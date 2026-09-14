ΑΠΘ: Ανοιχτά, δωρεάν μαθήματα για το κοινό στο Τμήμα Φιλολοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής
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Το κοινό έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει γλωσσολογία και αρχαία, βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία στο Τμήμα Φιλολογία της Φιλοσοφίκης Σχολής του ΑΠΘ
Το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό για να παρακολουθήσει, χωρίς δίδακτρα, μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του, ως ακροατές και ακροάτριες.
Με τη μακρόχρονη παράδοση και τις διεθνείς διακρίσεις του, το Τμήμα φιλοδοξεί να φέρει την πανεπιστημιακή γνώση πιο κοντά στην κοινωνία, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να παρακολουθήσει κύκλους μαθημάτων από το πιστοποιημένο με άριστα πρόγραμμα σπουδών του.
Τα μαθήματα ξεκινούν από τις 28 Σεπτεμβρίου και περιλαμβάνουν γλωσσολογία και αρχαία, βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία.
Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Ειδικά για τους/τις εκπαιδευτικούς θα δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής και στα εξειδικευμένα μαθήματα διδακτικής της λογοτεχνίας (αρχαίας και νεοελληνικής) και γλωσσολογίας.
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