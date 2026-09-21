Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και CrediaBank υπογράφουν μνημόνιο συνεργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη στον αγροτικό τομέα

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Στη σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της οικονομίας και της παραγωγής εστιάζει το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψαν το ΑΠΘ και η CrediaBank.

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η CrediaBank, με στόχο τη σύνδεση της πανεπιστημιακής γνώσης και της έρευνας με την πραγματική οικονομία, με έμφαση στην αγροδιατροφή, την καινοτομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη στήριξη νέων επιστημόνων.

Το μνημόνιο υπέγραψαν στην Αίθουσα της Συγκλήτου, ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, και, από την πλευρά της CrediaBank, η Διευθύνουσα Σύμβουλος Ελένη Βρεττού και ο Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής & Διαχείρισης Περιουσίας Στυλιανός Ηλιάδης.

Γνώση και έρευνα στην υπηρεσία της αγροτικής οικονομίας

Σημαντικό ακαδημαϊκό πυλώνα της συνεργασίας αποτελεί το Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ένα από τα ιστορικότερα και ισχυρότερα Τμήματα Γεωπονίας της χώρας, με μακρά εκπαιδευτική και ερευνητική παράδοση.

Η συνεργασία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός ευρέος φάσματος κοινών δράσεων που συνδέουν την επιστημονική γνώση με πραγματικές ανάγκες της αγροτικής οικονομίας και της παραγωγής.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η δυνατότητα παροχής επιστημονικής συμβουλευτικής σε ζητήματα αγροτικής οικονομίας, υπολογισμού και βελτίωσης του αγροτικού εισοδήματος, αξιολόγησης επενδύσεων σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, βιώσιμης χρηματοδότησης αγροτικών και αγροδιατροφικών δραστηριοτήτων, καθώς και ευρύτερα σε θέματα αγροδιατροφής, καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Παράλληλα, το πλαίσιο συνεργασίας δεν περιορίζεται αποκλειστικά στο Τμήμα Γεωπονίας, αλλά παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης του ευρύτερου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ανάλογα με τις ανάγκες των δράσεων που θα αναπτυχθούν.

Έρευνα, εκπαίδευση και καινοτομία

Το Μνημόνιο προβλέπει τη δυνατότητα ανάπτυξης κοινών ερευνητικών έργων και μελετών, καθώς και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εξειδικευμένων σεμιναρίων για την κατάρτιση στελεχών της CrediaBank από το επιστημονικό προσωπικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, επίσης, στη συμμετοχή από κοινού των δύο μερών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στην ανάπτυξη καινοτόμων πρωτοβουλιών με εφαρμογή στον πρωτογενή και αγροδιατροφικό τομέα.

Βασική επιδίωξη της συνεργασίας είναι η ενίσχυση της σύνδεσης εκπαίδευσης – έρευνας – καινοτομίας – παραγωγής, ώστε η γνώση που παράγεται στο δημόσιο Πανεπιστήμιο να μετατρέπεται σε εφαρμογές με μετρήσιμο κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα.

Στο επίκεντρο η νέα γενιά

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις ευκαιρίες που δημιουργούνται για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές, καθώς και για τις νέες και τους νέους ερευνητές.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας προβλέπονται δυνατότητες πρακτικής άσκησης, εκπόνησης διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών σε αντικείμενα που συνδέονται με πραγματικές προκλήσεις της οικονομίας και της παραγωγής.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών, βραβείων και χορηγιών σε φοιτήτριες και φοιτητές και σε νέες και νέους ερευνητές, ενισχύοντας την αριστεία, την καινοτομία και τη σύνδεση της νέας γενιάς επιστημόνων με την πραγματική οικονομία.

Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, δήλωσε: «Στο Αριστοτέλειο πιστεύουμε ότι το σύγχρονο δημόσιο Πανεπιστήμιο οφείλει να χτίζει γέφυρες ανάμεσα στη γνώση και την κοινωνία, ανάμεσα στην έρευνα και την παραγωγή. Δεν αρκεί να παράγουμε γνώση. Επιδιώκουμε να τη μετατρέπουμε σε καινοτομία, σε εφαρμογές και σε πραγματικό αντίκτυπο για την οικονομία και την κοινωνία. Η συνεργασία με την CrediaBank αξιοποιεί την ισχυρή επιστημονική και ερευνητική τεχνογνωσία του Τμήματος Γεωπονίας και δημιουργεί νέες δυνατότητες σε έναν τομέα στρατηγικής σημασίας για τη χώρα, τον αγροδιατροφικό. Για εμάς, όμως, ιδιαίτερη σημασία έχει η νέα γενιά. Θέλουμε οι φοιτήτριες και οι φοιτητές μας, οι νέες και οι νέοι ερευνητές μας, να έρχονται πιο κοντά στις πραγματικές προκλήσεις της παραγωγής, μέσα από την έρευνα, την πρακτική άσκηση, τις διπλωματικές και διδακτορικές εργασίες, τις υποτροφίες και τα βραβεία. Αυτή είναι η αντίληψή μας για ένα σύγχρονο δημόσιο Πανεπιστήμιο: εξωστρεφές, καινοτόμο, ανοιχτό στις συνεργασίες και χρήσιμο για τη χώρα».

Με αφορμή την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με το Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου εντάσσεται στη στρατηγική μας να στηρίζουμε έμπρακτα την παραγωγική ανάπτυξη και τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο και ανταγωνιστικό οικονομικό μοντέλο. Συνδέοντας την επιστημονική γνώση και την καινοτομία με τη χρηματοδότηση και τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε ο αγροτικός και αγροδιατροφικός τομέας να αξιοποιήσει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Στην CrediaBank επιδιώκουμε να λειτουργούμε ως ενεργός εταίρος σε συνεργασίες που παράγουν μακροπρόθεσμη αξία για την οικονομία και την κοινωνία».

Mε το βλέμμα στο μέλλον

Η συνεργασία αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό σε μία περίοδο κατά την οποία το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έχει μόλις συμπληρώσει έναν αιώνα ζωής και προσφοράς, ενώ το Τμήμα Γεωπονίας οδεύει προς τη συμπλήρωση 100 χρόνων αδιάλειπτης εκπαιδευτικής και επιστημονικής παρουσίας, το 2027.

Η νέα συνεργασία σηματοδοτεί τη βούληση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και της CrediaBank να μετατρέψουν την επιστημονική γνώση και την έρευνα σε συγκεκριμένες δράσεις, με μετρήσιμα αποτελέσματα και πραγματικό αποτύπωμα στην παραγωγή, την οικονομία και την κοινωνία.

Από την πλευρά του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγητής Ιωάννης Ρέκανος, το μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, Καθηγητής Απόστολος Αποστολίδης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας, Καθηγητής Θωμάς Κωτσόπουλος, και η συντονίστρια δράσεων εξωστρέφειας του Τμήματος Γεωπονίας, Καθηγήτρια Μαρία Παρταλίδου, ενώ από την πλευρά της CrediaBank συμμετείχε ο Επικεφαλής Εναλλακτικών Δικτύων από τη Γενική Διεύθυνση Λιανικής Τραπεζικής και Διαχείρισης Περιουσίας, Ιωάννης Καρακώστας.