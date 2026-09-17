Τι περιλαμβάνουν τα προγράμματα «Άθληση για Όλους» – Έρχονται 830 προσλήψεις

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Περίπου 150.000 πολίτες αναμένεται να συμμετάσχουν φέτος στα προγράμματα «Άθληση για Όλους», που θα υλοποιηθούν σε 115 δήμους με τη συμμετοχή 830 πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής.

Στην επέκταση των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων- ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στα αναβαθμισμένα Προγράμματα και τις Εκδηλώσεις «Άθληση για Όλους», που υλοποιούνται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Για τη φετινή περίοδο ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 115 δήμοι. Με τη συμβολή 830 πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, οι οποίοι πρόκειται να προσληφθούν άμεσα, θα υλοποιηθούν περίπου 6.590 εγκεκριμένα προγράμματα, στα οποία υπολογίζεται ότι θα συμμετάσχουν περίπου 150.000 πολίτες.

Οι δράσεις απευθύνονται σε παιδιά, ενήλικες, άτομα τρίτης ηλικίας, άτομα με αναπηρία και κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, με στόχο τη διεύρυνση της πρόσβασης στην άθληση και τη σωματική δραστηριότητα.

Μεταξύ των βασικών στόχων των προγραμμάτων είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο, η καθιέρωση της άσκησης ως σταθερού στοιχείου της καθημερινότητας και η πρόληψη προβλημάτων που συνδέονται με την παχυσαρκία, την καθιστική ζωή και το άγχος.

Παράλληλα, επιδιώκεται η μεγαλύτερη αξιοποίηση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων ως χώρων άσκησης και κοινωνικής συνεύρεσης, καθώς και η ανάπτυξη συνεργασιών με σχολεία, συλλόγους, ΚΑΠΗ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, συλλόγους ατόμων με αναπηρία και άλλους τοπικούς φορείς.