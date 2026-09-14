Τι αποκαλύπτουν οι προσλήψεις αναπληρωτών της Α’ φάσης: Πού εντοπίζεται «κύμα φυγής»

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Μια αξιοσημείωτη μετακίνηση εκπαιδευτικής εμπειρίας από την ιδιωτική προς τη δημόσια εκπαίδευση καταγράφεται μέσα από τα στοιχεία της Α΄ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2026-2027.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι ότι σχεδόν οι μισοί από τους προσληφθέντες που έχουν ιδιωτική εκπαιδευτική προϋπηρεσία δεν εμφανίζουν ούτε έναν μήνα προηγούμενης δημόσιας υπηρεσίας.

Σύμφωνα με ανάλυση του Μάριου Μαγιολαδίτη, Μαθηματικού – Πληροφορικού, πρόκειται σε μεγάλο βαθμό για έμπειρους εκπαιδευτικούς και όχι για νεοεισερχόμενους στο επάγγελμα, καθώς εκατοντάδες διαθέτουν περισσότερα από πέντε ή ακόμη και δέκα χρόνια ιδιωτικής προϋπηρεσίας.

1.108 προσληφθέντες με ιδιωτική προϋπηρεσία

Η ανάλυση αφορά 8.257 προσληφθέντες της Α΄ φάσης που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη διασταύρωση στοιχείων.

Από αυτούς, οι 1.108 έχουν καταγεγραμμένη ιδιωτική εκπαιδευτική προϋπηρεσία, αριθμός που αντιστοιχεί στο 13,4%. Με άλλα λόγια, περισσότεροι από ένας στους οκτώ εκπαιδευτικούς της συγκεκριμένης ομάδας έχουν εργαστεί κατά το παρελθόν στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προηγούμενη σχέση αυτών των εκπαιδευτικών με το δημόσιο σχολείο.

Από τους 1.108, οι 553, ποσοστό 49,9%, δεν διαθέτουν καμία καταγεγραμμένη δημόσια εκπαιδευτική προϋπηρεσία. Έτσι, περισσότεροι από 500 εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές έχοντας ήδη εργαστεί στον ιδιωτικό χώρο, χωρίς όμως να έχουν προηγούμενη υπηρεσία στη δημόσια εκπαίδευση.

Σχεδόν ένας στους δύο χωρίς προηγούμενη δημόσια υπηρεσία

Από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς με ιδιωτική προϋπηρεσία, 198 έχουν από 1 έως 9 μήνες δημόσιας υπηρεσίας και 122 από 10 έως 19 μήνες.

Τρεις καταγράφουν ακριβώς 20 μήνες, ενώ 232 έχουν περισσότερους από 20 μήνες δημόσιας προϋπηρεσίας.

Οι 553 χωρίς καθόλου προηγούμενη δημόσια υπηρεσία αποτελούν τη μεγαλύτερη επιμέρους κατηγορία και αντιστοιχούν περίπου στο 6,7% του συνόλου των 8.257 προσληφθέντων που εξετάστηκαν.

Δεν πρόκειται κυρίως για νέους εκπαιδευτικούς

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το επαγγελματικό προφίλ αυτών των 553 εκπαιδευτικών.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η πλειονότητά τους δεν έχει μια σύντομη εργασιακή παρουσία στον ιδιωτικό χώρο. Αντιθέτως, πρόκειται σε μεγάλο βαθμό για ανθρώπους με πολλά χρόνια εκπαιδευτικής εμπειρίας.

Μόλις 9 από τους 553 διαθέτουν από 1 έως 24 μήνες ιδιωτικής προϋπηρεσίας. Άλλοι 138 έχουν από 25 έως 60 μήνες, ενώ 177 βρίσκονται μεταξύ 61 και 120 μηνών.

Η μεγαλύτερη κατηγορία αφορά 229 εκπαιδευτικούς με περισσότερους από 120 μήνες ιδιωτικής προϋπηρεσίας, δηλαδή πάνω από δέκα χρόνια.

Το 73,4% έχει πάνω από πέντε χρόνια ιδιωτικής προϋπηρεσίας

Συνολικά, από τους 553 εκπαιδευτικούς που δεν είχαν προηγούμενη δημόσια υπηρεσία, οι 406 –ποσοστό 73,4%– διαθέτουν πάνω από 60 μήνες ιδιωτικής προϋπηρεσίας.

Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν τρεις στους τέσσερις έχουν εργαστεί για περισσότερα από πέντε χρόνια στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Ακόμη, 229 ή 41,4% ξεπερνούν τα δέκα χρόνια ιδιωτικής υπηρεσίας.

Η διάμεση ιδιωτική προϋπηρεσία της συγκεκριμένης ομάδας υπολογίζεται στους 105 μήνες, δηλαδή περίπου οκτώ χρόνια και εννέα μήνες, ενώ ο μέσος όρος προσεγγίζει τους 116 μήνες, σχεδόν δέκα χρόνια.

Τι δείχνουν – και τι δεν δείχνουν – τα στοιχεία

Τα δεδομένα καταγράφουν την είσοδο στη δημόσια εκπαίδευση ενός σημαντικού αριθμού εκπαιδευτικών με προηγούμενη και συχνά πολυετή εμπειρία στον ιδιωτικό χώρο.

Δεν μπορούν, ωστόσο, να εξηγήσουν γιατί οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί επέλεξαν να διεκδικήσουν θέση αναπληρωτή. Παράγοντες όπως η προοπτική μελλοντικού μόνιμου διορισμού, οι συνθήκες εργασίας, οι αποδοχές, η εργασιακή σταθερότητα ή προσωπικές και οικογενειακές επιλογές θα απαιτούσαν διαφορετική έρευνα για να τεκμηριωθούν.

Υπάρχει, επίσης, μία κρίσιμη διευκρίνιση: η ύπαρξη ιδιωτικής προϋπηρεσίας δεν αποδεικνύει ότι ο εκπαιδευτικός εργαζόταν σε ιδιωτικό σχολείο ακριβώς πριν από την πρόσληψή του ως αναπληρωτή το 2026. Επομένως, από τα συγκεκριμένα δεδομένα δεν μπορεί να προσδιοριστεί πότε ακριβώς αποχώρησε από την ιδιωτική εκπαίδευση.

Η ανάλυση βασίζεται αποκλειστικά στους 8.257 προσληφθέντες που κατέστη δυνατό να περιληφθούν στη συγκεκριμένη διασταύρωση και ο αριθμός αυτός δεν ταυτίζεται με το σύνολο όλων των κατηγοριών προσωπικού που προσέλαβε το Υπουργείο Παιδείας κατά την Α΄ φάση.