Προσλήψεις αναπληρωτών: Καταγγελία για «κρυφά» κενά στις τοποθετήσεις – Τι ζητούν εκπαιδευτικοί

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Κενά και αναπληρωτές: «Καμία δυνατότητα επιλογής όλων των διαθέσιμων θέσεων» – Τι καταγγέλλει η ΕΛΜΕ

Σοβαρό ζήτημα γύρω από τα πραγματικά κενά και τον τρόπο τοποθέτησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών θέτει η ΕΛΜΕ Κέρκυρας, καταγγέλλοντας ότι οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν στη διάθεσή τους το σύνολο των διαθέσιμων θέσεων πριν κληθούν να επιλέξουν σχολεία.

Σύμφωνα με την ΕΛΜΕ, το αποτέλεσμα είναι αναπληρωτές να τοποθετούνται σε μεγάλη απόσταση από τον τόπο κατοικίας τους, ακόμη και όταν ενδέχεται να υπάρχουν διαθέσιμα κενά σε κοντινότερα σχολεία τα οποία δεν τους έχουν εμφανιστεί. Παράλληλα, το σωματείο θέτει ζήτημα για τον τρόπο με τον οποίο συγκροτούνται οι ομάδες σχολείων, κάνοντας λόγο για περιπτώσεις εκπαιδευτικών που καλούνται μέσα στην ίδια ημέρα να διανύσουν δεκάδες χιλιόμετρα.

Οι συγκεκριμένες καταγγελίες περιλαμβάνονται στην ενημέρωση της ΕΛΜΕ μετά την παρέμβαση που πραγματοποίησε στις 9 Σεπτεμβρίου στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μαζί με εκπαιδευτικούς, για τα προβλήματα που καταγράφονται με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

«Οι αναπληρωτές δεν έχουν το σύνολο των πραγματικών κενών»

Στο επίκεντρο της παρέμβασης βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούνται οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών.

Η ΕΛΜΕ χαρακτηρίζει «απαράδεκτο» το υφιστάμενο καθεστώς και υποστηρίζει ότι οι αναπληρωτές δεν έχουν τη δυνατότητα να δουν και να επιλέξουν από το σύνολο των πραγματικών κενών.

Όπως καταγγέλλει, αυτό μπορεί να οδηγήσει έναν εκπαιδευτικό σε τοποθέτηση αρκετά μακριά από τον τόπο κατοικίας του, την ώρα που υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις σε μικρότερη απόσταση, οι οποίες όμως δεν εμφανίστηκαν κατά τη διαδικασία επιλογής.

Για την ΕΛΜΕ, το ζήτημα αφορά τόσο τη διαφάνεια της διαδικασίας όσο και την ισότιμη μεταχείριση και την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των αναπληρωτών.

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί ζητούν εξηγήσεις για τα κριτήρια με τα οποία η ΔΔΕ συγκροτεί τις ομάδες σχολικών μονάδων στις οποίες καλούνται να υπηρετήσουν οι αναπληρωτές.

Η ΕΛΜΕ αναφέρει ως χαρακτηριστικό παράδειγμα περιπτώσεις στις οποίες ένας εκπαιδευτικός μπορεί να χρειάζεται την ίδια ημέρα να μετακινηθεί από την Κασσιώπη στις Αργυράδες, διανύοντας δεκάδες χιλιόμετρα.

«Δεν μπορεί οι εκπαιδευτικοί να αντιμετωπίζονται ως “λάστιχο”», επισημαίνει το σωματείο, ιδιαίτερα όταν, όπως υποστηρίζει, υπάρχουν άλλες δυνατότητες τοποθέτησης τις οποίες οι ίδιοι δεν είχαν καν τη δυνατότητα να επιλέξουν.

Σοβαρές ελλείψεις καταγγέλλονται και στο νέο ΕΝΕΕΓΥΛ στη Βόρεια Κέρκυρα, με την ΕΛΜΕ να επαναφέρει τις επιφυλάξεις που είχε διατυπώσει ήδη από την απόφαση για την ίδρυσή του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το σχολείο ξεκίνησε τη χρονιά με μόλις δύο εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής, έναν φιλόλογο και έναν φυσικό, ενώ η ΕΛΜΕ αναφέρει ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη από τη ΔΔΕ να ζητηθούν πρόσθετες ειδικότητες, όπως μουσικής, καλλιτεχνικών και πληροφορικής.

Το σωματείο καταγγέλλει ακόμη ότι τέσσερις εκπαιδευτικοί χωρίς εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή καλούνται να συμπληρώσουν εκεί το ωράριό τους, επειδή δεν συμπληρώνουν ωράριο στο Γυμνάσιο Καρουσάδων.

Η ΕΛΜΕ διευκρινίζει ότι δεν αποδίδει ευθύνη στους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς, αλλά στη Διοίκηση και το Υπουργείο, υποστηρίζοντας ότι μια απαιτητική δομή Ειδικής Αγωγής δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς το αναγκαίο εξειδικευμένο προσωπικό.

«Λιγότερα τμήματα, λιγότεροι εκπαιδευτικοί»

Στην ίδια παρέμβαση τίθεται και το ζήτημα της δημιουργίας νέων τμημάτων λόγω εγγραφών και μετεγγραφών μαθητών.

Σύμφωνα με την ΕΛΜΕ, στη συνάντηση της 9ης Σεπτεμβρίου η ΔΔΕ είχε δεσμευτεί ότι θα εγκρίνεται κάθε νέο τμήμα που θα προκύπτει ως αναγκαίο από τις εγγραφές και τις μετεγγραφές.

Ωστόσο, όπως καταγγέλλει, την επόμενη ημέρα εστάλη στα σχολεία έγγραφο με το οποίο δινόταν οδηγία οι μετεγγραφές να εγκρίνονται μόνο εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν αυξάνεται ο αριθμός των τμημάτων στο σχολείο υποδοχής.

Η ΕΛΜΕ θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο αναιρέθηκε στην πράξη η προηγούμενη δέσμευση και εντάσσει την εξέλιξη σε μια γενικότερη πολιτική που, κατά την ίδια, οδηγεί σε λιγότερα τμήματα, λιγότερους εκπαιδευτικούς και τάξεις με 25, 26 ακόμη και 27 μαθητές.

Τι ζητά για αναπληρωτές και κενά

Κεντρικό αίτημα της ΕΛΜΕ είναι η δημοσιοποίηση όλων των πραγματικών κενών, ώστε οι αναπληρωτές να μπορούν να επιλέγουν από το σύνολο των διαθέσιμων θέσεων και όχι μόνο από ένα μέρος τους.

Παράλληλα, ζητά οι ομάδες σχολείων να συγκροτούνται με λογικά και διαφανή γεωγραφικά κριτήρια, ώστε να αποφεύγονται υπερβολικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών.

Στα αιτήματα περιλαμβάνονται επίσης η πλήρης στελέχωση του ΕΝΕΕΓΥΛ με εξειδικευμένο προσωπικό και η άμεση έγκριση όλων των νέων τμημάτων που κρίνονται αναγκαία.

Όπως καταλήγει χαρακτηριστικά η ΕΛΜΕ, «οι μαθητές δεν είναι αριθμοί και οι εκπαιδευτικοί δεν είναι αναλώσιμοι».