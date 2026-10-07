Προσλήψεις αναπληρωτών: «Δάσκαλοι-delivery» οι εκπαιδευτικοί – Γιατί τα ΖΕΠ έμειναν εκτός

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Σοβαρή καταγγελία από την ΕΛΜΕ Κέρκυρας για τα Τμήματα Υποδοχής ΖΕΠ, καθώς, όπως αναφέρει, δεν καταχωρίστηκαν κενά για τη Β΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών, σε αντίθεση με την πρακτική προηγούμενων ετών.

Η Ένωση προειδοποιεί ότι μαθητές που χρειάζονται εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη συνεχίζουν να περιμένουν και ζητά «εδώ και τώρα» νέα φάση προσλήψεων.

Χωρίς τις προσλήψεις εκπαιδευτικών που απαιτούνται για τα Τμήματα Υποδοχής ΖΕΠ παραμένουν σχολεία, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΜΕ Κέρκυρας, τα συγκεκριμένα κενά δεν καταχωρίστηκαν στη Β΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών. Η Ένωση καταγγέλλει ότι η φετινή διαδικασία διαφοροποιήθηκε από την πρακτική προηγούμενων ετών και προειδοποιεί ότι μαθητές που έχουν ανάγκη εξειδικευμένης υποστήριξης ενδέχεται να χρειαστεί να περιμένουν μέχρι τον Νοέμβριο για εκπαιδευτικό.

Η ΕΛΜΕ Κέρκυρας επικαλείται το υπ’ αριθ. πρωτ. 124328/Ε1/22-9-2026 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, υποστηρίζοντας ότι δεν καταχωρίστηκαν κενά ΖΕΠ για τη Β΄ φάση, η οποία ολοκληρώθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου.

Όπως επισημαίνει, η εξέλιξη αυτή διαφοροποιείται από όσα συνέβαιναν τα προηγούμενα χρόνια, καθώς οι προσλήψεις εκπαιδευτικών για τα ΖΕΠ πραγματοποιούνταν, σύμφωνα με την ίδια, παραδοσιακά κατά τη Β΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών.

«Φέτος, δηλαδή, δεν έγινε ούτε καν αυτό!», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ΕΛΜΕ εστιάζει ιδιαίτερα στις επιπτώσεις που έχει η καθυστέρηση για τους ίδιους τους μαθητές των Τμημάτων Υποδοχής ΖΕΠ.

Όπως αναφέρει, πρόκειται για μαθητές και μαθήτριες διαφορετικού πολιτισμικού υπόβαθρου, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και χρειάζονται εξειδικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης τόσο σε μαθησιακό όσο και σε ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται προσφυγόπουλα, παιδιά μεταναστών και Ρομά, για τα οποία η λειτουργία των συγκεκριμένων τμημάτων συνδέεται, σύμφωνα με την ΕΛΜΕ, και με την ομαλή κοινωνική τους ένταξη.

«Κι αυτά τα παιδιά θα πρέπει να περιμένουν -στην καλύτερη- μέχρι τον Νοέμβριο, για να έχουν τον/την εκπαιδευτικό που δικαιούνται!», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Πάνω από 15.000 κενά καταγγέλλει η ΕΛΜΕ

Η ΕΛΜΕ Κέρκυρας εντάσσει το ζήτημα των ΖΕΠ στη συνολικότερη εικόνα υποστελέχωσης που, όπως υποστηρίζει, εξακολουθεί να επικρατεί στα σχολεία ακόμη και μετά τη Β΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, πάνω από 15.000 κενά εξακολουθούν να παραμένουν ακάλυπτα, με την Ένωση να υποστηρίζει ότι οι καθυστερημένες προσλήψεις και τοποθετήσεις στερούν πολύτιμες διδακτικές ώρες από τους μαθητές.

Παράλληλα, εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στο ενδεχόμενο σημαντικό μέρος των αναγκών να παραμείνει ακάλυπτο έως τη Γ΄ φάση προσλήψεων, την οποία στην ανακοίνωσή της τοποθετεί στον Νοέμβριο.

875 εκπαιδευτικοί είχαν εργαστεί πέρυσι στα ΤΥ-ΖΕΠ

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στους αναπληρωτές που εργάστηκαν την προηγούμενη σχολική χρονιά στα Τμήματα Υποδοχής ΖΕΠ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η ΕΛΜΕ Κέρκυρας, 875 εκπαιδευτικοί είχαν εργαστεί πέρυσι στα ΤΥ-ΖΕΠ μέσω της Β΄ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών, εκ των οποίων οι 240 στην Αττική.

Η Ένωση υποστηρίζει ότι φέτος οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί μένουν εκτός σχολικών μονάδων για τουλάχιστον έναν επιπλέον μήνα, ενώ χαρακτηρίζει «πρόκληση» την αντιμετώπισή τους από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας ως «δασκάλων-delivery».

«Τα κενά υφίστανται εδώ και χρόνια»

Κατά την ΕΛΜΕ Κέρκυρας, το πρόβλημα δεν περιορίζεται στη φετινή καθυστέρηση των προσλήψεων. Όπως υποστηρίζει, τα κενά στα ΤΥ-ΖΕΠ υπάρχουν εδώ και χρόνια, χωρίς να δημιουργούνται οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις και χωρίς να πραγματοποιούνται οι απαιτούμενοι μόνιμοι διορισμοί.

Παράλληλα, καταγγέλλει ότι τα τελευταία χρόνια έχουν καταργηθεί Τμήματα Υποδοχής ΖΕΠ, συνδέοντας την εξέλιξη με μέτρα «εξοικονόμησης» και με τις συγχωνεύσεις τμημάτων.

Η ΕΛΜΕ κάνει λόγο συνολικά για πολιτική «υποβάθμισης, υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης», η οποία, όπως υποστηρίζει, επηρεάζει πλέον ακόμη πιο έντονα τους μαθητές που έχουν ανάγκη από τη λειτουργία των συγκεκριμένων δομών.

Ζητά νέα φάση προσλήψεων «εδώ και τώρα»

Με την ανακοίνωσή της, η ΕΛΜΕ Κέρκυρας ζητά ουσιαστική ενίσχυση των ΤΥ-ΖΕΠ, άμεση ίδρυση οργανικών θέσεων και πραγματοποίηση μόνιμων διορισμών.

Παράλληλα, διεκδικεί τη σύσταση επιτροπών και ομάδων για τη δημιουργία υλικού υποστήριξης των τμημάτων, καθώς και ξεχωριστή αίθουσα για τη λειτουργία τους σε όλα τα σχολεία.

Κεντρικό αίτημα αποτελεί, τέλος, η πραγματοποίηση νέας φάσης προσλήψεων αναπληρωτών χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

«Εδώ και τώρα νέα φάση πρόσληψης αναπληρωτών με κάλυψη όλων των κενών!», καταλήγει η ΕΛΜΕ Κέρκυρας.