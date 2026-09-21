Πάντειο Πανεπιστήμιο και δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας ενώνουν δυνάμεις τους για Παιδεία και Πολιτισμό

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Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν το Πάντειο Πανεπιστήμιο και ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, με επίκεντρο την ανάπτυξη εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και ερευνητικών δράσεων, καθώς και την ενίσχυση του Δημοτικού Ελεύθερου Ανοιχτού Πανεπιστημίου.

Στην ενίσχυση της συνεργασίας τους στους τομείς της Παιδείας, του Πολιτισμού και της διά βίου μάθησης προχωρούν το Πάντειο Πανεπιστήμιο και ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας. Μέσα από το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψαν, προβλέπεται η υλοποίηση κοινών εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και ερευνητικών δράσεων, με έμφαση στη λειτουργία και περαιτέρω ανάπτυξη του Δημοτικού Ελεύθερου Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΔΕΑΠ).

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν η Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη και ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, κ. Ιωάννης Τομπούλογλου. Από πλευράς του Δήμου, παρευρέθηκαν στην τελετή υπογραφής του Μνημονίου, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Αλέξανδρος Γούλας και η κ. Γεωργία Χρονοπούλου, Συντονίστρια του ΔΕΑΠ του Δήμου Νέας Φιλαδέλφιας – Ν. Χαλκηδόνας.

Το αντικείμενο του μνημονίου μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών ενδεικτικά περιλαμβάνει:

Συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων, όπως κύκλοι διαλέξεων, σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια, εργαστήρια, θεματικές ενότητες και επιμορφωτικά προγράμματα που απευθύνονται σε πολίτες, επαγγελματίες και ειδικές κοινωνικές ομάδες.

Προώθηση πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων, που ενισχύουν τη συμμετοχικότητα, τον δημόσιο διάλογο και τη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με τις ανάγκες της κοινωνίας.

Ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων δια βίου μάθησης, με έμφαση σε σύγχρονα κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.

Συμμετοχή μελών ΔΕΠ, ερευνητών και επιστημονικών συνεργατών του Πανεπιστημίου ως εισηγητών, επιστημονικών υπευθύνων ή συμβούλων σε δράσεις του Δημοτικού Ανοιχτού Ελεύθερου Πανεπιστημίου.

Εκπόνηση μελετών και ερευνητικών πρωτοβουλιών που αφορούν την τοπική κοινωνία, την αυτοδιοίκηση, την κοινωνική πολιτική και ευρύτερα ζητήματα δημόσιου ενδιαφέροντος.

Αναζήτηση και υποβολή προτάσεων σε εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα, εφόσον κρίνεται σκόπιμο από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Οι ανωτέρω δράσεις δύνανται να εξειδικεύονται με επιμέρους συμφωνίες ή αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλόμενων μερών.

Μετά την υπογραφή του Μνημονίου, ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας κ. Ιωάννης Τομπούλογλου δήλωσε:

«Η σημερινή ημέρα αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας. Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το Πάντειο Πανεπιστήμιο ανοίγει έναν νέο, δημιουργικό δρόμο σύνδεσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επιστημονική γνώση, την έρευνα και την καινοτομία.

Με τη σημαντική συμβολή του Δημοτικού Ελεύθερου Ανοικτού Πανεπιστημίου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας (ΔΕΑΠ ΝΦ-ΝΧ), ενισχύουμε έναν θεσμό που υπηρετεί διαχρονικά τη γνώση, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό στην πόλη μας.

Προχωράμε με εξωστρέφεια και όραμα, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες και προοπτικές για την τοπική μας κοινωνία, ενώ ταυτόχρονα προσανατολιζόμαστε στην ανάδειξη της ιστορικής μας παράδοσης. Η συνεργασία αυτή αποτελεί μια επένδυση στο μέλλον της Νέας Φιλαδέλφειας και της Νέας Χαλκηδόνας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Πρύτανη του Παντείου Πανεπιστημίου, Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη για την εμπιστοσύνη και τη θερμή ανταπόκριση, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτής της σημαντικής συνεργασίας. Είμαι βέβαιος ότι η κοινή μας προσπάθεια θα αποδώσει σημαντικούς καρπούς προς όφελος της πολιτών μας.»