Προσλήψεις αναπληρωτών 2026-2027: Αντίστροφη μέτρηση για την Α2 φάση – Πόσα ονόματα θα ανακοινωθούν
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Ποιός είναι ο αριθμός των προσλήψεων που αναμένεται για την Α2 φάση - Τα κενά που θα καλύψει
Περίπου 250 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αναμένεται να προσληφθούν μέσω της Α2 φάσης, σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.
Υπενθυμίζουμε ότι, η διαδικασία αφορά θέσεις που είχαν διατεθεί κατά την Α΄ φάση, αλλά δεν καλύφθηκαν τελικά, κυρίως επειδή ορισμένοι από τους προσληφθέντες δεν παρουσιάστηκαν για ανάληψη υπηρεσίας.
Στόχος είναι, επομένως, να καλυφθούν άμεσα τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου προσλήψεων.
Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η συγκεκριμένη διαδικασία είναι ανεξάρτητη από τη Β΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών, η οποία θα ακολουθήσει κανονικά. Η Α2 λειτουργεί ουσιαστικά συμπληρωματικά προς την Α΄ φάση, ώστε να επαναδιατεθούν θέσεις που, αν και είχαν προβλεφθεί στον αρχικό προγραμματισμό, έμειναν κενές.
Πότε θα γίνει η β’ φάση
Την ίδια ώρα, ο σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας προβλέπει νέο κύκλο προσλήψεων για την αντιμετώπιση των αναγκών που εξακολουθούν να καταγράφονται στα σχολεία.
Όπως έχει αναφέρει η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μετά τις προσλήψεις αναπληρωτών που πραγματοποιήθηκαν την 1η Σεπτεμβρίου, προβλέπεται να ακολουθήσουν ακόμη 6.500 προσλήψεις εκπαιδευτικών.
Τα κενά που καλείται να αντιμετωπίσει ο επόμενος κύκλος εντοπίζονται, μεταξύ άλλων, στη Γενική Εκπαίδευση, την Παράλληλη Στήριξη και την Ειδική Αγωγή.
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