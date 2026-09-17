Σχολεία: Κενά, προσεισμικοί έλεγχοι και προβλήματα στα κτήρια – Τι ζητούν οι γονείς

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Εκπαιδευτικά κενά, ειδικά σχολεία, προσεισμικοί έλεγχοι, σχολικές υποδομές και καθαριότητα βρίσκονται στο επίκεντρο της παρέμβασης της Ένωσης Γονέων Αιγάλεω για τη νέα σχολική χρονιά.

Τα σχολεία του Αιγάλεω μπαίνουν στη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 με ανοιχτά ζητήματα που αφορούν από τη στελέχωση και την καθαριότητα έως την κατάσταση και την ασφάλεια των σχολικών κτηρίων.

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Αιγάλεω επαναφέρει σειρά αιτημάτων προς τους αρμόδιους φορείς, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις, χρονοδιαγράμματα και δεσμεύσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στα εκπαιδευτικά κενά, στην Ειδική Αγωγή και την Παράλληλη Στήριξη, αλλά και στον προσεισμικό έλεγχο σχολικών κτηρίων. Παράλληλα, ζητά αναλυτική εικόνα για τα έργα που πραγματοποιήθηκαν ή προγραμματίζονται στα σχολεία, τις ώρες καθαριότητας ανά μονάδα και τη σύγκληση ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με αποκλειστικό θέμα την Παιδεία.

Κενά με την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Σύμφωνα με την Ένωση Γονέων, η έναρξη της νέας χρονιάς συνοδεύεται και πάλι από σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικών. Μετά και την κοινή παρέμβαση Ενώσεων Γονέων στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, όπως αναφέρει, εξακολουθούν να υπάρχουν κενά σε ειδικότητες, στην Ειδική Αγωγή και στην Παράλληλη Στήριξη.

Οι ελλείψεις αυτές έχουν άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία του πρωινού προγράμματος, της πρωινής ζώνης και του ολοήμερου. Η Ένωση επισημαίνει ότι οι ανάγκες των σχολείων, ο αριθμός των μαθητών και των τμημάτων, καθώς και οι απαιτήσεις σε προσωπικό είναι γνωστά πριν από τον Σεπτέμβριο και ζητά ο προγραμματισμός της στελέχωσης να γίνεται εγκαίρως.

Στόχος, όπως τονίζει, πρέπει να είναι η πλήρης κάλυψη των κενών από την πρώτη ημέρα λειτουργίας των σχολείων. Υπογραμμίζει ακόμη ότι η Ειδική Αγωγή, η Παράλληλη Στήριξη, οι ειδικότητες, η πρωινή ζώνη και το ολοήμερο αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του δημόσιου σχολείου και δικαίωμα των παιδιών.

Στο επίκεντρο ο προσεισμικός έλεγχος

Ξεχωριστό ζήτημα αποτελεί η ασφάλεια των σχολικών κτηρίων. Η Ένωση αναφέρει ότι, σύμφωνα με όσα έχουν γνωστοποιηθεί από αρμόδιους παράγοντες, σε συγκεκριμένα σχολικά κτήρια ή τμήματά τους στο Αιγάλεω έχει προκύψει ανάγκη να πραγματοποιηθεί δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος.

Για τον λόγο αυτό ζητά να γίνει επίσημα γνωστό ποια ακριβώς κτήρια αφορά η διαδικασία, ποια ήταν τα ευρήματα του πρωτοβάθμιου ελέγχου και για ποιους λόγους κρίθηκε αναγκαία η παραπομπή τους στο επόμενο στάδιο. Ζητά επίσης ενημέρωση για τον χρόνο πραγματοποίησης του δευτεροβάθμιου ελέγχου και για το τι σημαίνει η παραπομπή ως προς την ασφαλή χρήση των χώρων.

Η Ένωση υπογραμμίζει ότι μαθητές και εκπαιδευτικοί βρίσκονται καθημερινά μέσα στα συγκεκριμένα κτήρια και θεωρεί αναγκαίες τις σαφείς, επίσημες και επιστημονικά τεκμηριωμένες απαντήσεις, χωρίς καθυστερήσεις ή ασάφειες σε θέματα ασφάλειας.

Αναλυτική εικόνα για τα έργα σε κάθε σχολείο

Πέρα από τους προσεισμικούς ελέγχους, οι γονείς θέτουν συνολικά το θέμα της συντήρησης των σχολικών υποδομών. Όπως επισημαίνουν, η αντιμετώπιση μεμονωμένων φθορών δεν μπορεί να αντικαταστήσει ένα πολυετές σχέδιο επισκευής, συντήρησης και αναβάθμισης του συνόλου των σχολικών μονάδων της πόλης.

Ζητούν, επομένως, πλήρη ενημέρωση για τις εργασίες που έγιναν σε κάθε σχολείο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, για εκείνες που βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και για τις παρεμβάσεις που έχουν προγραμματιστεί. Για κάθε έργο ζητούν να υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, την πηγή χρηματοδότησης και τον χρόνο έναρξης και ολοκλήρωσης.

Όπως σημειώνει η Ένωση, οι γονείς πρέπει να έχουν σαφή εικόνα τόσο για όσα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί όσο και για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν.

Ειδικά σχολεία και ανάγκες στελέχωσης

Ιδιαίτερη προσοχή ζητείται για τα ειδικά σχολεία του Αιγάλεω. Η Ένωση αναφέρει ότι έχει ήδη ενημερωθεί για σοβαρά προβλήματα και ανάγκες που σχετίζονται με τη λειτουργία τους.

Στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, όπως επισημαίνει, η επάρκεια του προσωπικού, οι κατάλληλες υποδομές, η ασφάλεια και η σταθερή υποστήριξη των μαθητών αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Για τον λόγο αυτό ζητά συγκεκριμένο σχεδιασμό, σαφείς απαντήσεις από τους αρμόδιους και άμεσες παρεμβάσεις όπου χρειάζονται, αντί για αποσπασματική αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Ένα ακόμη θέμα που επαναφέρει η Ένωση είναι η καθαριότητα. Ζητά να δοθούν αναλυτικά στοιχεία για το προσωπικό που έχει τοποθετηθεί σε κάθε σχολείο, το εργασιακό καθεστώς του και, κυρίως, τις ημερήσιες ώρες καθαρισμού που αντιστοιχούν σε κάθε μονάδα.

Όπως επισημαίνει, η κάλυψη των αναγκών δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο ως αριθμητική κατανομή προσωπικού. Στον σχεδιασμό πρέπει να συνυπολογίζονται η έκταση της σχολικής μονάδας, ο αριθμός των μαθητών, οι αίθουσες, οι κοινόχρηστοι και βοηθητικοί χώροι, καθώς και οι ιδιαίτερες ανάγκες κάθε σχολείου.

Το αίτημα είναι να υπάρχει επαρκές και σταθερό προσωπικό, ώστε η καθαριότητα, η υγιεινή και η ασφάλεια να διασφαλίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των σχολείων.

Στην ανακοίνωσή της η Ένωση αναφέρεται και στις αλλαγές που σχεδιάζονται για το Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο, σημειώνοντας ότι παρακολουθεί τις σχετικές εξελίξεις.

Θέτει ως βασικό κριτήριο για οποιαδήποτε αλλαγή τη βελτίωση του δημόσιου σχολείου και την ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στη γνώση. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι οι αλλαγές θα πρέπει να συμβάλλουν στη μείωση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και όχι στη διεύρυνσή τους, χωρίς να δημιουργούν σχολεία διαφορετικών ταχυτήτων ή μεγαλύτερη πίεση στους μαθητές και τις οικογένειές τους.

Ανοιχτό παραμένει, σύμφωνα με την Ένωση, και το αίτημα για ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγάλεω, η οποία θα έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο την Παιδεία και τα προβλήματα των σχολείων της πόλης.

Η Ένωση αναφέρει ότι έχει ζητήσει επανειλημμένα τη συγκεκριμένη συνεδρίαση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει λάβει ουσιαστική απάντηση. Θεωρεί ότι απαιτείται μια συνολική δημόσια και θεσμική συζήτηση, με τη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας, στην οποία θα παρουσιαστούν τα προβλήματα, τα δεδομένα, οι χρηματοδοτήσεις, οι προτεραιότητες και τα χρονοδιαγράμματα.

Για τον λόγο αυτό ζητά να οριστεί άμεσα η ειδική συνεδρίαση, ώστε να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά.

Απευθυνόμενη στο Υπουργείο Παιδείας, τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, την Περιφέρεια Αττικής, τον Δήμο Αιγάλεω και κάθε αρμόδια υπηρεσία, η Ένωση ζητά πλήρη κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών, στελέχωση της Ειδικής Αγωγής και της Παράλληλης Στήριξης και αντιμετώπιση των προβλημάτων των ειδικών σχολείων. Παράλληλα, θέτει το αίτημα ο προγραμματισμός του προσωπικού να ολοκληρώνεται πριν από την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς.

Στο σκέλος των υποδομών ζητά καταγραφή των έργων ανά σχολική μονάδα, μαζί με τους προϋπολογισμούς και τα χρονοδιαγράμματα, καθώς και συνολικό πρόγραμμα τακτικής συντήρησης και αναβάθμισης των κτηρίων. Στα αιτήματα περιλαμβάνονται ακόμη η ενημέρωση για τον δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο, τα αναλυτικά στοιχεία για το προσωπικό και τις ώρες καθαριότητας, η επαρκής και σταθερή στελέχωση στον συγκεκριμένο τομέα και η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Παιδεία.

Η Ένωση τονίζει ότι τα ίδια προβλήματα δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται εκτάκτως κάθε Σεπτέμβριο, αλλά να προλαμβάνονται μέσα από σχεδιασμό, χρηματοδότηση, διαφάνεια, λογοδοσία και επαρκές προσωπικό. Υπενθυμίζει, μάλιστα, ότι και την προηγούμενη χρονιά είχε καταγράψει ζητήματα στα σχολικά κτήρια, στην καθαριότητα, στη στελέχωση, στα εκπαιδευτικά κενά, στη συντήρηση και στον προγραμματισμό.

Κλείνοντας, καλεί τους Συλλόγους Γονέων και τους γονείς της πόλης να παραμείνουν ενεργοί, να ενημερώνουν την Ένωση για τα προβλήματα που εμφανίζονται στις σχολικές μονάδες και να οργανώσουν από κοινού τις διεκδικήσεις τους. Παράλληλα, εύχεται σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και οικογένειες μια καλή, δημιουργική και ασφαλή σχολική χρονιά.