Σχολεία – Αποκαλυπτικά στοιχεία για τα κενά: Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ελλείψεις

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Χιλιάδες κενά με το «καλημέρα» της σχολικής χρονιάς - Τα στοιχεία της ΔΟΕ

Με περισσότερα από 8.500 κενά εκπαιδευτικών σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία ξεκίνησε, σύμφωνα με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, η νέα σχολική χρονιά, με τις μεγαλύτερες ελλείψεις να καταγράφονται στην Παράλληλη Στήριξη.

Τα στοιχεία που παρουσίασε η ΔΟΕ σε συνέντευξη Τύπου δείχνουν ότι πάνω από 1.000 νηπιαγωγοί και δάσκαλοι λείπουν από τα σχολεία, ενώ τα κενά στην Παράλληλη Στήριξη ξεπερνούν τις 5.000 θέσεις. Η Ομοσπονδία κάνει λόγο για ένα πρόβλημα που επηρεάζει άμεσα την εκπαιδευτική διαδικασία, χαρακτηρίζοντας τα κενά «μορφωτικό πλήγμα» και όχι απλώς αριθμούς.

Πάνω από 8.500 κενά σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία

Σύμφωνα με την καταμέτρηση της ΔΟΕ από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τα κενά κατά την πρώτη ημέρα λειτουργίας των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών σχολείων ξεπερνούσαν συνολικά τις 8.500 θέσεις.

Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η έλλειψη προσωπικού στην Παράλληλη Στήριξη, όπου τα κενά υπολογίζονται σε περισσότερα από 5.000.

Παράλληλα, περισσότεροι από 1.000 δάσκαλοι και νηπιαγωγοί εξακολουθούν να λείπουν από τις σχολικές μονάδες της χώρας.

Πού καταγράφονται τα περισσότερα κενά

Η εικόνα που παρουσιάζει η ΔΟΕ διαφοροποιείται ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με ορισμένες περιοχές να συγκεντρώνουν εκατοντάδες ακάλυπτες θέσεις.

Στη Γ΄ Αθήνας τα καταγεγραμμένα κενά ανέρχονται σε 1.370, ενώ στην Α΄ Αθήνας υπολογίζονται σε περίπου 800. Στον Πειραιά καταγράφονται 725 κενά και στην Ανατολική Αττική περισσότερα από 600.

Αντίστοιχα, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη τα κενά φθάνουν τα 412, στο Ηράκλειο ξεπερνούν τα 400 και στα Χανιά τα 300.

ΔΟΕ: «Τα κενά αποτελούν μορφωτικό πλήγμα»

Ο πρόεδρος του ΔΣ της ΔΟΕ, Νίκος Βουρδουμπάς, άσκησε έντονη κριτική στην εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε για ακόμη μία φορά με σοβαρά προβλήματα.

«Πρόκειται για μία συνειδητή πολιτική υποβάθμισης, απαξίωσης, εμπορευματοποίησης, μια πολιτική που θεωρεί την εκπαίδευση κόστος, μια πολιτική που λειτουργεί με όρους εξοικονόμησης», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα κενά των εκπαιδευτικών, τα οποία χαρακτήρισε «μορφωτικό πλήγμα», τονίζοντας ότι πίσω από κάθε ακάλυπτη θέση υπάρχουν μαθητές των οποίων η εκπαιδευτική διαδικασία επηρεάζεται.

Τι είπε για τους μόνιμους διορισμούς

Αναφερόμενος στους μόνιμους διορισμούς που πραγματοποιήθηκαν φέτος, ο πρόεδρος της ΔΟΕ σημείωσε ότι η αναλογία μεταξύ όσων αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης και των νεοδιορισθέντων εκπαιδευτικών επανήλθε στο ένα προς ένα.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «συνειδητή πολιτική στοιβάγματος μαθητών», υποστηρίζοντας ότι, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν 29.000 λιγότεροι μαθητές, αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών ανά τμήμα και προχωρούν συγχωνεύσεις και συμπτύξεις.

Το στεγαστικό «χτυπά» αναπληρωτές και νεοδιόριστους

Στη συνέντευξη Τύπου τέθηκε και το στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αναπληρωτές και οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου το κόστος κατοικίας είναι υψηλό.

«Είναι πρόκληση, σε μία χώρα που μπορεί να φιλοξενήσει 40 εκατ. τουρίστες, να μη μπορεί να στεγάσει κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων που μορφώνουν τα παιδιά του ελληνικού λαού», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Νίκος Βουρδουμπάς.

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι την προηγούμενη σχολική χρονιά οι παραιτήσεις ξεπέρασαν τις 2.000, ενώ οι αιτήσεις στους πίνακες του ΑΣΕΠ μειώθηκαν κατά 21.000.

Καταγγελία για τρία κλειστά Δημοτικά στο Κερατσίνι

Η ΔΟΕ έθεσε επίσης το ζήτημα των σχολικών υποδομών, υποστηρίζοντας ότι τα κονδύλια που διατίθενται για την κατασκευή νέων κτιρίων παραμένουν περιορισμένα.

Για το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας έκανε λόγο για «μερεμέτια» σε 238 σχολεία για τη φετινή χρονιά, σε σύνολο περίπου 14.000 σχολικών μονάδων πανελλαδικά.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι το 4ο, το 5ο και το 7ο Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου παραμένουν κλειστά, καθώς είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα αλλά, σύμφωνα με τη ΔΟΕ, οι εργασίες δεν ολοκληρώθηκαν εγκαίρως, με αποτέλεσμα να παραμένει άγνωστο πότε θα ανοίξουν.

Μπροστά στην κατάσταση που περιγράφει, η ΔΟΕ προσανατολίζεται σε απεργιακή κινητοποίηση στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων που θέτει είναι η άμεση κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών, καθώς και ο καθορισμός ανώτατου ορίου 15 μαθητών ανά τμήμα στα Νηπιαγωγεία και 20 μαθητών στα Δημοτικά.

Παράλληλα, ζητά εξίσωση των δικαιωμάτων των αναπληρωτών με εκείνα των μόνιμων εκπαιδευτικών, υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και μαζικούς μόνιμους διορισμούς.