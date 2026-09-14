ΑΠΘ: Ανοιχτά, δωρεάν μαθήματα για το κοινό στο Τμήμα Φιλολοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής

Με αιχμές για τα χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών, τις ελλείψεις στην Ειδική Αγωγή και την Παράλληλη Στήριξη, αλλά και τις συνθήκες εργασίας των αναπληρωτών, η Νέα Αριστερά ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.