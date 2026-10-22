Γκράβα: «Ωρολογιακή βόμβα» το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας – Σφοδρή καταγγελία του ΚΚΕ

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Σοβαρές ευθύνες στην κυβέρνηση, στη σημερινή και στην προηγούμενη δημοτική αρχή αποδίδει το ΚΚΕ με αφορμή το πόρισμα του ΤΕΕ για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Γκράβα, ζητώντας άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων και ουσιαστικούς ελέγχους πριν από την επιστροφή των μαθητών στις τάξεις.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και στον Δήμο Αθηναίων ασκεί το ΚΚΕ, με αφορμή το πόρισμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, κάνοντας λόγο για σοβαρά κενά ασφαλείας και διαχρονικές ευθύνες που θέτουν στο επίκεντρο την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών.

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ χαρακτηρίζει την κατάσταση στο μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας «ωρολογιακή βόμβα», υποστηρίζοντας ότι τα ευρήματα της έκθεσης επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες που είχαν εκφράσει το προηγούμενο διάστημα μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί.

Το κόμμα ζητά έκτακτη χρηματοδότηση, άμεση αποκατάσταση των βλαβών και συνολικό έλεγχο των σχολικών υποδομών, προκειμένου η επιστροφή στη διά ζώσης εκπαίδευση να πραγματοποιηθεί με ουσιαστικές εγγυήσεις ασφαλείας.

«Ελέγξτε την Γκράβα μη γίνουμε Βιολάντα»

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει το ΚΚΕ στο σύνθημα που είχε κυριαρχήσει στις κινητοποιήσεις της σχολικής κοινότητας, «Ελέγξτε την Γκράβα μη γίνουμε Βιολάντα», υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία της έκθεσης του ΤΕΕ δικαιώνουν τις ανησυχίες των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πόρισμα περιγράφει σημαντικές ελλείψεις στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, με το κόμμα να επικεντρώνεται ιδιαίτερα στη μη λειτουργία του μηχανισμού ανίχνευσης διαρροής αερίου.

Όπως επισημαίνει, από τα ευρήματα δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να είχε σημειωθεί διαρροή κατά το προηγούμενο διάστημα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει επιβεβαιωθεί τέτοιο περιστατικό.

Παράλληλα, το ΚΚΕ αναφέρεται σε ελλείψεις ως προς τις προδιαγραφές πυροπροστασίας, αποκλίσεις της υφιστάμενης κατάστασης από τις αρχικές μελέτες και απουσία κατάλληλων διατάξεων ασφαλείας, μεταξύ των οποίων συστήματα αποκοπής της ροής αερίου εκτός των λεβητοστασίων και προσβάσιμες αποφρακτικές διατάξεις.

Κατά το κόμμα, τα συγκεκριμένα ευρήματα αναδεικνύουν ένα ευρύτερο πρόβλημα που αφορά τη συντήρηση και την ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων.

«Δεν μπορεί να συνεχίζεται το παιχνίδι με το μπαλάκι των ευθυνών»

Το ΚΚΕ στρέφει τα πυρά του τόσο στην κυβέρνηση όσο και στη σημερινή και την προηγούμενη δημοτική διοίκηση της Αθήνας.

Στην ανακοίνωση εκφράζεται έντονη αντίδραση για το γεγονός ότι το πόρισμα του ΤΕΕ έγινε γνωστό μέσω του Τύπου, ενώ, όπως επισημαίνεται, η σχολική κοινότητα ζητούσε επί εβδομάδες απαντήσεις και ελέγχους για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

«Το σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί να συνεχίζεται το γνωστό παιχνίδι με το “μπαλάκι” των ευθυνών ανάμεσα στο υπουργείο Παιδείας και τον Δήμο της Αθήνας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το κόμμα αποδίδει πολιτικές ευθύνες στην κυβέρνηση, στη δημοτική αρχή του Χάρη Δούκα, αλλά και στην προηγούμενη διοίκηση του Κώστα Μπακογιάννη, υποστηρίζοντας ότι οι ελλείψεις αποτελούν αποτέλεσμα διαχρονικών επιλογών στον τομέα των σχολικών υποδομών.

Σύμφωνα με το ΚΚΕ, η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ζήτημα κόστους ή να εξαρτάται από τις δημοσιονομικές προτεραιότητες του κράτους.

Έκτακτη χρηματοδότηση και έλεγχοι πριν από την επιστροφή των μαθητών

Το ΚΚΕ ζητά να ληφθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε η σχολική κοινότητα να επιστρέψει στις αίθουσες υπό ασφαλείς συνθήκες.

Συγκεκριμένα, θέτει ως προτεραιότητες την έκτακτη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, την άμεση αποκατάσταση όλων των βλαβών και τον ουσιαστικό έλεγχο του συνόλου των υποδομών του σχολικού συγκροτήματος.

Όπως τονίζει, η επαναλειτουργία των σχολείων δεν πρέπει να βασιστεί αποκλειστικά σε διαβεβαιώσεις, αλλά σε πραγματικές συνθήκες ασφαλείας που θα προκύψουν από τους απαραίτητους ελέγχους και τις τεχνικές παρεμβάσεις.

«Η ασφάλεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών δεν μπορεί να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα, ούτε να εξαρτάται από τις δημοσιονομικές αντοχές και τις προτεραιότητες του κράτους», καταλήγει η ανακοίνωση.