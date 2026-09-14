Κλειστά σχολεία την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου: Σε ποιές περιοχές δεν θα γίνουν μαθήματα

Πίνακας περιεχομένων

Μία πρώτη διακοπή μαθημάτων έρχεται σχεδόν αμέσως μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, καθώς την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026 σχολεία σε συγκεκριμένες περιοχές θα παραμείνουν κλειστά λόγω τοπικής αργίας.

Η αργία αφορά την Καλαμπάκα και τα Τρίκαλα, όπου δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα εξαιτίας του εορτασμού του Αγίου Βησσαρίωνα. Πρόκειται για τοπική αργία και επομένως δεν αφορά το σύνολο των σχολείων της χώρας.

Κλειστά τα σχολεία στις 15 Σεπτεμβρίου

Στην Καλαμπάκα, οι μαθητές δεν θα προσέλθουν στις σχολικές αίθουσες την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, καθώς η ημέρα είναι αφιερωμένη στον Άγιο Βησσαρίωνα, πολιούχο της πόλης.

Το ίδιο ισχύει και για τα σχολεία στα Τρίκαλα, τα οποία επίσης θα παραμείνουν κλειστά λόγω της τοπικής αργίας.

Η λειτουργία των σχολείων θα επανέλθει κανονικά την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, οπότε οι μαθητές θα επιστρέψουν στα μαθήματά τους.

Γιατί δεν θα γίνουν μαθήματα

Η 15η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως ημέρα εορτασμού του Αγίου Βησσαρίωνα και συνοδεύεται από θρησκευτικές εκδηλώσεις.

Στην Καλαμπάκα έχει μεταφερθεί τις προηγούμενες ημέρες η Τιμία Κάρα του Αγίου Βησσαρίωνος από την Ιερά Μονή Δουσίκου Πύλης, ενώ οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με τον εορτασμό του πολιούχου και την περιφορά της Τιμίας Κάρας στην πόλη.

Πότε επιστρέφουν οι μαθητές

Η διακοπή των μαθημάτων θα διαρκέσει μόνο για την ημέρα της τοπικής αργίας. Έτσι, από την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου τα σχολεία θα λειτουργήσουν ξανά κανονικά και οι μαθητές θα επιστρέψουν στις τάξεις.

Η συγκεκριμένη αργία δεν είναι πανελλαδική. Οι τοπικές σχολικές αργίες ισχύουν μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές και συνδέονται, μεταξύ άλλων, με τις εορτές των κατά τόπους πολιούχων.

Κατά συνέπεια, την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου δεν κλείνουν τα σχολεία σε όλη την Ελλάδα, αλλά μόνο εκεί όπου προβλέπεται η συγκεκριμένη τοπική αργία.