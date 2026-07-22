Ζαχαράκη: Έρχεται το ΦΕΚ για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια

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Η υπουργός Παιδείας προανήγγειλε την έκδοση του ΦΕΚ για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, νέους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, περισσότερες φοιτητικές κλίνες και παρεμβάσεις για τη στέγαση προσωπικού σε νησιά και τουριστικές περιοχές.

Μη κρατικά πανεπιστήμια και φοιτητική στέγη βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου Παιδείας, καθώς την Παρασκευή αναμένεται να δημοσιευθεί το ΦΕΚ με τα ιδρύματα που θα λάβουν άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα από το φθινόπωρο.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, παρουσίασε παράλληλα τον σχεδιασμό για περισσότερες από 10.000 νέες φοιτητικές κλίνες, μέτρα στέγασης για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές, 5.500 νέους μόνιμους διορισμούς μέσα στον Αύγουστο, καθώς και τις επόμενες αλλαγές στο Λύκειο και στο εκπαιδευτικό υλικό.

Εννέα αιτήσεις στο τελικό στάδιο αξιολόγησης

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης εξετάζει συνολικά εννέα αιτήσεις για τη λειτουργία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Σύμφωνα με την υπουργό, τουλάχιστον έξι από αυτές αναμένεται να εγκριθούν, ενώ η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ.

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Από το σύνολο των φακέλων, οι τέσσερις αποτελούν νέες αιτήσεις και οι υπόλοιπες πέντε είχαν εξεταστεί χωρίς να λάβουν έγκριση κατά την πρώτη φάση. Η Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε ακόμη ότι ήδη λειτουργούν τέσσερα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, δύο στην Αθήνα και δύο στη Θεσσαλονίκη.

Ποια ιδρύματα υπέβαλαν νέους φακέλους

Στις νέες αιτήσεις περιλαμβάνεται εκείνη του Georgetown University για δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σε συνεργασία με τη ΔΕΗ. Το Roger Williams, σε συνεργασία με το Deree, έχει υποβάλει αίτηση για προπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Φάκελο έχουν επίσης καταθέσει το Iowa State University, σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή στη Θεσσαλονίκη, και το European University, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η τελική εικόνα των αδειοδοτήσεων αναμένεται να αποτυπωθεί στο ΦΕΚ της Παρασκευής.

Περισσότερες από 10.000 νέες φοιτητικές κλίνες

Στο πεδίο της φοιτητικής στέγασης, ο σχεδιασμός προβλέπει την κατασκευή και ανακαίνιση εστιών μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Έργα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στην Κρήτη, ενώ αντίστοιχες παρεμβάσεις προχωρούν στη Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία.

Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο δημιουργείται για πρώτη φορά φοιτητική εστία 198 κλινών, με την αξιοποίηση ανακαινισμένου κτιρίου. Ο συνολικός στόχος είναι να προστεθούν περισσότερες από 10.000 κλίνες τα επόμενα χρόνια, ενώ συνεχίζεται και η αναβάθμιση υφιστάμενων εστιών.

Παράλληλα, μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου σχεδιάζονται παρεμβάσεις άνω των 220 εκατ. ευρώ σε 17 πανεπιστημιακά κτίρια. Τα έργα θα αφορούν την ενεργειακή τους αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων.

Δημοτικά κτίρια για τη στέγαση προσωπικού

Η υπουργός αναφέρθηκε και στο αυξημένο κόστος κατοικίας που αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικοί σε νησιωτικές και τουριστικές περιοχές. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος προωθείται συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Το σχέδιο προβλέπει την ανακαίνιση δημοτικών κτιρίων και τη διάθεσή τους σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές. Παράλληλα, εφαρμόζονται η διπλή επιστροφή ενοικίου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και φορολογικά κίνητρα για ιδιοκτήτες που παραχωρούν κατοικίες σε εκπαιδευτικούς.

Νέο κύμα μόνιμων διορισμών στα σχολεία

Σύμφωνα με τη Σοφία Ζαχαράκη, από το 2020 έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 50.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών. Η επόμενη φάση αναμένεται μέσα στον Αύγουστο, όταν θα ανακοινωθούν ακόμη 5.500 μόνιμοι διορισμοί.

Η παρέμβαση αποσκοπεί στην περαιτέρω κάλυψη των κενών και στην ενίσχυση των σχολικών μονάδων. Η υπουργός ενέταξε τη συγκεκριμένη κίνηση στη συνολική προσπάθεια στελέχωσης της δημόσιας εκπαίδευσης.

Ο διάλογος για το Λύκειο και το πολλαπλό βιβλίο

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση βρίσκεται σε εξέλιξη ο εθνικός διάλογος για την αναβάθμιση του Λυκείου. Ο σχεδιασμός επικεντρώνεται στην ενίσχυση του απολυτηρίου και στη σύνδεσή του με περισσότερες δεξιότητες.

Από τον Σεπτέμβριο του 2027 προβλέπεται να εφαρμοστεί το σύστημα του πολλαπλού βιβλίου. Η αλλαγή θα συνοδευτεί από νέα προγράμματα σπουδών και ανανεωμένο εκπαιδευτικό υλικό.

Η απάντηση για τα μειονοτικά σχολεία

Η υπουργός απέρριψε τις αιτιάσεις του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τα μειονοτικά σχολεία στη Θράκη. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα εφαρμόζει πλήρως τις προβλέψεις της Συνθήκης της Λωζάνης και τα συγκεκριμένα σχολεία λειτουργούν υπό ειδικό καθεστώς.

Κατά την ίδια, αναστολή λειτουργίας αποφασίζεται αποκλειστικά όταν ο αριθμός των μαθητών είναι εξαιρετικά περιορισμένος. Με αυτή τη θέση, συνέδεσε τις σχετικές αποφάσεις με τα δεδομένα φοίτησης και όχι με διαφορετική μεταχείριση των μειονοτικών σχολικών μονάδων.

Αποκατάσταση πανεπιστημιακών κτιρίων

Η πολιτική για τους πανεπιστημιακούς χώρους περιλαμβάνει την αποκατάσταση και επαναχρησιμοποίηση κτιρίων που παρέμεναν ανενεργά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι εργασίες αυτές συνδέονται και με την αντιμετώπιση των καταλήψεων σε πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις.

Ως χαρακτηριστική περίπτωση αναφέρθηκε το ιστορικό κτίριο του Ευαγγελισμού στην Κρήτη. Για την αποκατάσταση και αξιοποίησή του έχει εγκριθεί χρηματοδότηση άνω των 6 εκατ. ευρώ.