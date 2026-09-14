Νέα Αριστερά: «Η σχολική χρονιά ξεκινά με κακούς οιωνούς» – Χιλιάδες κενά στα σχολεία

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Με αιχμές για τα χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών, τις ελλείψεις στην Ειδική Αγωγή και την Παράλληλη Στήριξη, αλλά και τις συνθήκες εργασίας των αναπληρωτών, η Νέα Αριστερά ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για μια χρονιά που ξεκινά «με κακούς οιωνούς», υποστηρίζοντας ότι πίσω από την εικόνα που παρουσίασε η κυβέρνηση κατά τους αγιασμούς παραμένουν σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων.

Μεταξύ άλλων, ζητά άμεση κάλυψη όλων των κενών, μόνιμους διορισμούς, πλήρη στελέχωση της Ειδικής Αγωγής και λειτουργία των Ολοήμερων από την πρώτη ημέρα.

«Χιλιάδες θέσεις παραμένουν ακάλυπτες»

Η Νέα Αριστερά ξεκινά την ανακοίνωσή της με αναφορά στη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει για την Παιδεία το 3,3% του ΑΕΠ, έναντι 4,7% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταγράφοντας, σύμφωνα με την ίδια, τη δεύτερη χαμηλότερη επίδοση μεταξύ των 27 κρατών-μελών.

Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχείρησε μέσω της παρουσίας του πρωθυπουργού και υπουργών στους αγιασμούς να παρουσιάσει μια θετική εικόνα για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η οποία, κατά την ανακοίνωση, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα των σχολείων.

Όπως υποστηρίζει, χιλιάδες εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να λείπουν, καθώς περίπου 6.000 προσλήψεις έχουν μετατεθεί για το τέλος Σεπτεμβρίου. Αυτό, σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, σημαίνει ότι ήδη από την έναρξη των μαθημάτων χιλιάδες θέσεις θα παραμείνουν ακάλυπτες για εβδομάδες.

Πάνω από 250 κενά στη Β΄ Ανατολική Αττική

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην κατάσταση στη Β΄ Ανατολική Αττική, όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Νέα Αριστερά, καταγράφονται περισσότερα από 250 κενά εκπαιδευτικών.

Από αυτά, όπως αναφέρει, πάνω από 170 αφορούν την Παράλληλη Στήριξη, τα Τμήματα Ένταξης και τις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας.

Στην ίδια ανακοίνωση υποστηρίζεται ακόμη ότι σε αρκετές περιοχές δεν έχει καλυφθεί ούτε το 50% των κενών στη Φυσική Αγωγή, με το κόμμα να εστιάζει στις επιπτώσεις που προκαλεί η υποστελέχωση στην καθημερινή λειτουργία των σχολικών μονάδων.

«Εργαζόμενοι μιας χρήσης»

Σφοδρή είναι η κριτική της Νέας Αριστεράς και για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίζονται οι εκπαιδευτικοί.

Το κόμμα κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει πάγιες ανάγκες των σχολείων ως προσωρινές και τους εκπαιδευτικούς ως «εργαζόμενους μιας χρήσης», οι οποίοι κάθε Σεπτέμβριο καλούνται να μετακινηθούν σε διαφορετικές περιοχές της χώρας και να αναζητήσουν κατοικία με αποδοχές που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν επαρκούν για την κάλυψη του ενοικίου.

Παράλληλα, στρέφεται κατά της διαδικασίας αξιολόγησης, την οποία χαρακτηρίζει «τιμωρητική», υποστηρίζοντας ότι μέσω αυτής επιχειρείται να μεταφερθεί στους εκπαιδευτικούς η ευθύνη για τα προβλήματα του δημόσιου σχολείου.

Τι ζητά η Νέα Αριστερά για τα σχολεία

Στο πλαίσιο αυτό, η Νέα Αριστερά ζητά άμεση κάλυψη όλων των κενών και μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών με βάση, όπως αναφέρει, τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών και των σχολικών μονάδων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην πλήρη στελέχωση της Ειδικής Αγωγής και της Παράλληλης Στήριξης, ενώ ζητά τα Ολοήμερα σχολεία να λειτουργούν από την πρώτη ημέρα της σχολικής χρονιάς.

Στις διεκδικήσεις που διατυπώνει περιλαμβάνονται επίσης ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς των εκπαιδευτικών, καθώς και η άμεση παύση των πειθαρχικών διώξεων και η κατάργηση της αξιολόγησης που το κόμμα χαρακτηρίζει τιμωρητική.