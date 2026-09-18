Το Alba Graduate Business School εξασφάλισε δύο νέα ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα

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Δύο νέα ευρωπαϊκά συνεργατικά ερευνητικά έργα εξασφάλισε το Alba Graduate Business School, The American College of Greece, μετά από επιτυχή συμμετοχή σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές προσκλήσεις χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο των προγραμμάτων Horizon Europe και Erasmus+.

Τα έργα INTERLINK–CAREERS και IMPACT ALLIES, συνολικής διάρκειας 36 και 24 μηνών αντίστοιχα, φέρνουν το Alba σε συνεργασία με κορυφαία ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, οργανισμούς επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, επενδυτές και τεχνολογικές εταιρείες.

Όπως αναφέρει η Δανάη Μανίκα, Executive Dean του Alba Graduate Business School: «Η συμμετοχή του Alba σε δύο νέα ευρωπαϊκά έργα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για έρευνα με διεθνή εμβέλεια και ουσιαστικό αντίκτυπο. Μέσα από ισχυρές ευρωπαϊκές συνεργασίες, θέλουμε να συμβάλλουμε ενεργά στη γνώση και στις λύσεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον της εργασίας, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας».

INTERLINK–CAREERS: Τεχνητή Νοημοσύνη για το μέλλον των ερευνητικών σταδιοδρομιών

Το INTERLINK–CAREERS, διάρκειας 36 μηνών, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και αξιοποίηση του ερευνητικού ανθρώπινου δυναμικού στην Ευρώπη.

Παρότι περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους ερευνητές εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, οι επαγγελματικές τους διαδρομές και η κινητικότητά τους μεταξύ ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού τομέα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό μη καταγεγραμμένες. Το έργο φιλοδοξεί να καλύψει αυτό το κενό αξιοποιώντας Τεχνητή Νοημοσύνη και μεγάλα δεδομένα για την καλύτερη κατανόηση και πρόβλεψη των ερευνητικών σταδιοδρομιών και των ροών γνώσης μεταξύ διαφορετικών τομέων.

Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθεί ένα πανευρωπαϊκό οικοσύστημα δεδομένων, καθώς και ένα Living Lab που θα συνδέει πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και φορείς χάραξης πολιτικής.

Μεταξύ των βασικών αποτελεσμάτων θα είναι ένα Career Interoperability Framework, ένας Knowledge Flow Index και περιβάλλοντα προσομοίωσης digital twins, που θα επιτρέπουν τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων πολιτικών για τις ερευνητικές σταδιοδρομίες.

Την ερευνητική κοινοπραξία συντονίζει το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, και συμμετέχουν, εκτός του Alba Graduate Business School, το University of Durham (Ηνωμένο Βασίλειο) και τεχνολογικές εταιρείες από τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Λιθουανία και την Τουρκία.

IMPACT ALLIES: Επιχειρηματικότητα, καινοτομία και επενδύσεις με θετικό αντίκτυπο

Το IMPACT ALLIES, διάρκειας 24 μηνών, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ και στοχεύει να συνδέσει την ανώτατη εκπαίδευση με τα οικοσυστήματα επιχειρηματικότητας και τις επενδύσεις με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Το έργο αναπτύσσει ένα καινοτόμο, challenge–based εκπαιδευτικό μοντέλο, το οποίο συνδυάζει τις Smart Specialisation Strategies (S3), την impact entrepreneurship και την investment readiness. Παράλληλα, αξιοποιεί υβριδικές μορφές εκπαίδευσης και το πλαίσιο Inner Development Goals (IDGs), με στόχο την ανάπτυξη προσαρμοστικής και ευσυνείδητης ηγεσίας.

Όπως σημειώνει ο Γεράσιμος Κουβαράς, ακαδημαϊκός υπεύθυνος του IMPACT ALLIES: «Δεν αρκεί να εκπαιδεύουμε ανθρώπους να δημιουργούν οικονομικά επιτυχημένες επιχειρήσεις. Χρειάζεται να επαναπροσδιορίσουμε τι εννοούμε επιτυχία, αλλά και να δουλέψουμε με εκείνους που αποφασίζουν ποιες ιδέες αξίζει να χρηματοδοτηθούν. Αυτή είναι για μένα μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διάσταση του IMPACT ALLIES: Εκπαιδεύει τόσο τους αυριανούς επιχειρηματίες όσο και τους δυνητικούς επενδυτές, φέρνοντάς τους σε έναν κοινό διάλογο γύρω από ένα ουσιαστικό ερώτημα: Τι αξίζει να δημιουργούμε και να χρηματοδοτούμε;»

Μέσω ενός Triangle Mentorship Model, enterprise-led learning labs και ενός reverse investment-readiness programme, το έργο θα δημιουργήσει νέες γέφυρες μεταξύ φοιτητών, επιχειρηματιών, επιχειρήσεων και επενδυτών.

Έως την ολοκλήρωσή του, το μοντέλο αναμένεται να έχει δοκιμαστεί από περισσότερους από 160 ενήλικες εκπαιδευόμενους, να έχει υποστηρίξει 36 start–up initiatives και να έχει κινητοποιήσει 100 impact investors, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της ικανότητας των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης για καινοτομία.

Την ερευνητική κοινοπραξία συντονίζει ο Ευρωπαϊκός οργανισμός Impact Hub Network και συμμετέχουν, εκτός του Alba Graduate Business School, το Politecnico di Milano (Ιταλία), το Universidad Pontificia Comillas (Ισπανία), και το University of Primorska (Σλοβενία).