Προσλήψεις αναπληρωτών 2026-2027: Αντίστροφη μέτρηση για την Α2 φάση – Πόσα ονόματα θα ανακοινωθούν

Τρεις θέσεις Γενικών Διευθυντών προκηρύσσει το υπουργείο Παιδείας, με τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων να υποβάλλονται από τις 22 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου 2026.

Αυστηρότερες ακαδημαϊκές εγγυήσεις και αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας των μη κρατικών πανεπιστημίων ζητά η ΠΟΣΔΕΠ με ανακοίνωσή της.

Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα 300 ωρών με αντικείμενο την Κριτική Μουσειοπαιδαγωγική διοργανώνει το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τις αιτήσεις να υποβάλλονται έως τις 31 Οκτωβρίου 2026.

Μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου έχουν προθεσμία οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν τους κωδικούς για είσοδο στην υπηρεσία των μετεγγραφών.

Οι γονείς υπέβαλαν μηνύσεις σε βάρος τους, ενώ το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνης έχει ήδη προχωρήσει, στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Ποιός είναι ο αριθμός των προσλήψεων που αναμένεται για την Α2 φάση - Τα κενά που θα καλύψει

Πρότυπα – Πειραματικά – Ωνάσεια: Όλες οι αλλαγές για αιτήσεις, εισαγωγή και κενές θέσεις. Η υπουργική απόφαση τροποποιεί την αντίστοιχη απόφαση του Φεβρουαρίου.

Ο συνολικός προγραμματισμός των προσλήψεων αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2026 2027

Η ΟΙΕΛΕ σχολιάζει την αποχώρηση 556 ιδιωτικών εκπαιδευτικών προς το δημόσιο στην Α’ φάση αναπληρωτών και προειδοποιεί ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν νέες αποχωρήσεις.

Μετεγγραφές φοιτητών 2026: Εντός Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις – Η κρίσιμη προθεσμία της 22ας Σεπτεμβρίου

Αντιδράσεις εκπαιδευτικών προκαλεί η εγκύκλιος για τη λειτουργία των Νηπιαγωγείων και την ανάθεση Πρωινού Τμήματος στους Προϊσταμένους, με τρεις Συλλόγους των Κυκλάδων να ζητούν την αλλαγή της.

Επίδομα διαβίωσης για αναπληρωτές και νεοδιόριστους, αλλά και εξεύρεση καταλυμάτων για τη στέγασή τους, ζητά από τον Δήμο η ΕΛΜΕ Ζακύνθου.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη θα επισκεφθεί τον Καναδά για την ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Καναδά και επαφές για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση και την παρουσία της ελληνικής γλώσσας στα καναδικά πανεπιστήμια.

Στα μη κρατικά πανεπιστήμια και τη συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε η Αλεξάνδρα Σδούκου.

Εκλογές εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια στις 7 Νοεμβρίου – Αντιδράσεις για την ηλεκτρονική ψηφοφορία

Σε 10.000 θέσεις πλήρους και μερικής απασχόλησης για άνεργες γυναίκες περιλαμβάνει το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, με προτεραιότητα στις μητέρες με παιδιά έως 15 ετών.

Ψυχολόγοι βρέθηκαν στο 1ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης μετά τον θάνατο της 16χρονης μαθήτριας, ενώ σήμερα δεν πραγματοποιούνται μαθήματα.

Ανακοινώθηκαν νέες προσλήψεις αναπληρωτών - Δείτε όλα τα ονόματα και τι ακολουθεί

Προσλήψεις αναπληρωτών 2026-2027: Αντίστροφη μέτρηση για την Α2 φάση – Πόσα ονόματα θα ανακοινωθούν

INTIME NEWS / ΜΠΑΜΠΟΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

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Ποιός είναι ο αριθμός των προσλήψεων που αναμένεται για την Α2 φάση - Τα κενά που θα καλύψει