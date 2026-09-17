International Baccalaureate στα δημόσια σχολεία: Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που λαμβάνουν χρηματοδότηση για βιβλία

Πίνακας περιεχομένων

Στα 90.250 ευρώ ανέρχονται οι πιστώσεις που κατανέμονται για την προμήθεια βιβλίων σε μαθητές και εκπαιδευτικούς των τμημάτων δημόσιων ΓΕΛ για την απόκτηση του International Baccalaureate, με έναρξη το σχολικό έτος 2026-2027.

Το International Baccalaureate (IB) στα δημόσια Γενικά Λύκεια μπαίνει σε φάση προετοιμασίας για την έναρξη λειτουργίας του το σχολικό έτος 2026-2027, με το Υπουργείο Παιδείας να προχωρά σε μεταφορά πιστώσεων συνολικού ύψους 90.250 ευρώ για την προμήθεια των αναγκαίων βιβλίων.

Τα κονδύλια κατανέμονται σε εννέα Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και προορίζονται για την επιχορήγηση των αντίστοιχων δήμων, ώστε να καλυφθεί η δαπάνη των βιβλίων που απαιτούνται για εκπαιδευτικούς και μαθητές των τμημάτων δημόσιων ΓΕΛ που θα οδηγούν στην απόκτηση του Διεθνούς Απολυτηρίου.

Πώς κατανέμονται τα 90.250 ευρώ

Το μεγαλύτερο ποσό της κατανομής κατευθύνεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας και ανέρχεται σε 11.350 ευρώ. Ακολουθεί η Β΄ Αθήνας με 10.600 ευρώ και η Γ΄ Αθήνας με 10.250 ευρώ.

Για τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου προβλέπονται 10.100 ευρώ, ίδιο ποσό με εκείνο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Στην Ανατολική Αττική κατανέμονται 9.700 ευρώ, στη Μαγνησία 9.550 ευρώ, στη Δυτική Θεσσαλονίκη 9.400 ευρώ και στον Πειραιά 9.200 ευρώ. Το συνολικό ποσό φθάνει τις 90.250 ευρώ.

Βιβλία για μαθητές και εκπαιδευτικούς

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, οι πιστώσεις μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2026 των συγκεκριμένων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στον ΑΛΕ 2310401004, που αφορά επιχορήγηση σε ΟΤΑ α΄ βαθμού για σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες.

Σκοπός είναι οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να επιχορηγήσουν τους οικείους δήμους για να καλυφθεί το κόστος προμήθειας των απαραίτητων βιβλίων. Το εκπαιδευτικό υλικό προορίζεται τόσο για τους μαθητές και τις μαθήτριες όσο και για τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων δημόσιων Γενικών Λυκείων που αφορούν την απόκτηση του International Baccalaureate.

Έναρξη από το σχολικό έτος 2026-2027

Η απόφαση συνδέει ρητά την προμήθεια των βιβλίων με την έναρξη των τμημάτων για την απόκτηση του Διεθνούς Απολυτηρίου κατά το σχολικό έτος 2026-2027.

Είχε προηγηθεί, στις 14 Σεπτεμβρίου 2026, κοινή υπουργική απόφαση για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας των αναγκαίων βιβλίων στους μαθητές και τις μαθήτριες που φοιτούν στα συγκεκριμένα τμήματα των δημόσιων Γενικών Λυκείων. Στην απόφαση για τη μεταφορά των πιστώσεων λαμβάνεται επίσης υπόψη αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, με ημερομηνία 15 Σεπτεμβρίου 2026.

Η μεταφορά των 90.250 ευρώ πραγματοποιείται με ισόποση μείωση της πίστωσης του ίδιου ΑΛΕ του Ειδικού Φορέα 1020-206-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας για το 2026.