

Παρά τις προειδοποιήσεις για εκτός λειτουργίας τουαλέτες, επικίνδυνα οικοδομικά υλικά στις αίθουσες, τοξικές αναθυμιάσεις κ.λπ., το Υπουργείο Παιδείας και η Δημοτική Αρχή επέβαλαν την έναρξη των μαθημάτων στις 14 Σεπτεμβρίου, μετατρέποντας το σχολείο σε ενεργό εργοτάξιο.

Η εικόνα εγκατάλειψης και επικινδυνότητας αποτυπώνεται ανάγλυφα στο φωτογραφικό υλικό που είχε δοθεί στην δημοσιότητα: Δείτε εδώ το φωτογραφικό υλικό από την κατάσταση στο σχολικό συγκρότημα.

Απαιτείται ΤΩΡΑ άμεση παρέμβαση – Καμία ανοχή στην πολιτική της υποχρηματοδότησης!

Αυτή η εκρηκτική κατάσταση είναι το αποτέλεσμα της διαχρονικής πολιτικής της υποχρηματοδότησης, της εμπορευματοποίησης της παιδείας και της τακτικής των «μπαλωμάτων» στις σχολικές υποδομές, που βάζει σε δεύτερη μοίρα την ασφάλεια και την υγεία μαθητών και εργαζομένων.

Απαιτούμε ΤΩΡΑ:

1. Άμεση αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος μέχρι να διασφαλιστούν πλήρως οι όροι υγιεινής και ασφάλειας.

2. Να πραγματοποιηθούν άμεσα, ολοκληρωμένα και ουσιαστικά όλοι οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα, σε όλες τις εγκαταστάσεις και τις κτιριακές υποδομές.

3. Να δοθούν έγγραφες πιστοποιήσεις από τους αρμόδιους, εξουσιοδοτημένους τεχνικούς και φορείς για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, πριν επιστρέψουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο. Καμία επιστροφή με προφορικές διαβεβαιώσεις, χωρίς ολοκληρωμένους ελέγχους και χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

4. Να αποδοθούν οι ευθύνες σε όλους όσοι γνώριζαν, καθυστέρησαν ή παρέλειψαν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, χωρίς συγκάλυψη και μετάθεση ευθυνών.

5. Άμεση αποκατάσταση όλων των βλαβών στο αποχετευτικό και ηλεκτρολογικό δίκτυο, καθώς και η ασφαλής ολοκλήρωση των εργασιών.

6. Να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη εκπαιδευτική διαδικασία για όλους τους μαθητές, χωρίς απώλεια διδακτικών ωρών και χωρίς επιβάρυνση των οικογενειών, με όλα τα αναγκαία μέτρα όσο διαρκεί η αναστολή λειτουργίας. Να μην καταγραφεί καμία απουσία στους μαθητές.

7. Να καταρτιστεί και να εφαρμοστεί ολοκληρωμένο σχέδιο τακτικών ελέγχων, συντήρησης και αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων, με την απαραίτητη κρατική χρηματοδότηση και στελέχωση.

Δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θύματα της πολιτικής που λογαριάζει την ασφάλεια των σχολείων ως «κόστος»!

Οι αρμόδιοι να αναλάβουν ΑΜΕΣΑ τις ευθύνες τους!