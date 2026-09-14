Νηπιαγωγεία: Προϊσταμένη επί 15 χρόνια απαντά στη νέα εγκύκλιο – «Θα απορρυθμίσει ακόμη περισσότερο τα σχολεία»

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Προϊστάμενοι Νηπιαγωγείων: Νέες αντιδράσεις για την εγκύκλιο – «Θα απορρυθμίσει ακόμη περισσότερο τα Νηπιαγωγεία»

Νέα παρέμβαση για την επίμαχη πρόβλεψη της πρόσφατης εγκυκλίου σχετικά με το ωράριο των Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων καταθέτει η Άννα Ραπτοπούλου, Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου επί 15 χρόνια στο ολοήμερο τμήμα, απευθυνόμενη στο Υπουργείο Παιδείας

Η ίδια αμφισβητεί τη λογική της πρόβλεψης που συνδέει την «εύρυθμη» λειτουργία του Νηπιαγωγείου με την ανάληψη συγκεκριμένου τμήματος από την Προϊσταμένη και παρουσιάζει δύο συγκεκριμένες προτάσεις για την κατανομή των τμημάτων. Όπως υποστηρίζει, η νέα εγκύκλιος, αντί να διευκολύνει τη διοικητική λειτουργία των σχολικών μονάδων, κινδυνεύει να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο μια ήδη σύνθετη κατάσταση.

«Δεν έχει καμία λογική»

Στην επιστολή της η Άννα Ραπτοπούλου αναφέρει ότι αδυνατεί να αντιληφθεί με ποιο σκεπτικό θεωρείται ότι δεν εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία ενός Νηπιαγωγείου όταν η Προϊσταμένη αναλαμβάνει το ολοήμερο τμήμα.

«Η συγκεκριμένη παράγραφος της εγκυκλίου δεν έχει καμία λογική», αναφέρει χαρακτηριστικά, προχωρώντας στη συνέχεια σε συγκεκριμένες επισημάνσεις για το διοικητικό ωράριο.

Τι υποστηρίζει για το διοικητικό ωράριο

Όπως εξηγεί, σε σχολείο με περισσότερες από μία Νηπιαγωγούς, ανεξάρτητα από το τμήμα που θα αναλάβει η Προϊσταμένη, το διοικητικό έργο δεν μπορεί να ασκείται ταυτόχρονα με το παιδαγωγικό, καθώς δεν προβλέπεται να αφήνει τους μαθητές της προκειμένου να εκτελεί διοικητικές εργασίες.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που παραθέτει, εάν η Προϊσταμένη εργάζεται στο πρωινό τμήμα, το μέγιστο διοικητικό της ωράριο διαμορφώνεται από τις 12:10 έως τις 14:00, ενώ εάν βρίσκεται στο απογευματινό, από τις 11:10 έως τις 13:00.

Κατά την ίδια, η συγκεκριμένη χρονική διαφοροποίηση δεν δημιουργεί ουσιαστική διαφορά ούτε ως προς την αποτελεσματικότητα της Προϊσταμένης ούτε ως προς την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Ο ρόλος της αναπληρώτριας Προϊσταμένης

Ένα ακόμη επιχείρημα που θέτει αφορά τον θεσμό της αναπληρώτριας Προϊσταμένης.

Όπως σημειώνει, σε κάθε σχολική μονάδα ορίζεται, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, αναπληρώτρια Προϊσταμένη. Επομένως, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο ζήτημα τις ώρες κατά τις οποίες απουσιάζει η Προϊσταμένη ή όταν βρίσκεται σε άδεια, οι διοικητικές ανάγκες αναλαμβάνονται από την αναπληρώτριά της.

Κατά την Άννα Ραπτοπούλου, αυτός είναι ακριβώς ο λόγος ύπαρξης της συγκεκριμένης πρόβλεψης, ώστε να μη διαταράσσεται η λειτουργία του Νηπιαγωγείου.

Οι δύο προτάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας

Η Προϊσταμένη δεν περιορίζεται στην κριτική της εγκυκλίου, αλλά καταθέτει και συγκεκριμένη εναλλακτική πρόταση για την κατανομή των τμημάτων.

Προτείνει ο Σύλλογος Διδασκόντων, όταν προχωρά στην κατανομή, να φροντίζει ώστε στο πρωινό ωράριο να βρίσκεται η Προϊσταμένη και στο απογευματινό η αναπληρώτριά της ή να συμβαίνει το αντίστροφο: η αναπληρώτρια να βρίσκεται στο πρωινό και η Προϊσταμένη στο απογευματινό.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την πρότασή της, θα υπάρχει σε κάθε ωράριο παρουσία είτε της Προϊσταμένης είτε της αναπληρώτριάς της.

Τι προτείνει σε περίπτωση διαφωνίας

Η δεύτερη πρόταση αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν καταλήγει σε συμφωνία για την κατανομή των τμημάτων και ειδικότερα για το πού θα τοποθετηθεί η Προϊσταμένη.

Σε αυτή την περίπτωση προτείνει η Σύμβουλος Εκπαίδευσης ή και ο Διευθυντής Εκπαίδευσης να λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, την εισήγηση της ίδιας της Προϊσταμένης σχετικά με το τμήμα από το οποίο θα μπορεί να ασκεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το διοικητικό της έργο.

«Θα απορρυθμίσει ακόμη περισσότερο τα Νηπιαγωγεία»

Κλείνοντας την παρέμβασή της, η Άννα Ραπτοπούλου αναφέρεται στη συνολικότερη κατάσταση που επικρατεί ως προς τα διαφορετικά ωράρια των Νηπιαγωγών.

Όπως υποστηρίζει, σε ένα ήδη επιβαρυμένο πλαίσιο «πολλών ταχυτήτων» ως προς το ωράριο, η συγκεκριμένη εγκύκλιος θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη απορρύθμιση.

«Η εν λόγω εγκύκλιος θα απορρυθμίσει ακόμη περισσότερο τα νηπιαγωγεία, και η λειτουργία τους θα είναι κάθε άλλο παρά “εύρυθμη”», καταλήγει στην επιστολή της.