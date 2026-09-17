Υπουργείο Παιδείας: Tρεις θέσεις Γενικών Διευθυντών – Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

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Τρεις θέσεις Γενικών Διευθυντών προκηρύσσει το υπουργείο Παιδείας, με τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων να υποβάλλονται από τις 22 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου 2026.

Τρεις θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης προκηρύσσει το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής στελεχών για την κάλυψη θέσεων στη διοικητική του δομή.

Η προκήρυξηαφορά δύο Γενικές Διευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, καθώς και μία Γενική Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από τις 22 Σεπτεμβρίου έως και τις 6 Οκτωβρίου 2026. Η προθεσμία υποβολής έχει οριστεί σε 15 ημέρες.

Οι αρμοδιότητες των Γενικών Διευθυντών

Στο αντικείμενο των θέσεων περιλαμβάνεται ο συντονισμός και η εποπτεία των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε κάθε Γενική Διεύθυνση, καθώς και η παρακολούθηση της λειτουργίας και της επίτευξης των στόχων τους.

Παράλληλα, οι Γενικοί Διευθυντές έχουν την ευθύνη για την υποβολή εισηγήσεων προς την πολιτική ηγεσία, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και την παρακολούθηση της στοχοθεσίας των υπηρεσιών.

Στα καθήκοντά τους περιλαμβάνεται επίσης η ανάληψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και τη διαχείριση κρίσεων που ενδέχεται να προκύψουν στο πεδίο ευθύνης τους.

Τρεις θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης προκηρύσσει το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής στελεχών για την κάλυψη θέσεων στη διοικητική του δομή.

Η προκήρυξη αφορά δύο Γενικές Διευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, καθώς και μία Γενική Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από τις 22 Σεπτεμβρίου έως και τις 6 Οκτωβρίου 2026. Η προθεσμία υποβολής έχει οριστεί σε 15 ημέρες.

Οι αρμοδιότητες των Γενικών Διευθυντών

Στο αντικείμενο των θέσεων περιλαμβάνεται ο συντονισμός και η εποπτεία των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε κάθε Γενική Διεύθυνση, καθώς και η παρακολούθηση της λειτουργίας και της επίτευξης των στόχων τους.

Παράλληλα, οι Γενικοί Διευθυντές έχουν την ευθύνη για την υποβολή εισηγήσεων προς την πολιτική ηγεσία, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και την παρακολούθηση της στοχοθεσίας των υπηρεσιών.

Στα καθήκοντά τους περιλαμβάνεται επίσης η ανάληψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και τη διαχείριση κρίσεων που ενδέχεται να προκύψουν στο πεδίο ευθύνης τους.

Ποιοι μπορούν να διεκδικήσουν τις θέσεις

Η προκήρυξη απευθύνεται σε μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας ΠΕ, που υπηρετούν σε φορείς του Δημοσίου οι οποίοι προβλέπονται στην προκήρυξη.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της κατηγορίας ΠΕ, εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Στη διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν και απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ, ανεξάρτητα από τον τίτλο σπουδών τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι υποψήφιοι να διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία στην άσκηση καθηκόντων ευθύνης έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Ως σχετική εμπειρία υπολογίζεται η πραγματική άσκηση καθηκόντων σε θέσεις Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος, στους φορείς που προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Για τις θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στη Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης προβλέπεται επιπλέον ειδική προϋπόθεση: τουλάχιστον δύο έτη εμπειρίας σε αντικείμενο που συνδέεται με τις αρμοδιότητες της αντίστοιχης Γενικής Διεύθυνσης.

Η εμπειρία αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται με βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, στην οποία θα καταγράφονται η χρονική διάρκεια και το αντικείμενο των καθηκόντων που έχουν ασκηθεί.