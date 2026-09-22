Ν. Παπαϊωάννου για αποφοίτους ΤΕΙ: «Θα βασιστούμε σε ακαδημαϊκά κριτήρια» – Χωρίς χρονοδιάγραμμα η λύση για την αντιστοίχιση

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Στο φλέγον ζήτημα για περίπου 400.000 αποφοίτους ΤΕΙ που βρίσκονται σε εκκρεμότητα μετά την κατάργηση των ΤΕΙ αναφέρθηκε σε ερώτηση στη Βουλή ο υφυπουργός Παιδείας

Χωρίς να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα αλλά υπογραμμίζοντας ότι η όποια λύση θα δοθεί βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων και διαδικασιών, ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου απάντησε σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή του ανεξάρτητου βουλευτή Γεώργιου Μανούσου για το εν λόγω θέμα.

Υπενθυμίζεται ότι το 2019 με την κατάργηση των ΤΕΙ δημιουργήθηκε ένα θεσμικό κενό για τους αποφοίτους των τεχνολογικών Ιδρυμάτων, οι οποίοι βρέθηκαν στον «αέρα» χωρίς αντιστοίχιση των πτυχίων τους, δημιουργώντας μια γενιά πτυχιούχων διαφορετικών ταχυτήτων.

Ο κ. Παπαϊωάννου απαντώντας στην ερώτηση ξεκαθάρισε ότι το υπουργείο δεν μπορεί να δώσει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την επίλυση αυτού του ζητήματος.

Έκανε λόγο για ακαδημαϊκά κριτήρια και διαδικασίες, τα οποία θα εξασφαλίσουν δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση όλων των πτυχιούχων.

«Εμείς είμαστε σήμερα εδώ για να μπορέσουμε να απεγκλωβίσουμε αυτόν τον κόσμο από την υποτιθέμενη ομηρία. Το λέω «υποτιθέμενη», διότι πολύ καλά γνωρίζετε ότι μπορούσαν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σε μεταβατικά λειτουργούντα τμήματα, μπορούσαν να λάβουν πτυχίο αν ήθελαν να ακολουθήσουν άλλο δρόμο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης», σημείωσε.

Πριν μερικούς μήνες, υπήρξαν διαρροές για ρύθμιση που ετοιμάζει το υπουργείο Παιδείας σχετικά με την ομηρία των 400.000 αποφοίτων ΤΕΙ, βάσει της οποίας θα δινόταν λύση συνολικά στο ζήτημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η προϋπόθεση για την αντιστοίχιση του πτυχίου τους θα ήταν η ολοκλήρωση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του πανεπιστημιακού τμήματος, το οποίο ιδρύθηκε μετά την κατάργηση των ΤΕΙ, εφόσον αυτό είχε πιστοποιηθεί από την ΕΘΑΑΕ.

Οι διαδικασίες θα προέβλεπαν αντιστοίχιση με το ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων ECTS και διαχείριση της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, ώστε να αποφευχθούν οι «εύκολες λύσεις».

Σχετικά με τον πολιτικό «θόρυβο» που υπάρχει γύρω από το εν λόγω ζήτημα, ο κ. Παπαϊωάννου σχολίασε: «Βασική μου πεποίθηση ήταν και είναι ότι η Παιδεία και αυτά τα σοβαρά θέματα θα πρέπει να μένουν εκτός κομματικών αντιπαραθέσεων. Για τον λόγο αυτό προσπαθούμε να βρούμε όλη εκείνη την τυπική ακαδημαϊκή διαδρομή για τους ακαδημαϊκούς συναδέλφους, έτσι ώστε να μην υποστούν ξανά, αυτό που υπέστησαν με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή άλλη μία τέτοια ταλαιπωρία».