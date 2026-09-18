Σχολεία: «Κλείνουν τμήματα που έχουν ήδη εκπαιδευτικούς και ξεκίνησαν μαθήματα» – Τι αναφέρει η καταγγελία

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Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η καταγγελλόμενη κατάργηση 17 τμημάτων Γυμνασίων στη Δ΄ Αθήνας, με την ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας να προχωρά σε κινητοποιήσεις και να υποστηρίζει ότι ανάλογες παρεμβάσεις προετοιμάζονται και για τα Γενικά Λύκεια.

Εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές καλούνται σε δύο συγκεντρώσεις στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με βασικό αίτημα να παραμείνουν σε λειτουργία όλα τα τμήματα που έχουν ήδη εγκριθεί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας επιμένει στο «πετσόκομμα 17 τμημάτων» στα Γυμνάσια, ενώ το σωματείο εκφράζει παράλληλα την ανησυχία ότι θα ακολουθήσουν αντίστοιχες κινήσεις στα Γενικά Λύκεια.

Η ΕΛΜΕ κάνει λόγο για σοβαρή αναστάτωση στη λειτουργία των σχολείων, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για τμήματα τα οποία είχαν εγκριθεί ήδη από το καλοκαίρι και στα οποία έχουν τοποθετηθεί εκπαιδευτικοί και έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα.

«Τμήματα που λειτουργούν δεν μπορούν τώρα να κλείνουν»

Στο επίκεντρο της αντίδρασης βρίσκεται το γεγονός ότι οι αλλαγές, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, πραγματοποιούνται ενώ η σχολική χρονιά έχει ήδη αρχίσει.

Η ΕΛΜΕ υποστηρίζει ότι η κατάργηση και η συγχώνευση τμημάτων θα έχει άμεσες επιπτώσεις τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς.

Όπως αναφέρει, οι μαθητές κινδυνεύουν να κατανεμηθούν εκ νέου σε μεγαλύτερα τμήματα, ενώ εκπαιδευτικοί μπορεί να χρειαστεί να μετακινηθούν σε διαφορετικά σχολεία ή ακόμη και περιοχές προκειμένου να συμπληρώσουν το ωράριό τους.

Το σωματείο χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη αντιμετώπιση ως λογική που βλέπει «τους μαθητές και τα σχολεία σαν αριθμούς σε ένα excel».

Τι καταγγέλλεται για τα 17 τμήματα

Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, πρόκειται για 17 τμήματα Γυμνασίων, τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα με κλείσιμο ή συγχώνευση.

Η ΕΛΜΕ σημειώνει ότι οι αλλαγές αυτές δεν αποτελούν μια απλή διοικητική ανακατανομή, καθώς επηρεάζουν τμήματα στα οποία η εκπαιδευτική διαδικασία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Παράλληλα, εκφράζει φόβους ότι η ίδια διαδικασία θα επεκταθεί και στα Γενικά Λύκεια, χωρίς ωστόσο στην ανακοίνωση να προσδιορίζεται συγκεκριμένος αριθμός τμημάτων ΓΕΛ που ενδέχεται να επηρεαστούν.

Ο φόβος για μεγαλύτερα τμήματα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις επιπτώσεις που, κατά την ΕΛΜΕ, θα έχουν οι συγχωνεύσεις στον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα.

Το σωματείο υποστηρίζει ότι το κλείσιμο τμημάτων θα οδηγήσει σε συγκέντρωση περισσότερων μαθητών στις αίθουσες, κάνοντας λόγο για «υπερπλήρη τμήματα» και επιβάρυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της παιδαγωγικής υποστήριξης.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη ότι οι αλλαγές δημιουργούν αναστάτωση στις οικογένειες και στους ίδιους τους μαθητές, οι οποίοι έχουν ήδη ξεκινήσει τη σχολική χρονιά με συγκεκριμένη σύνθεση τμημάτων.

Τι σημαίνει για τους εκπαιδευτικούς

Οι συνέπειες, σύμφωνα με την ΕΛΜΕ, δεν περιορίζονται στους μαθητές.

Εάν τμήματα καταργηθούν ή συγχωνευθούν, εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη τοποθετηθεί σε αυτά μπορεί να βρεθούν με λιγότερες διδακτικές ώρες στο συγκεκριμένο σχολείο.

Το σωματείο υποστηρίζει ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μετακινήσεις εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο ή και από περιοχή σε περιοχή για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

Δύο κινητοποιήσεις

Με φόντο τις εξελίξεις, η ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας καλεί σε κινητοποιήσεις στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας.

Η πρώτη κινητοποίηση έχει οριστεί για την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 14:30, ενώ δεύτερη κινητοποίηση προγραμματίζεται για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 13:00.

Στο κάλεσμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές, καθώς και σε Συλλόγους και Ενώσεις Γονέων.

Η ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας ζητά να μη γίνει καμία συγχώνευση ή κατάργηση τμήματος και να διατηρηθούν όλα όσα έχουν ήδη εγκριθεί και λειτουργούν.

Παράλληλα, ζητά να καλυφθούν τα εκπαιδευτικά κενά με διορισμούς και προσλήψεις προσωπικού και να διασφαλιστούν, όπως αναφέρει, ανθρώπινες και ασφαλείς συνθήκες διδασκαλίας για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

«Οι μαθητές δεν είναι αριθμοί – Η μόρφωση δεν είναι κόστος», καταλήγει η ανακοίνωση, με την ΕΛΜΕ να κλιμακώνει τις αντιδράσεις της απέναντι στις σχεδιαζόμενες αλλαγές στα τμήματα.