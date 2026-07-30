Σήμα κινδύνου για την Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου – Αντιδράσεις για την υποστελέχωση

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Την έντονη ανησυχία της για τη λειτουργία της Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου εκφράζει η ΕΛΜΕ Ζακύνθου, κάνοντας λόγο για συνεχιζόμενη υποβάθμιση της δημόσιας υγείας στο νησί και για διαχρονική υποστελέχωση του νοσοκομείου.

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΛΜΕ υποστηρίζει ότι οι προσωρινές μετακινήσεις γιατρών και η αξιοποίηση ιδιωτών δεν αποτελούν ουσιαστική λύση στα προβλήματα στελέχωσης, ενώ συντάσσεται με τα αιτήματα των εργαζομένων του νοσοκομείου, των συνδικάτων και των συλλόγων γονέων για άμεση ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας.

Παράλληλα, η ΕΛΜΕ Ζακύνθου ασκεί κριτική στη διαχρονική πολιτική που, όπως αναφέρει, έχει οδηγήσει στην αποδυνάμωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, επισημαίνοντας ότι η υγεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως κόστος. Ζητά την άμεση στελέχωση της Παιδιατρικής Κλινικής και την πλήρη κάλυψη των κενών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου με μόνιμο προσωπικό, καθώς και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ενίσχυσης των δημόσιων υπηρεσιών υγείας στο νησί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από ΕΛΜΕ Ζακύνθου:

«Καταγγελία για την υποβάθμιση της Παιδιατρικής Κλινικής και τη διαχρονική απαξίωση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου από την παρούσα και τις προηγούμενες κυβερνήσεις»

Η ΕΛΜΕΖ καταγγέλλει την συνεχιζόμενη αποδυνάμωση της παιδιατρικής κλινικής, όπως και όλων των άλλων κλινικών, του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, ως αποτέλεσμα της διαχρονικής υποβάθμισης των Δημόσιων Νοσοκομείων από την παρούσα και τις προηγούμενες κυβερνήσεις και ενώνει την φωνή της με τα σωματεία των εργαζομένων του ΓΝΖ, τα συνδικάτα, την Ένωση και τους Συλλόγους Γονέων.

Η κυβέρνηση και οι τοπικοί της παράγοντες εμφανίζουν ως «λύση» του προβλήματος τις προσωρινές μετακινήσεις γιατρών και την απασχόληση ιδιωτών γιατρών με μπλοκάκι, την ώρα που οι ίδιοι παραδέχονται ότι η πολιτική τους έχει αφήσει το Νοσοκομείο υποστελεχωμένο κατά τουλάχιστον 30% στις οργανικές θέσεις. Προσπαθούν με λίγα λόγια να μας πείσουν ότι τα τεράστια υπαρκτά κενά σε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό αντιμετωπίζονται με τις μετακινήσεις προσωπικού από άλλες δομές Δημόσιας Υγείας, λες και η υποστελέχωση είναι πρόβλημα μόνο του Νοσοκομείου Ζακύνθου και όχι συνολικά της Δημόσιας Υγείας σε όλη τη χώρα, λες και οι γιατροί που θα αποσπαστούν στο Νοσοκομείο Ζακύνθου, «περισσεύουν» στα Νοσοκομεία που υπηρετούν!

Καμία έκπληξη από αυτούς που αποδεικνύονται «ακριβοί στα πίτουρα και φτηνοί στο αλεύρι»! Οι ίδιοι που χύνουν κροκοδείλια δάκρυα πάνω στα αποκαΐδια της δικής τους διαχρονικής πολιτικής δεν τολμούν να βγάλουν κιχ για τα δισεκατομμύρια που πηγαίνουν σε άσχετους με τις ανάγκες της χώρας εξοπλισμούς, σε επιδοτήσεις των μεγάλων επιχειρηματιών, σε πάρτι ημετέρων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε απευθείας αναθέσεις και στις ιδιωτικοποιήσεις, από τις οποίες οι ανάδοχοι θα θησαυρίσουν, με χαρακτηριστικό το παράδειγμα των αναδόχων του πολλαπλού βιβλίου ή της ανακύκλωσης και της διαχείρισης απορριμμάτων σε πανελλαδικό επίπεδο.

Στο δίλημμα της εποχής μας «τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» το κεντρικό κράτος και η τοπική διοίκηση απαντούν με σαφήνεια «τα κέρδη τους». Οι δημόσιες, δωρεάν, υψηλού επιστημονικού επιπέδου παροχές υγείας για όλους χωρίς διακρίσεις και ιδίως για τα παιδιά θεωρούνται κόστος, που το αναλαμβάνει όποιος έχει οικονομική δυνατότητα και για αυτό και πολλαπλασιάζονται σαν μανιτάρια τα πάσης φύσεως ιδιωτικά κέντρα υγείας. Έτσι, η υγεία των παιδιών μας στο ΓΝΖ εξαρτάται από την αγαθή τύχη, τις προσωρινές λύσεις και τα φυσικά όρια αντοχής των εργαζομένων του ΓΝΖ.

Η υγεία όμως δεν είναι εμπόρευμα, είναι φυσικό και απαράγραπτο λαϊκό δικαίωμα. Και επειδή, «αν γλυτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα» απαιτούμε τώρα:

• Άμεση στελέχωση της Παιδιατρικής Κλινικής με το αναγκαίο μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

• Κάλυψη όλων των κενών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου με μόνιμο προσωπικό

• Ουσιαστικό σχέδιο ενίσχυσης των δημόσιων δομών υγείας του νησιού και όχι λύσεις που απλώς μεταθέτουν το πρόβλημα.