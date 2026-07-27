ΕΛΑΣ για φοιτητές: Όχι στις τιμωρητικές διαγραφές, στήριξη για την ολοκλήρωση των σπουδών

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Στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου για την Ανώτατη Εκπαίδευση επαναφέρει η ΕΛΑΣ τη λειτουργία, τη διοίκηση και τη χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων, παρουσιάζοντας τις βασικές δεσμεύσεις της για την επόμενη ημέρα.

Η τομεάρχης Παιδείας του κόμματος, Ιωάννα Λαλιώτου, περιέγραψε ένα διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο, με έμφαση στη δημοκρατική συμμετοχή της πανεπιστημιακής κοινότητας, στη λογοδοσία και στην ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα των ιδρυμάτων.

Στις προτάσεις περιλαμβάνονται η κατάργηση των Συμβουλίων Διοίκησης, η αλλαγή του τρόπου εκλογής των πρυτανικών αρχών, η αύξηση της χρηματοδότησης, οι προσλήψεις προσωπικού και η στήριξη των περιφερειακών Πανεπιστημίων. Παράλληλα, η ΕΛΑΣ τοποθετείται κατά των τιμωρητικών διαγραφών φοιτητών και προαναγγέλλει νέο πλαίσιο για την αδειοδότηση και τη λειτουργία των ιδιωτικών Πανεπιστημίων.

Κριτική στους νόμους Κεραμέως και Πιερρακάκη

Η Ιωάννα Λαλιώτου υποστήριξε ότι τα δημόσια Πανεπιστήμια χρειάζονται ένα θεσμικό πλαίσιο που θα υπηρετεί τη γνώση, τη δημοκρατία και την κοινωνία, σεβόμενο παράλληλα την προσπάθεια των φοιτητών και τις θυσίες των οικογενειών τους.

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Άσκησε κριτική στον νόμο Κεραμέως, αναφέροντας ότι επέβαλε Συμβούλια Διοίκησης τα οποία είναι αποκομμένα από την πανεπιστημιακή κοινότητα και οδήγησε σε απορρύθμιση της λειτουργίας των δημόσιων Πανεπιστημίων.

Αντίστοιχα, υποστήριξε ότι ο νόμος Πιερρακάκη επέβαλε τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια χωρίς τις απαιτούμενες εγγυήσεις ως προς τη σοβαρότητα και την ποιότητα της λειτουργίας τους.

Κατάργηση των Συμβουλίων Διοίκησης

Στις βασικές δεσμεύσεις της ΕΛΑΣ περιλαμβάνεται η κατάργηση των Συμβουλίων Διοίκησης και η θέσπιση ενός νέου, δημοκρατικού τρόπου εκλογής των πρυτανικών αρχών.

Παράλληλα, προτείνεται η επιστροφή αρμοδιοτήτων στη Σύγκλητο, με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής της πανεπιστημιακής κοινότητας στις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία των ιδρυμάτων.

Σύμφωνα με την Ιωάννα Λαλιώτου, το νέο πλαίσιο θα πρέπει να ενισχύει τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη συμμετοχή όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Περισσότερη χρηματοδότηση και προσλήψεις προσωπικού

Η ΕΛΑΣ δεσμεύεται για αύξηση της χρηματοδότησης των δημόσιων Πανεπιστημίων, καθώς και για προσλήψεις μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού και διοικητικών υπαλλήλων.

Η πρόταση αποσκοπεί στην ενίσχυση της λειτουργίας των ιδρυμάτων και στην αντιμετώπιση των αναγκών τους σε ανθρώπινο δυναμικό.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στα περιφερειακά Πανεπιστήμια, τα οποία, σύμφωνα με την τομεάρχη Παιδείας, πρέπει να στηριχθούν ώστε να κρατήσουν τους νέους στον τόπο τους και να συμβάλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Όχι στις τιμωρητικές διαγραφές φοιτητών

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στο ζήτημα των διαγραφών φοιτητών. Η ΕΛΑΣ δηλώνει ότι δεν θα προχωρά σε τιμωρητικές διαγραφές όσων επιθυμούν και μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Αντίθετα, η θέση που διατυπώνεται είναι ότι οι φοιτητές πρέπει να λαμβάνουν την απαραίτητη στήριξη, ώστε να καταφέρουν να ολοκληρώσουν την ακαδημαϊκή τους πορεία.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση εντάσσεται στη συνολικότερη θέση ότι το Πανεπιστήμιο οφείλει να σέβεται την προσπάθεια των φοιτητών και τις οικονομικές και κοινωνικές θυσίες των οικογενειών τους.

Νέο πλαίσιο για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια

Για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια, η ΕΛΑΣ ξεκαθαρίζει ότι δεν σκοπεύει απλώς να τροποποιήσει τον νόμο Πιερρακάκη.

Όπως αναφέρει, στόχος είναι η θέσπιση ενός νέου και ολοκληρωμένου νόμου-πλαισίου, ο οποίος θα ρυθμίζει την αδειοδότηση, την οργάνωση και τη λειτουργία τους.

Το πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που παρουσιάστηκαν, θα περιλαμβάνει αυστηρούς κανόνες, ουσιαστικό έλεγχο, ισονομία και θεσμικές εγγυήσεις.

«Η γνώση δεν πρέπει να μετατρέπεται σε προνόμιο»

Ο συνολικός στόχος, όπως υπογράμμισε η Ιωάννα Λαλιώτου, είναι η δημιουργία ενός δημόσιου Πανεπιστημίου ισχυρού, σύγχρονου και ανοιχτού.

Η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ένα μοντέλο Ανώτατης Εκπαίδευσης που δεν μετατρέπει τη γνώση σε προνόμιο, αλλά τη διασφαλίζει ως δικαίωμα για όλους.