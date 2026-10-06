Ζαχαράκη από την Πάτρα: Αγγλόφωνη Ιατρική, Κέντρο Καινοτομίας και νέο άνοιγμα της δημόσιας εκπαίδευσης

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Δύο διαφορετικές πτυχές της εκπαίδευσης βρέθηκαν στο επίκεντρο της επίσκεψης της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη στην Πάτρα: η διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης με την έναρξη του νέου αγγλόφωνου Προγράμματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και η ενίσχυση της βιωματικής μάθησης με τα εγκαίνια του Κέντρου Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας.

Στην Πάτρα βρέθηκε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, με αφορμή δύο σημαντικές εκπαιδευτικές δράσεις: την επίσημη έναρξη του νέου αγγλόφωνου προπτυχιακού Προγράμματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και τα εγκαίνια του Κέντρου Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας στην Παραλία Πατρών.

Οι δύο εκδηλώσεις ανέδειξαν διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές πτυχές της εκπαιδευτικής πολιτικής, από την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των δημόσιων πανεπιστημίων έως την αξιοποίηση της τεχνολογίας και της βιωματικής μάθησης στη σχολική εκπαίδευση. Το νέο αγγλόφωνο πρόγραμμα Ιατρικής ενισχύει την εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου Πατρών και δημιουργεί προϋποθέσεις για την προσέλκυση φοιτητών από το εξωτερικό, ενώ το νέο Κέντρο Καινοτομίας δίνει έμφαση στην επαφή των μαθητών με την έρευνα, την τεχνολογία και τον πειραματισμό.

Η διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες που προωθεί το υπουργείο Παιδείας, με έμφαση στην ανάπτυξη ξενόγλωσσων προγραμμάτων, στην ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών και στην εξωστρέφεια των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων. Στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της Ελλάδας στον διεθνή εκπαιδευτικό και ερευνητικό χάρτη και η προσέλκυση φοιτητών, ακαδημαϊκών και ερευνητών από το εξωτερικό.

168 αιτήσεις από 23 χώρες για το νέο αγγλόφωνο Ιατρικής

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών, η Υπουργός καλωσόρισε τις πρώτες φοιτήτριες και τους πρώτους φοιτητές του νέου εξαετούς αγγλόφωνου προγράμματος Ιατρικής.

Το πρόγραμμα αξιοποιεί την επιστημονική εμπειρία και τις υποδομές του Τμήματος Ιατρικής, καθώς και το ισχυρό κλινικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, το οποίο θα αποτελέσει βασικό πεδίο της εκπαίδευσης των φοιτητών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Το πρόγραμμα προσέλκυσε 168 αιτήσεις από 23 χώρες και αποτελεί το τέταρτο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα Ιατρικής ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου, μετά τα αντίστοιχα προγράμματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Κρήτης. Προβλέπονται, παράλληλα, δύο υποτροφίες αριστείας.

Απευθυνόμενη στους νέους φοιτητές, η Σοφία Ζαχαράκη στάθηκε ιδιαίτερα στην ανθρώπινη πλευρά του νέου τους ξεκινήματος, μιλώντας και με την ιδιότητά της ως εκπαιδευτικού. Ευχαρίστησε τις οικογένειές τους για τη στήριξη που τους παρείχαν μέχρι να φτάσουν σε αυτό το σημείο και τους καλωσόρισε σε μια νέα πόλη και μια νέα ακαδημαϊκή ζωή.

Παράλληλα, εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για το γεγονός ότι νέοι από διαφορετικά μέρη του κόσμου επέλεξαν ένα ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο για να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους στην Ιατρική.

Η Υπουργός αναφέρθηκε και στις μεγάλες αλλαγές που επιφέρει η τεχνολογία στην Ιατρική, σημειώνοντας ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ήδη εδώ, δημιουργώντας νέα δεδομένα και νέες προκλήσεις. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η Ιατρική θα εξακολουθήσει να αφορά πάντοτε και όσα μπορεί να προσφέρει ο ίδιος ο άνθρωπος: την κρίση, την επικοινωνία, την εμπιστοσύνη και την ανθρώπινη σχέση με τον ασθενή σε μια δύσκολη και ευάλωτη στιγμή της ζωής του.

Όπως τόνισε, η επιστημονική γνώση και η κλινική κατάρτιση αποτελούν τη βάση της ιατρικής εκπαίδευσης, όμως ο μελλοντικός γιατρός καλείται ταυτόχρονα να ακούει τον ασθενή, να κατανοεί την αγωνία του και να οικοδομεί μαζί του μια σχέση εμπιστοσύνης.

Η Ελλάδα ανοίγει περισσότερο τα πανεπιστήμιά της στον κόσμο

Η έναρξη του προγράμματος της Πάτρας αποτελεί ένα ακόμη βήμα σε έναν ακαδημαϊκό χάρτη που διευρύνεται σταθερά.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027, τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια προσφέρουν 16 αγγλόφωνα προπτυχιακά προγράμματα και περισσότερα από 200 αγγλόφωνα μεταπτυχιακά, καλύπτοντας ένα ολοένα μεγαλύτερο εύρος επιστημονικών πεδίων, από την Ιατρική και τις επιστήμες Υγείας έως τις επιστήμες Μηχανικού, την τεχνολογία, την οικονομία και τις ανθρωπιστικές επιστήμες.

Την ίδια στιγμή, ενισχύονται τα κοινά προγράμματα και οι διεθνείς ακαδημαϊκές συνεργασίες των ελληνικών ΑΕΙ.

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών, τρία νέα κοινά διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα υλοποιούνται με τη στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, του Sapienza University of Rome και του University of Delaware, στα πεδία της ψηφιακής διακυβέρνησης στην εκπαίδευση, της λογοτεχνικής πολιτειότητας και των τεχνολογιών βιώσιμης ενέργειας.

Η Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι οι μεγάλες αυτές αλλαγές δεν μπορούν να προχωρήσουν μόνο μέσα από το θεσμικό πλαίσιο. Χρειάζονται ακαδημαϊκοί με όραμα, επιστημονική προσήλωση, επιμονή και διάθεση συνεργασίας, ώστε οι δυνατότητες των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων να μετατρέπονται σε απτά αποτελέσματα.

Στο πλαίσιο αυτό, συνεχάρη τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, καθηγητή Χρήστο Μπούρα, τον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας, καθηγητή Κωνσταντίνο Σταθόπουλο, τον Πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής, καθηγητή Γεώργιο Αντωνάκη, τον Διευθυντή του Αγγλόφωνου Προγράμματος, καθηγητή Γεώργιο Καγάδη, καθώς και το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό που εργάστηκε για την υλοποίηση του προγράμματος.

Πάνω από 158,6 εκατ. ευρώ για το Πανεπιστήμιο Πατρών

Η εξωστρέφεια συνδέεται παράλληλα με τη σταθερή ενίσχυση της λειτουργίας, των υποδομών και της φοιτητικής μέριμνας.

Την περίοδο 2019–2026, η χρηματοδότηση και οι εγκεκριμένοι πόροι για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών, τη φοιτητική σίτιση και το στεγαστικό επίδομα υπερβαίνουν συνολικά τα 158,6 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, περισσότερα από 9 εκατ. ευρώ επενδύονται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης σε δράσεις ακαδημαϊκής αριστείας και διεθνών συνεργασιών, ενώ η χρηματοδότηση για υποδομές που ανακοινώθηκε την περίοδο 2025–2026 φτάνει τα 14 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις φοιτητικές εστίες και στις υποδομές καθημερινής ζωής των φοιτητών. Προχωρά η ανακαίνιση των κτηρίων 3 και 4 των φοιτητικών εστιών του Ρίου, έργο προϋπολογισμού περίπου 3,75 εκατ. ευρώ, ενώ έχει ολοκληρωθεί το υπολογιστικό κέντρο της εστίας με 42 θέσεις εργασίας. Παράλληλα, χρηματοδοτούνται και προχωρούν οι παρεμβάσεις για το νέο εστιατόριο και την κουζίνα της εστίας, μαζί με τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις βελτιώσεις στον περιβάλλοντα χώρο.

Οι φοιτητικές εστίες στο Ρίο και στο Κουκούλι έχουν, παράλληλα, ενταχθεί στον εθνικό σχεδιασμό για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου.

Πρόσφατη απόφαση της Υπουργού εξασφάλισε επίσης 8,175 εκατ. ευρώ για την κάλυψη όλων των εγκεκριμένων αιτήσεων στεγαστικού επιδόματος 3.948 φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2025–2026, χρηματοδότηση αυξημένη κατά 188% σε σχέση με το 2019.

Κέντρο Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας: Η γνώση γίνεται εμπειρία

Δεύτερος σταθμός της επίσκεψης της Υπουργού ήταν η Παραλία Πατρών, όπου εγκαινιάστηκε το Κέντρο Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας, ένα από τα 13 Κέντρα Καινοτομίας που δημιουργούνται σε όλη τη χώρα, ένα σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Το έργο υλοποιείται από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και την εκπαιδευτική κοινότητα, μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Στον νέο χώρο, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα μπορούν να αξιοποιούν εκπαιδευτική ρομποτική, τεχνολογίες εκτεταμένης πραγματικότητας, αισθητήρες και εφαρμογές του Διαδικτύου των Πραγμάτων, εργαστήρια κατασκευών και διαδραστικά περιβάλλοντα μάθησης.

Στόχος είναι η γνώση να γίνεται εμπειρία: οι μαθητές να παρατηρούν, να σχεδιάζουν, να προγραμματίζουν, να πειραματίζονται, να αναζητούν λύσεις και να συνεργάζονται.

Η Σοφία Ζαχαράκη ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, για την παραχώρηση του κτηρίου.

Από τους διαδραστικούς πίνακες στις νέες σχολικές υποδομές

Η λειτουργία του Κέντρου Καινοτομίας εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα παρεμβάσεων για τα σχολεία της περιοχής.

Στα σχολεία έχουν ήδη εγκατασταθεί 907 διαδραστικοί πίνακες και 158 σετ εκπαιδευτικής ρομποτικής, ενώ 16 σχολικές μονάδες της Πάτρας αναβαθμίστηκαν στις δύο πρώτες φάσεις του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί 11 νέες σχολικές βιβλιοθήκες και αναβαθμίζονται άλλες 10 στον Δήμο Πατρέων, ενώ από το 2019 έχουν πραγματοποιηθεί 1.193 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών στην περιοχή και τη φετινή σχολική χρονιά προσλήφθηκαν 796 αναπληρωτές.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη συμπεριληπτική εκπαίδευση, με 165 Τμήματα Ένταξης, 64 μόνιμους διορισμούς μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού από το 2019 και τη φετινή ενίσχυση των σχολείων με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και σχολικούς νοσηλευτές.

Στα εγκαίνια, η Υπουργός ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη, τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Νικόλαο Δελέγκο, τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νικόλαο Κλάδη και Γεώργιο Παπατσίμπα, την Αντιπρόεδρο του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και Επιστημονική Υπεύθυνη του έργου, καθηγήτρια Ζαχαρούλα Σμυρναίου, καθώς και τους επιστημονικούς συνεργάτες, τα στελέχη της εκπαίδευσης και τους εκπαιδευτικούς που θα δώσουν καθημερινά ζωή στον νέο χώρο.

Κλείνοντας την επίσκεψή της στην Πάτρα, η Σοφία Ζαχαράκη έστειλε ένα κοινό μήνυμα τόσο προς τους νέους φοιτητές όσο και προς τους μαθητές: περισσότερες ευκαιρίες μέσα στη δημόσια εκπαίδευση, μεγαλύτερη εξωστρέφεια, σύγχρονα εργαλεία γνώσης και, ταυτόχρονα, διατήρηση της ανθρώπινης διάστασης που βρίσκεται στον πυρήνα της εκπαίδευσης και της επιστήμης.