Διευθυντές σχολείων: Έρχεται νομοθετική παρέμβαση για το αυτόφωρο – Τι αλλάζει

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Νομοθετική παρέμβαση για την ενίσχυση της νομικής προστασίας των Διευθυντών και Προϊσταμένων σχολικών μονάδων προτίθεται να προωθήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ένωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕΔΥΣΔΕ).

Στο επίκεντρο βρίσκεται η αντιμετώπιση περιπτώσεων κατά τις οποίες Διευθυντές ή Προϊστάμενοι σχολείων φέρονται να έχουν τελέσει πλημμελήματα κατά την άσκηση και εξαιτίας των υπηρεσιακών καθηκόντων τους. Η πρόταση της Ένωσης προβλέπει, υπό αυτές τις προϋποθέσεις, να μην εφαρμόζονται οι διατάξεις περί σύλληψης και αυτόφωρης διαδικασίας, χωρίς όμως να σταματά η διερεύνηση της υπόθεσης, η οποία θα συνεχίζεται κανονικά μέσω της τακτικής διαδικασίας.

Η πρόταση που κατατέθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Η εξέλιξη προέκυψε μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, με πρωτοβουλία του υφυπουργού Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα, μεταξύ εκπροσώπων της ΠΕΔΥΣΔΕ, του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου.

Την Ένωση εκπροσώπησαν ο πρόεδρός της Λάμπρος Κούτσικος, η ειδική γραμματέας Μαίρη Πλέσσα και η νομική σύμβουλος Ελισάβετ Δαλαμπύρα.

Σύμφωνα με την ΠΕΔΥΣΔΕ, είχε προηγηθεί συστηματική προεργασία, με αποτέλεσμα να παρουσιαστεί στη συνάντηση ολοκληρωμένο σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης και συγκεκριμένη πρόταση προσθήκης διάταξης.

Τι προβλέπει για το Αυτόφωρο

Η προτεινόμενη διάταξη αφορά ειδικά περιπτώσεις πλημμελημάτων τα οποία φέρονται ότι έχουν τελεστεί από Διευθυντές ή Προϊσταμένους σχολικών μονάδων κατά την άσκηση και εξαιτίας των καθηκόντων τους.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ΠΕΔΥΣΔΕ προτείνει να μην ενεργοποιούνται οι διατάξεις που αφορούν τη σύλληψη και την αυτόφωρη διαδικασία.

Αυτό, ωστόσο, δεν θα σημαίνει ότι η υπόθεση τίθεται στο αρχείο ή ότι δεν διερευνάται. Αντιθέτως, σύμφωνα με την πρόταση, η διερεύνηση θα συνεχίζεται κανονικά με την τακτική διαδικασία.

Θετική στάση από το Υπουργείο

Όπως αναφέρει η Ένωση, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης αντιμετώπισε θετικά το σχέδιο που παρουσιάστηκε και δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε νομοθετική παρέμβαση στη βάση της πρότασης της ΠΕΔΥΣΔΕ.

Πρόκειται, επομένως, για ρύθμιση που βρίσκεται στο στάδιο της προώθησης και όχι για ήδη ψηφισμένη ή ισχύουσα διάταξη.

Στο τραπέζι και άμεση νομική συμπαράσταση

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκε και ένα δεύτερο ζήτημα που αφορά τη νομική υποστήριξη των στελεχών των σχολικών μονάδων.

Συγκεκριμένα, συζητήθηκε η δυνατότητα άμεσης νομικής συμπαράστασης των Διευθυντών σε τέτοιου είδους υποθέσεις μέσω του θεσμού της νομικής βοήθειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΕΔΥΣΔΕ, και αυτή η πρόταση αντιμετωπίστηκε ευνοϊκά από την πλευρά του Υπουργείου.

ΠΕΔΥΣΔΕ: Στόχος η νομική θωράκιση των Διευθυντών

Η Ένωση χαρακτηρίζει την εξέλιξη αποτέλεσμα των παρεμβάσεων που έχει πραγματοποιήσει για το συγκεκριμένο ζήτημα και δηλώνει ότι θα παρακολουθεί την πορεία της προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Όπως επισημαίνει, στόχος είναι η νομική θωράκιση των Διευθυντών και Προϊσταμένων, αλλά και η διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των σχολικών μονάδων.