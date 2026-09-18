ΝΔ για μη κρατικά πανεπιστήμια: Τι γίνεται με τους φοιτητές μετά τις τελευταίες εξελίξεις

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Η συνταγματική αναθεώρηση και τα μη κρατικά πανεπιστήμια βρέθηκαν μεταξύ των βασικών θεμάτων στα οποία τοποθετήθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, σε συνεντεύξεις της στη Naftemporiki TV και στο ΕΡΤnews.

Στο σκέλος της Παιδείας, η κ. Σδούκου υπερασπίστηκε την κυβερνητική επιλογή για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, υποστηρίζοντας ότι οι εκκρεμότητες που έχουν προκύψει μπορούν να αντιμετωπιστούν από τα αρμόδια όργανα και ότι, σύμφωνα με τη θέση του υπουργείου Παιδείας, δεν τίθεται ζήτημα για τις σπουδές των φοιτητών. Πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ είχαν ακυρώσει άδειες και πιστοποιήσεις προγραμμάτων τριών παραρτημάτων, με το υπουργείο να έχει αναφέρει ότι θα ακολουθήσει επαναπιστοποίηση.

«Γιατί να μην μπορεί ένας Έλληνας γονιός να σπουδάσει το παιδί του εδώ;»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική και οικονομική διάσταση του ζητήματος, αναφερόμενη στις οικογένειες που επιλέγουν σήμερα πανεπιστήμια του εξωτερικού για τις σπουδές των παιδιών τους.

Υποστήριξε ότι η δυνατότητα φοίτησης σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα θα μπορούσε να περιορίσει αυτή τη μετακίνηση φοιτητών στο εξωτερικό και ταυτόχρονα να προσελκύσει ξένους φοιτητές. Κατά την ίδια, η ανάπτυξη του συγκεκριμένου χώρου θα μπορούσε επίσης να δημιουργήσει θέσεις εργασίας για καθηγητές, ερευνητές και διοικητικό προσωπικό.

Η συνταγματική αναθεώρηση και η κριτική στο ΠΑΣΟΚ

Η κ. Σδούκου άσκησε παράλληλα κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στη συνταγματική αναθεώρηση, κατηγορώντας το ότι δεν συμμετείχε με τρόπο που, κατά την ίδια, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ευρύτερες συναινέσεις. Στη δεύτερη ψηφοφορία της 16ης Σεπτεμβρίου, καμία από τις προτεινόμενες προς αναθεώρηση διατάξεις δεν συγκέντρωσε 180 ψήφους.

Στις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ συμπεριέλαβε τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και την αξιολόγηση στο Δημόσιο. Για τον χρόνο προώθησης των μεταρρυθμίσεων, υποστήριξε ότι δεν πρέπει να αναβάλλονται και ότι, όταν πρόκειται για αλλαγές που η κυβέρνηση θεωρεί αναγκαίες, ο κατάλληλος χρόνος είναι το «τώρα».