Καλαμαριά: Αυτοκίνητο παρέσυρε μαθητή έξω από Γυμνάσιο – Στο νοσοκομείο με τραύμα στο κεφάλι
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Το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, φέροντας κάκωση στο κεφάλι, ενώ η κατάσταση της υγείας του είναι καλή.
Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση ανηλίκου σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης έξω από το Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 14:20, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.
Ο ανήλικος φέρει κάκωση στο κεφάλι, ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του είναι καλή.
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Στην Κατηγορία: ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ