Ξέχασαν νήπια μέσα σε σχολικό για ώρες: Στο αυτόφωρο οδηγός και συνοδός, τι λένε τα ΚΤΕΛ

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Οι γονείς υπέβαλαν μηνύσεις σε βάρος τους, ενώ το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνης έχει ήδη προχωρήσει, στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός του λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν τα δύο 4χρονα παιδιά κλειδωμένα για περίπου τέσσερις ώρες.

Σύμφωνα με καταγγελίες γονέων, όπως αναφέρει το Zarpanews, όλα ξεκίνησαν όταν μια μαμά πήγε να δώσει το μεσημεριανό γεύμα στο παιδί της, καθώς θα ξεκινούσε πρώτη μέρα ολοήμερο.

Ωστόσο, από το σχολείο της είπαν πως το παιδί δεν είχε πάει εκείνη την ημέρα στο σχολείο. Έκτοτε, άρχισε η αναζήτησή του, με τον οδηγό του λεωφορείου να μεταβαίνει στον χώρο που το είχε σταθμεύσει λίγο πριν τις 13:00 το μεσημέρι και να εντοπίζει όχι ένα, αλλά δυο παιδιά.

«Τα παιδιά ήταν σε τραγική κατάσταση», ανέφερε στο Zarpanews γονέας μαθητή που φοιτά στο σχολείο της περιοχής.

Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, το λεωφορείο ξεκίνησε στις οκτώ παρά τέταρτο το πρωί μαζί με συνοδό, που φέρεται να τοποθετήθηκε για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο δρομολόγιο.

Όπως υποστήριξαν γονείς, τα παιδιά από το πρωινό δρομολόγιο κατέβηκαν κανονικά στο σχολείο, με τα δυο νήπια, που φέρονται να κάθονταν στις πίσω θέσεις, να μένουν κλειδωμένα, χωρίς να γίνουν αντιληπτά.

Η απάντηση του ΚΤΕΛ

O πρόεδρος των ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου Γιάννη Καψανάκη, επιβεβαίωσε το γεγονός:

«Ενημερωθήκαμε για το συμβάν και ισχύει. Όντως έγινε. Η συνοδός απομακρύνθηκε από τη θέση της και από αύριο θα είναι άλλη κυρία στη θέση της. Είπε πως τα παιδιά είχαν κοιμηθεί και δεν τα είδε. Λυπούμαστε πραγματικά για το συμβάν και ζητάμε συγγνώμη».