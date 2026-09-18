Νέο ΦΕΚ για Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια Σχολεία – Τι αλλάζει στην εισαγωγή μαθητών

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Πρότυπα – Πειραματικά – Ωνάσεια: Όλες οι αλλαγές για αιτήσεις, εισαγωγή και κενές θέσεις. Η υπουργική απόφαση τροποποιεί την αντίστοιχη απόφαση του Φεβρουαρίου.

Στο νέο ΦΕΚ επανακαθορίζονται σημαντικά σημεία που συνδέονται με την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα, Δημόσια Ωνάσεια, Πρότυπα Εκκλησιαστικά και Πειραματικά Σχολεία, με τις παρεμβάσεις να εκτείνονται από την περίοδο των αιτήσεων έως την κάλυψη διαθέσιμων θέσεων και τις ειδικές προβλέψεις για τους υποψηφίους με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης τα Τμήματα Διεθνούς Απολυτηρίου – International Baccalaureate (IB), για τα οποία εισάγονται ειδικές προβλέψεις σχετικά με τις κενές θέσεις, ενώ μεταβάλλεται και ο τρόπος καθορισμού του χρόνου διεξαγωγής των δοκιμασιών δεξιοτήτων σε τάξεις Πρότυπων Γυμνασίων και Λυκείων.

Μεγαλύτερο περιθώριο για τον καθορισμό της περιόδου αιτήσεων

Η διαδικασία θα μπορεί πλέον να ξεκινά νωρίτερα μέσα στο σχολικό έτος. Η αναφορά στον Φεβρουάριο που υπήρχε στην προηγούμενη ρύθμιση αντικαθίσταται από τον Ιανουάριο.

Έτσι, ως νωρίτερο σημείο έναρξης μπορεί να οριστεί η πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου, ενώ ως απώτατο χρονικό όριο παραμένει η τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου. Ανεξάρτητα από τις ημερομηνίες που θα επιλεγούν, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τουλάχιστον δέκα ημέρες για να καταθέσουν αίτηση.

Πειραματικά: Πώς καταχωρίζονται οι ειδικές περιπτώσεις

Πιο συγκεκριμένες γίνονται οι οδηγίες για τις οικογένειες που διεκδικούν θέση σε Πειραματικό Σχολείο μέσω κλήρωσης. Τα στοιχεία που μπορούν να επηρεάσουν τη συγκεκριμένη διαδικασία θα πρέπει να καταχωρίζονται στο προβλεπόμενο σημείο της ηλεκτρονικής αίτησης και να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα.

Σε αυτά περιλαμβάνονται περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει αδελφός ή αδελφή στην ίδια σχολική μονάδα ή σε συνδεδεμένο σχολείο, αλλά και αιτήσεις που υποβάλλονται ταυτόχρονα για δίδυμα, τρίδυμα ή υιοθετημένα αδέλφια που έχουν γεννηθεί την ίδια χρονιά. Ρύθμιση υπάρχει επίσης για αδέλφια που ήδη φοιτούν στο ίδιο ή σε συνδεδεμένο σχολείο, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η απόφαση.

Στην ίδια διαδικασία πρέπει να καταγράφεται και η περίπτωση κατά την οποία γονέας, κηδεμόνας ή πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του παιδιού υπηρετεί με θητεία στο σχολείο που έχει επιλεγεί ή σε συνδεδεμένη με αυτό σχολική μονάδα, με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης.

Νέα αποσαφήνιση για τη θέση του επιλαχόντα

Πρόσθετο στοιχείο ενσωματώνεται και στα δεδομένα που συνοδεύουν την ολοκληρωμένη αίτηση. Ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ποιο σχολείο επιθυμεί να συνδεθεί με την ιδιότητα του επιλαχόντα, εφόσον δεν καταφέρει να εισαχθεί σε κάποια από τις αρχικές επιλογές του.

Κατά την οριστικοποίηση δημιουργείται ο Μοναδικός Αριθμός Υποβολής (ΜΑΥ) της αίτησης. Αφού ολοκληρωθεί η περίοδος υποβολής, αποδίδεται επιπλέον στον μαθητή μοναδικός εξαψήφιος κωδικός. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της διαδικασίας από τον αιτούντα.

IB: Οι διαθέσιμες θέσεις μπορούν να καλύπτονται νωρίτερα

Ξεχωριστή πρόβλεψη εισάγεται για τα Τμήματα Διεθνούς Απολυτηρίου – IB. Η διαδικασία για θέσεις που παραμένουν κενές δεν χρειάζεται πλέον να περιμένει το σχολικό έτος στο οποίο αφορά η φοίτηση.

Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), η πλήρωση των συγκεκριμένων θέσεων μπορεί να πραγματοποιείται κατά το αμέσως προηγούμενο σχολικό έτος.

Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται και στο πλαίσιο της διαδικασίας για κενές θέσεις στη Β΄ και Γ΄ τάξη των Πρότυπων Λυκείων, όταν πρόκειται ειδικά για Τμήματα IB.

Δεν «κλειδώνει» πλέον τρεις ημέρες πριν το τεστ στα Πρότυπα Γυμνάσια

Διαφορετικός γίνεται ο χρονικός προγραμματισμός της δοκιμασίας δεξιοτήτων για μαθητές που διεκδικούν διαθέσιμη θέση στη Β΄ ή Γ΄ τάξη Πρότυπου Γυμνασίου.

Η εξέταση παραμένει ο αποκλειστικός τρόπος επιλογής για τις συγκεκριμένες κενές θέσεις. Εκείνο που μεταβάλλεται είναι η ημερομηνία: αφαιρείται ο προηγούμενος προσδιορισμός που τοποθετούσε τη δοκιμασία τρεις ημέρες πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους.

Πλέον δεν ορίζεται μία σταθερή χρονική απόσταση από την έναρξη των μαθημάτων. Η ημερομηνία θα προσδιορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Το ίδιο μοντέλο εφαρμόζεται στις Β΄ και Γ΄ τάξεις των Πρότυπων Λυκείων για την πλήρωση διαθέσιμων θέσεων: το τεστ δεξιοτήτων διατηρείται, αλλά ο χρόνος πραγματοποίησής του περνά στον καθορισμό της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Πότε επιτρέπεται μετακίνηση μαθητή μεταξύ Πρότυπων

Η απόφαση προσθέτει σαφή κανόνα και για τις μετεγγραφές μεταξύ Πρότυπων Σχολείων. Κατά κανόνα, μαθητής που φοιτά σε Πρότυπο δεν μπορεί να μετεγγραφεί σε άλλο Πρότυπο.

Η εξαίρεση συνδέεται με το International Baccalaureate. Η μετακίνηση επιτρέπεται όταν ο μαθητής επιδιώκει φοίτηση σε Τμήμα IB το οποίο δεν υπάρχει στο σχολείο του ή δεν διαθέτει τα μαθήματα που επιθυμεί να παρακολουθήσει.

Πώς διαμορφώνεται ο πρόσθετος χρόνος στις εξετάσεις

Ειδικό πλαίσιο καθορίζεται και για τους υποψηφίους με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι εξετάζονται χωριστά από τους υπόλοιπους μαθητές.

Για την Ελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά προβλέπονται 45 επιπλέον λεπτά, ενώ για τα Θρησκευτικά η χρονική παράταση ανέρχεται σε 20 λεπτά.

Εφόσον το ζητήσει ο εξεταζόμενος, ο επιτηρητής έχει τη δυνατότητα να διαβάσει ξανά τη διατύπωση ενός θέματος ή μιας απάντησης, ακόμη και περισσότερες από μία φορές. Δεν μπορεί, ωστόσο, να δώσει με οποιονδήποτε τρόπο πληροφορία ή ένδειξη που θα μπορούσε να οδηγήσει τον υποψήφιο στη σωστή επιλογή.

Δείτε στο ΦΕΚ όλες τις αλλαγές αναλυτικά.