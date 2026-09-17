Απίστευτο! «Ξέχασαν» παιδιά νηπιαγωγείου μέσα σε σχολικό λεωφορείο για 5 ώρες – Εντοπίστηκαν σε τραγική κατάσταση

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Δύο παιδιά 4-5 ετών φέρονται να έμειναν επί περίπου πέντε ώρες κλειδωμένα σε σχολικό λεωφορείο στα Χανιά, με το περιστατικό να αποκαλύπτεται όταν μητέρα αναζήτησε το παιδί της στο σχολείο.

Δύο παιδιά ηλικίας 4-5 ετών στα Χανιά φέρονται να παρέμειναν κλειδωμένα επί περίπου πέντε ώρες μέσα σε σχολικό λεωφορείο, μετά το πρωινό δρομολόγιο προς το νηπιαγωγείο όπου φοιτούν.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ξεκίνησε η αναζήτηση του ενός παιδιού.

Τα δύο παιδιά, που πηγαίνουν στο προνήπιο, φέρονται να είχαν παραμείνει στις πίσω θέσεις του λεωφορείου, το οποίο είχε σταθμεύσει μετά την πρωινή μεταφορά των μαθητών και επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί ξανά για το μεσημβρινό δρομολόγιο επιστροφής. Μετά το περιστατικό, η συνοδός απομακρύνθηκε από τη θέση της.

Σύμφωνα με καταγγελίες γονέων, η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν μητέρα πήγε στο σχολείο για να δώσει το μεσημεριανό γεύμα στο παιδί της, καθώς εκείνη την ημέρα θα ξεκινούσε για πρώτη φορά ολοήμερο.

Όπως υποστηρίζουν οι γονείς, από το σχολείο ενημερώθηκε ότι το παιδί δεν είχε προσέλθει εκείνη την ημέρα. Τότε άρχισε η αναζήτησή του και ο οδηγός κατευθύνθηκε, λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι, στο σημείο όπου είχε σταθμεύσει το λεωφορείο.

Εκεί εντοπίστηκαν τελικά δύο παιδιά. Γονέας μαθητή του σχολείου ανέφερε ότι ήταν κλαμένα και κατουρημένα, περιγράφοντας την κατάστασή τους ως τραγική.

Τι φέρεται να συνέβη στο πρωινό δρομολόγιο

Κατά τις καταγγελίες, το σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ είχε ξεκινήσει στις 7:45 το πρωί, έχοντας και συνοδό. Ο οδηγός και η συνοδός φέρονται να είχαν τοποθετηθεί για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο δρομολόγιο.

Οι υπόλοιποι μαθητές κατέβηκαν κανονικά όταν το όχημα έφθασε στο σχολείο. Τα δύο παιδιά, ωστόσο, τα οποία σύμφωνα με τους γονείς βρίσκονταν στις πίσω θέσεις, φέρονται να παρέμειναν μέσα χωρίς να γίνουν αντιληπτά και στη συνέχεια κλειδώθηκαν στο λεωφορείο.

Γονέας έθεσε το ερώτημα εάν πραγματοποιήθηκε ο απαραίτητος έλεγχος μετά την αποβίβαση, σημειώνοντας ότι, λόγω της μικρής ηλικίας τους, τα παιδιά ενδεχομένως να μην άκουσαν τη συνοδό.

Τα ερωτήματα που θέτουν οι γονείς

Μετά το περιστατικό, οι γονείς θέτουν σειρά ερωτημάτων για τις συνθήκες μεταφοράς των μαθητών και τον έλεγχο που πραγματοποιείται στα σχολικά λεωφορεία.

Μεταξύ άλλων, διερωτώνται ποια διαδικασία ακολουθείται μετά την ολοκλήρωση κάθε δρομολογίου ώστε να επιβεβαιώνεται ότι δεν έχει παραμείνει παιδί στο όχημα, εάν υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο ελέγχου, ποιος έχει την ευθύνη εφαρμογής του και ποιο πλαίσιο προστασίας και ελέγχου υπάρχει για όσους τοποθετούνται σε θέσεις με καθημερινή επαφή με παιδιά.

Παράλληλα, θέτουν ερωτήματα για το εάν ενημερώθηκαν άμεσα οι Αρχές, αλλά και για το τι θα μπορούσε να είχε συμβεί εάν στην περιοχή επικρατούσαν υψηλές θερμοκρασίες.

Άτυπη ενημέρωση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

Σε επικοινωνία του zarpanews.gr με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων αναφέρθηκε ότι, μέχρι εκείνη τη στιγμή, η υπηρεσία είχε λάβει άτυπη ενημέρωση για το συμβάν.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρονται, η Διεύθυνση ανέφερε ότι θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες στο μέρος που αντιστοιχεί στις δικές της αρμοδιότητες.

Απομακρύνθηκε η συνοδός του λεωφορείου

Το περιστατικό επιβεβαίωσε ο πρόεδρος των ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου, Γιάννης Καψανάκης, αναφέροντας ότι η εταιρεία ενημερώθηκε για όσα συνέβησαν.

Όπως δήλωσε, η συνοδός απομακρύνθηκε από τη θέση της και απολύθηκε, ενώ από την επόμενη ημέρα θα αντικατασταθεί. Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο ίδιος, η συνοδός υποστήριξε ότι τα παιδιά είχαν αποκοιμηθεί και δεν τα αντιλήφθηκε.

Ο πρόεδρος των ΚΤΕΛ εξέφρασε τη λύπη του για το περιστατικό και ζήτησε συγγνώμη.