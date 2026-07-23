Μη κρατικά πανεπιστήμια: Παρέμβαση Πιερρακάκη και νέο μήνυμα για το άρθρο 16

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Η συζήτηση γύρω από τα μη κρατικά πανεπιστήμια παραμένει στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, να τοποθετείται εκ νέου για το θέμα μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρώην υπουργός Παιδείας υποστήριξε ότι η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων συνιστά πλέον μια διαμορφωμένη πραγματικότητα, ενώ επανέλαβε τη θέση του υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16 του Συντάγματος.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι το ζήτημα έχει επιλυθεί εδώ και δεκαετίες στις περισσότερες χώρες του κόσμου, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα ως «την τελευταία μεγάλη εξαίρεση» στον συγκεκριμένο τομέα.

Αναφορά στον νόμο 5094/2024 και το άρθρο 16

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι με τον νόμο 5094/2024 άνοιξε ο δρόμος για τη λειτουργία παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στη χώρα, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε συνταγματικό το σχετικό πλαίσιο.

Όπως ανέφερε, η αναθεώρηση του άρθρου 16 αποτελεί το επόμενο βήμα, καθώς θα επιτρέψει και την ίδρυση ελληνικών μη κρατικών πανεπιστημίων, ολοκληρώνοντας –όπως υποστήριξε– τη σχετική μεταρρυθμιστική πορεία.

Αιχμές κατά της αντιπολίτευσης

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης άσκησε κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι εξακολουθούν να αντιδρούν σε μια εξέλιξη που, κατά τον ίδιο, έχει ήδη διαμορφωθεί.

Στην ανάρτησή του σημείωσε ότι παρατηρούνται αντιφάσεις στις θέσεις των πολιτικών κομμάτων, αναφέροντας ότι άλλα υποστηρίζουν την αναθεώρηση του άρθρου 16 αλλά απορρίπτουν τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ενώ άλλα αποδέχονται την ύπαρξή τους, χωρίς να στηρίζουν τη συνταγματική αναθεώρηση που θα επιτρέψει τη δημιουργία τους και από ελληνικούς φορείς.

«Η πραγματικότητα έχει ήδη αποφασίσει», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να επικεντρωθεί στον σχεδιασμό του μέλλοντος της, αντί να παραμένει εγκλωβισμένη σε παλαιότερες αντιπαραθέσεις.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο υπουργός σημείωσε ότι «χάσαμε αρκετό χρόνο στις μάχες του χθες» και υπογράμμισε την ανάγκη η χώρα να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται για το μέλλον της Ανώτατης Εκπαίδευσης.