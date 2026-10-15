Γκράβα: Στον εισαγγελέα οι γονείς για την ύποπτη οσμή αερίου – Άγνωστο πότε θα ανοίξουν τα σχολεία

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Αίτημα για διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών σχετικά με την υπόθεση της οσμής αερίου στη Γκράβα κατέθεσε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών η Ένωση Γονέων της 5ης Δημοτικής Κοινότητας, ενώ περισσότερα από 4.000 παιδιά παραμένουν εκτός σχολικών αιθουσών.

Για ακόμα μια ημέρα παραμένει κλειστό το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με πάνω από 4.000 παιδιά να μένουν στην ουσία εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς η τηλεκπαίδευση, ιδιαίτερα στα δημοτικά, γίνεται με αρκετά προβλήματα. Οι έλεγχοι από το ΤΕΕ δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί και σύμφωνα με χθεσινή ενημέρωση του Δήμου Αθηναίων τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά τουλάχιστον μέχρι αύριο Παρασκευή.

Με αρκετές ανακοινώσεις από όλες τις πλευρές, αιχμές, διαξιφισμούς και προφορικές μόνο διαβεβαιώσεις ότι τα παιδιά δεν θα επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες αν δεν λυθεί το πρόβλημα, η ανησυχία και η αγανάκτηση γονεών και εκπαιδευτικών αυξάνεται συνεχώς. Το μπαλάκι ευθυνών μετά τον πρώτο συναγερμό που χτύπησε στο 21ο Γενικό Γυμνάσιο Αθηνών για διαρροή αερίου, συνεχίζεται μέχρι και σήμερα χωρίς κανείς να μπορεί να πει με σιγουριά πότε θα τα παιδιά θα κάνουν ξανά μάθημα στα σχολεία τους.

Από την πλευρά της η Ένωση Γονέων 5ης ΔΚ Αθήνας κατέθεσε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών αίτημα για διερεύνηση τυχόν ποινικών αδικημάτων κατά παντός υπευθύνου στο θέμα της Γκράβας.

Μέχρι πότε θα διαρκέσουν οι έλεγχοι

Μηχανικοί του ΤΕΕ επισκέφτηκαν την Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2026, το κτιριακό συγκρότημα και πραγματοποίησαν αυτοψία, συνοδεία των αντιδημάρχων Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Παναγιώτης Χαρλαύτης και Παιδείας & Διαγενεακής Αλληλεγγύης κ. Θωμά Γεωργιάδη, του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Γιάννη Παπαδομαρκάκη, εκπρόσωποι από την Κτιριακές Υποδομές ΑΕ (ΚΤΥΠ) και γονείς μαθητών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΤΕΕ θα χρειαστεί περίπου μία εβδομάδα για να εκδώσει το πόρισμά του για την αιτία οσμής αερίου, που οδήγησε στο προσωρινό λουκέτο του σχολείου και των υπόλοιπων εγκαταστάσεων.

Κόντρα ξέσπασε τα τελευταία 24ωρα ανάμεσα στον Δήμο Αθηναίων και το ΤΕΕ μετά τις δηλώσεις του κ. Στασινού ότι «ο Δήμος Αθηναίων έχει μηχανικούς, έχει αρμοδιότητα, έχει ευθύνη, την οποία (…) προσπαθεί να αποφύγει». «Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, η οποία εκδόθηκε μετά τη δήλωση του προέδρου του ΤΕΕ ότι η δημοτική αρχή δεν είχε υποβάλει επίσημο αίτημα πραγματογνωμοσύνης.

ΠΑΣΟΚ: Μαθητές, γονείς και δάσκαλοι δικαιούνται συγκεκριμένες απαντήσεις, όχι αοριστίες

Ερώτηση σχετικά με το ζήτημα της ασφάλειας των μαθητών στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας λόγω επανειλημμένων αναφορών για έντονη οσμή αερίου, κατέθεσαν ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και Βουλευτής Α’ Αθήνας, Παύλος Γερουλάνος και ο Υπεύθυνος ΚτΕ Παιδείας του κόμματος, Στέφανος Παραστατίδης, προς την Υπουργό Παιδείας, τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

«Όπως γνωρίζετε, το τελευταίο διάστημα έχουν αναφερθεί επανειλημμένα περιστατικά έντονης οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ενώ ενεργοποιήθηκε και ο συναγερμός του ανιχνευτή διαρροής φυσικού αερίου» αναφέρουν στην αρχή της ερώτησής τους και συνεχίζουν: «Η επανεμφάνιση της οσμής οδήγησε στην προληπτική εκκένωση του συγκροτήματος, λόγω ανησυχίας για ενδεχόμενη διαρροή. Παρά τις επανειλημμένες αναφορές, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχιζόταν για ένα διάστημα, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί η αιτία του προβλήματος. Τελικά, από τις 09/10 μέχρι και σήμερα, 14/10, η λειτουργία των σχολείων ανεστάλη και έκτοτε τα μαθήματα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση».

Οι δύο βουλευτές τονίζουν τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο σχετικό διάστημα λέγοντας πως δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή φυσικού αερίου ωστόσο η προέλευση της οσμής δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί και το πρόβλημα επανέρχεται υπογραμμίζοντας πώς: «Όσο η πηγή της παραμένει άγνωστη και το πρόβλημα επανέρχεται, η ανησυχία για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών είναι απολύτως εύλογη» και αναφέρονται στην επιστολή που απέστειλε στις 06/10 ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας ζητώντας τη διενέργεια ελέγχου από τους μηχανισμούς του Υπουργείου Παιδείας και της ΚΤΥΠ ΑΕ.

Τέλος αναφέρουν ότι μπορεί η Υπουργός Παιδείας, κ. Ζαχαράκη, να καλέσει μαθητές και προέδρους δεκαπενταμελών συμβουλίων όμως, σύμφωνα με του βουλευτές του ΠΑΣΟΚ «Η πρόσκληση σε διάλογο, όμως, από μόνη της δεν αρκεί. Για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών πρέπει να γίνουν μια σειρά από συγκεκριμένες πράξεις, όπως ο εντοπισμός της αιτίας, η αντιμετώπισή της και η παροχή διαβεβαιώσεων για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων. Το Υπουργείο οφείλει να συμβάλει ενεργά στην επίλυση του προβλήματος, με σαφείς ενέργειες και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα».

ΚΚΕ: Να πιστοποιηθεί εγγράφως η ασφάλεια της Γκράβας

«Οι εξελίξεις στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας αποκαλύπτουν για ακόμη μια φορά την εγκληματική γύμνια του κράτους απέναντι στις ανάγκες και την ασφάλεια των παιδιών μας. Από τη μία, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την αναβάθμιση της χώρας σε ενεργειακό κόμβο και από την άλλη, σε ένα σχολικό συγκρότημα που στεγάζει χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου!» αναφέρει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του και επισημαίνει στη συνέχεια:

«Οι αρμόδιοι γνώριζαν για την έντονη οσμή, αλλά το πρόβλημα παρέμενε, με τις ευθύνες να μεταφέρονται από τον έναν στον άλλον και οι μαθητές που αρνούνταν να μπουν σε ένα σχολείο για την ασφάλεια του οποίου δεν υπήρχαν εγγυήσεις, απειλούνταν με απουσίες!

Αν δεν ήταν ο αγώνας των μαθητών, των γονιών και των εκπαιδευτικών, το σχολικό συγκρότημα θα συνέχιζε να λειτουργεί μέσα σε αυτήν την επικίνδυνη κατάσταση. Οι κινητοποιήσεις τους απέδειξαν ότι η οργανωμένη διεκδίκηση μπορεί να επιβάλει μέτρα που οι αρμόδιοι αρνούνται να πάρουν.

Η κατάσταση στη Γκράβα δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι η συνέπεια μιας πολιτικής που αντιμετωπίζει την ασφάλεια των σχολείων ως κόστος, που μοιράζει αρμοδιότητες σε δήμους, υπηρεσίες και εταιρείες, αλλά δεν εξασφαλίζει ούτε τον αναγκαίο έλεγχο ούτε την ουσιαστική συντήρηση των σχολικών υποδομών, μιας πολιτικής που τελικά αφήνει τις εργατικές και λαϊκές οικογένειες να αναρωτιούνται καθημερινά αν τα παιδιά τους είναι ασφαλή στο σχολείο».