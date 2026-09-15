Ολοήμερα σχολεία και Παράλληλη Στήριξη: Σοβαρές ελλείψεις στην Ανατολική Αττική

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Σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία καταγγέλλει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Κ. Σωτηρίου», παρουσιάζοντας αναλυτικά στοιχεία για τα κενά που, σύμφωνα με την καταγραφή του, παραμένουν στα σχολεία της περιοχής μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Στα 35 Δημοτικά Σχολεία που περιλαμβάνονται στην καταγραφή του Συλλόγου εντοπίζονται 46 κενά εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, ενώ σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία καταγράφονται πάνω από 100 κενά στην Παράλληλη Στήριξη. Την ίδια στιγμή, ο Σύλλογος αναφέρει πέντε κενά δασκάλων για τα Ολοήμερα και 18 κενά στις Τάξεις Υποδοχής, για τις οποίες, όπως καταγγέλλει, δεν πραγματοποιήθηκε καμία πρόσληψη.

Η εικόνα αυτή, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχει άμεσες συνέπειες στη λειτουργία των σχολείων, με Ολοήμερα να υπολειτουργούν ή να παραμένουν κλειστά, μαθητές να στερούνται την προβλεπόμενη υποστήριξη και σχολικές μονάδες να αδυνατούν να καταρτίσουν σταθερό εβδομαδιαίο πρόγραμμα.

26 σχολεία χωρίς πλήρη κάλυψη στα Αγγλικά – 20 με κενά στη Γυμναστική

Ιδιαίτερα μεγάλες είναι, σύμφωνα με τον Σύλλογο, οι ελλείψεις στις ειδικότητες.

Από τα 35 Δημοτικά Σχολεία, στα 26 λείπουν εκπαιδευτικοί Αγγλικών. Όπως αναφέρεται, στα περισσότερα η ειδικότητα απουσιάζει εξ ολοκλήρου, ενώ στα υπόλοιπα δεν υπάρχουν αρκετές ώρες ώστε να καλυφθεί πλήρως το πρόγραμμα.

Αντίστοιχη εικόνα περιγράφεται και στη Φυσική Αγωγή, καθώς 20 σχολεία εμφανίζουν ελλείψεις γυμναστών, είτε συνολικά είτε ως προς τις απαιτούμενες ώρες.

Ο Σύλλογος καταγράφει ακόμη 13 σχολεία χωρίς Πληροφορική, πέντε χωρίς Γαλλικά, επτά χωρίς Γερμανικά, πέντε χωρίς θεατρολόγο και δέκα χωρίς εκπαιδευτικό Εικαστικών.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, πολλά Νηπιαγωγεία παραμένουν χωρίς Αγγλικά, ενώ υπάρχουν και ακάλυπτα Τμήματα Ένταξης.

Πάνω από 100 κενά στην Παράλληλη Στήριξη

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατάσταση στην Ειδική Αγωγή και την Παράλληλη Στήριξη.

Ο Σύλλογος κάνει λόγο για περισσότερα από 100 κενά Παράλληλης Στήριξης σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία, υποστηρίζοντας ότι οι προσλήψεις δεν καλύπτουν ούτε τα μισά αιτήματα της Διεύθυνσης.

Καταγγέλλει, επίσης, ότι εφαρμόζεται η λογική του ενός εκπαιδευτικού ανά τμήμα ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαγνώσεων, με αποτέλεσμα εκπαιδευτικοί Παράλληλης Στήριξης να μοιράζονται μεταξύ δύο, τριών ή ακόμη και τεσσάρων παιδιών.

Κατά τον Σύλλογο, η ανεπαρκής κάλυψη των αναγκών μπορεί να οδηγήσει οικογένειες είτε στην αναζήτηση ιδιωτικής Παράλληλης Στήριξης με δική τους οικονομική επιβάρυνση είτε στο να παραμένουν παιδιά χωρίς την υποστήριξη που χρειάζονται.

«Ολοήμερα που υπολειτουργούν ή είναι κλειστά»

Σημαντικό πρόβλημα εντοπίζεται και στα Ολοήμερα, όπου καταγράφονται πέντε κενά δασκάλων.

Ο Σύλλογος κάνει λόγο για Ολοήμερα που υπολειτουργούν ή παραμένουν κλειστά, ενώ επισημαίνει ότι οι ελλείψεις δυσκολεύουν συνολικά την κατάρτιση σταθερού προγράμματος στα σχολεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κατάσταση οδηγεί σε οδηγίες για ανάθεση ωρών ειδικοτήτων σε δασκάλους, ακόμη και σε μαθήματα όπως οι ξένες γλώσσες και η Πληροφορική, κάτι που ο Σύλλογος χαρακτηρίζει παράνομο.

Καταγγελία για μετατροπή του «μαθήματος» σε «απασχόληση»

Ο Σύλλογος «Κ. Σωτηρίου» καταγγέλλει ακόμη προσπάθειες κάλυψης των ελλείψεων μέσω της λεγόμενης «απασχόλησης μαθητών».

Όπως υποστηρίζει, εμφανίζονται απόπειρες επιβολής υποχρεωτικής παραμονής των εκπαιδευτικών στο σχολείο ή υπερωριακής εργασίας, χωρίς να έχει υπάρξει αλλαγή της νομοθεσίας για το ωράριό τους.

Ο Σύλλογος απορρίπτει τη διάκριση ανάμεσα σε «απασχόληση» και διδακτική ώρα όταν ο εκπαιδευτικός βρίσκεται με μαθητές και έχει την ευθύνη τους, υπογραμμίζοντας ότι «κάθε ώρα που είμαστε με τους μαθητές αποτελεί διδακτική ώρα».

«Πάνω από 300 κενά στην Α΄ Ανατολικής Αττικής»

Σε ευρύτερο επίπεδο, ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι τα κενά στην Α΄ Ανατολικής Αττικής ξεπερνούν τα 300, κάνοντας λόγο για σημαντικές περικοπές στις προσλήψεις.

Ειδικά για τις ειδικότητες, αναφέρει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως σε θεατρολόγους, εκπαιδευτικούς Πληροφορικής και Εικαστικών, υπήρξαν ακόμη και μηδενικές προσλήψεις, ενώ στη Φυσική Αγωγή και τις ξένες γλώσσες οι προσλήψεις κινήθηκαν, σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου στο ένα τρίτο των κενών που είχε ζητήσει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής.

Ο Σύλλογος διευκρινίζει, μάλιστα, ότι στην καταγραφή των κενών δεν συνυπολογίζονται τμήματα που έχουν κλείσει.

Ζητά άμεσα Β΄ φάση προσλήψεων

Με βάση την εικόνα που περιγράφει, ο Σύλλογος ζητά να πραγματοποιηθεί άμεσα η Β΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών, με κάλυψη όλων των πραγματικών κενών των σχολείων.

Παράλληλα, καλεί το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει στις αναγκαίες προσλήψεις και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής να δηλώσει όλα τα κενά χωρίς περικοπές και να ανοίξει τα τμήματα που ζητούν οι σχολικές μονάδες.

Καλεί επίσης τους εκπαιδευτικούς να ενημερώσουν γονείς, Συλλόγους και Ενώσεις Γονέων για την κατάσταση στα σχολεία και να καταγγέλλουν οποιαδήποτε απόπειρα παραβίασης του ωραρίου και των εργασιακών τους δικαιωμάτων.

Ο Σύλλογος ανακοινώνει, τέλος, τη συμμετοχή του στην κινητοποίηση της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου στις 14:00 στο Υπουργείο Παιδείας, μαζί με τις Ενώσεις ειδικοτήτων.

Όπως επισημαίνει, θα αναλάβει παράλληλα πρωτοβουλίες ενημέρωσης των γονέων και των φορέων τους, με στόχο την κοινή διεκδίκηση της κάλυψης όλων των αναγκών των σχολικών μονάδων.