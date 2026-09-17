Πέθανε 16χρονη μαθήτρια στην Κοζάνη – Ζαχαράκη: «Ψυχολόγοι από αύριο στο σχολείο»

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Τι ανέφερε η Υπουργός Παιδείας για τον θάνατο της μαθήτριας στην Κοζάνη

Η 16χρονη μαθήτρια στην Κοζάνη, η οποία είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του 1ου Γενικού Λυκείου, κατέληξε παρά τις προσπάθειες των διασωστών και του προσωπικού του νοσοκομείου να την κρατήσουν στη ζωή. Η μαθήτρια της Β’ Λυκείου μεταφέρθηκε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο χωρίς σφυγμό, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στη σχολική κοινότητα.

H Σοφία Ζαχαράκη για τον θάνατο της μαθήτριας στην Κοζάνη

Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε ένα νέο παιδί, μια μαθήτρια του 1ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης.

Αυτές τις δύσκολες ώρες, η σκέψη μου βρίσκεται πρώτα από όλα στην οικογένειά της, στους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές της, στους εκπαιδευτικούς της και σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα που δοκιμάζεται από μια τόσο οδυνηρή απώλεια.

Από την πρώτη στιγμή, οι εκπαιδευτικοί και η διεύθυνση του σχολείου ενήργησαν άμεσα, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία και κάνοντας ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να βοηθήσουν τη μαθήτριά τους.

Το παιδί βρισκόταν υπό παρακολούθηση από ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό του σχολείου, ενώ αμέσως επιχειρήθηκε ΚΑΡΠΑ από εκπαιδευμένο καθηγητή και χρησιμοποιήθηκε ο απινιδωτής που διέθετε η σχολική μονάδα.

Από αύριο θα βρίσκονται, στο σχολείο ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από όλες τις δομες της εκπαιδευσης προκειμένου να βρίσκονται δίπλα στους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές της, αλλά και στους εκπαιδευτικούς, παρέχοντας την αναγκαία ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη.

Σε τέτοιες ώρες, προέχει η φροντίδα, η διακριτικότητα και η προστασία των παιδιών.

Είμαστε και θα παραμείνουμε δίπλα στους μαθητές, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς της.

Εκφράζω τα ειλικρινή και βαθιά μου συλλυπητήρια στους γονείς, στην οικογένεια και στους ανθρώπους που την αγαπούσαν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται για την υπόθεση, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο θάνατός της να συνδέεται με αυτοκτονία, ενώ αναφέρεται ότι είχε προηγηθεί ανάλογο περιστατικό στο παρελθόν. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες, πάντως, αποδίδονται στα δημοσιεύματα και δεν παρουσιάζονται ως επίσημα επιβεβαιωμένο συμπέρασμα.

Η κινητοποίηση μετά τον εντοπισμό της 16χρονης

Η μαθήτρια εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του σχολείου, με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση κινητοποίηση και να κληθεί το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με το kozanimedia, οι διασώστες που έφτασαν στο σχολικό συγκρότημα ξεκίνησαν προσπάθειες για να την επαναφέρουν, οι οποίες συνεχίστηκαν και κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Η 16χρονη έφτασε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης χωρίς σφυγμό.

Η μάχη στο νοσοκομείο

Με την άφιξή της στο νοσοκομείο, γιατροί και νοσηλευτές συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνηψης, επιχειρώντας να επαναφέρουν τη μαθήτρια και να την κρατήσουν στη ζωή.

Παρά την κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και του προσωπικού του νοσοκομείου, η κατάσταση της 16χρονης δεν κατέστη δυνατό να αναστραφεί και τελικά κατέληξε.

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για το περιστατικό

Νεότερες πληροφορίες που επικαλείται το δημοσίευμα αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο η ανήλικη να έβαλε η ίδια τέλος στη ζωή της. Στην ίδια πληροφόρηση αναφέρεται ότι φέρεται να είχε υπάρξει και ανάλογο περιστατικό στο παρελθόν.

Οι πληροφορίες αυτές δεν συνοδεύονται στο παρεχόμενο κείμενο από επίσημη ανακοίνωση των αρμόδιων Αρχών για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου της 16χρονης.

Η είδηση του θανάτου της μαθήτριας έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση και θλίψη στην τοπική κοινωνία της Κοζάνης, καθώς το περιστατικό εκτυλίχθηκε μέσα στον χώρο του σχολείου.

Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί του 1ου Γενικού Λυκείου βρίσκονται αντιμέτωποι με την απώλεια της 16χρονης, ενώ το σχολείο έχει βρεθεί στο επίκεντρο μετά την τραγική εξέλιξη.

Excerpt: Κατέληξε η 16χρονη μαθήτρια που είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις της στο 1ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης, παρά τις προσπάθειες του ΕΚΑΒ και του προσωπικού του νοσοκομείου.