Πρεμιέρα για το Ψηφιακό Φροντιστήριο: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπαίνει στην προετοιμασία για τις Πανελλαδικές

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Ξανά στις ψηφιακές τάξεις μπαίνουν από σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, οι μαθητές που αξιοποιούν το Δημόσιο Ψηφιακό Φροντιστήριο, με τη σύγχρονη διδασκαλία για τη σχολική χρονιά 2026-2027 να ξεκινά σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Ο θεσμός μπαίνει στην τρίτη χρονιά λειτουργίας του, έχοντας πλέον ξεπεράσει συνολικά τους 410.000 χρήστες, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει διεύρυνση των ζωντανών μαθημάτων στην Α΄ και Β΄ Λυκείου και νέο βήμα στην εξατομικευμένη υποστήριξη των μαθητών μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο δεν απευθύνεται, ωστόσο, αποκλειστικά στους υποψηφίους των Πανελλαδικών. Το ασύγχρονο κομμάτι του εκτείνεται από την Ε΄ Δημοτικού και σε όλες τις επόμενες τάξεις, παρέχοντας δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές ανάλογα με τον χρόνο και τον ρυθμό μελέτης τους.

45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα

Για τη νέα σχολική χρονιά συνεχίζεται η ζωντανή διδασκαλία σε 45 μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ΕΝΕΕΓΥΛ, με τη συμμετοχή 81 εκπαιδευτικών.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και ειδικά μαθήματα, μεταξύ των οποίων το Γραμμικό και το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, καθώς και πέντε ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά και Γερμανικά.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα δίνει δωρεάν πρόσβαση στην προετοιμασία και σε μαθητές περιοχών όπου η αντίστοιχη οργανωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη είναι δυσκολότερα προσβάσιμη.

Κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά πραγματοποιούνταν 477 ώρες ζωντανής διδασκαλίας τον μήνα, ενώ στην πλατφόρμα είχαν αναρτηθεί συνολικά 3.186 βιντεοσκοπημένα μαθήματα. Οι ζωντανές επαναλήψεις συνεχίστηκαν μέχρι την τελική ευθεία των Πανελλαδικών, ακόμη και την προηγουμένη της εξέτασης κάθε μαθήματος.

Η κάλυψη αφορούσε 13 μαθήματα ΓΕΛ, 19 ΕΠΑΛ, 9 ειδικά μαθήματα και 4 μαθήματα Ειδικής Αγωγής.

Στην Επαγγελματική Εκπαίδευση προστέθηκαν ακόμη το Ναυτικό Δίκαιο, τα Ψηφιακά Συστήματα, η Οικοδομική και τα Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων. Στο ασύγχρονο σκέλος εντάχθηκαν τα Νέα Ελληνικά, οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και τα Μαθηματικά για την Ειδική Αγωγή.

Πάνω από 410.000 χρήστες

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται για τη μέχρι σήμερα λειτουργία του προγράμματος δείχνουν ότι οι συνολικοί χρήστες έχουν ξεπεράσει τους 410.000. Μόνο κατά τη σχολική χρονιά 2025-2026, το Ψηφιακό Φροντιστήριο χρησιμοποιήθηκε από 261.851 μαθητές, μαθήτριες και αποφοίτους. Παράλληλα, από τις 16 Ιουνίου έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2026, η παρακολούθηση των διαθέσιμων βιντεοσκοπημένων μαθημάτων έφτασε τους 300.000 χρήστες.

Δωρεάν υλικό από την Ε΄ Δημοτικού

Πέρα από τη σύγχρονη προετοιμασία για τις Πανελλαδικές, το δεύτερο σκέλος του προγράμματος αφορά την ασύγχρονη εκπαίδευση. Από την Ε΄ Δημοτικού και σε όλες τις τάξεις που ακολουθούν, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν δωρεάν το ψηφιακό υλικό και να οργανώνουν τη μελέτη τους με βάση τις δικές τους ανάγκες. Το διαθέσιμο περιεχόμενο εμπλουτίζεται με βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες, ασκήσεις ανά θεματική ενότητα, επαναληπτικό υλικό και διαγωνίσματα προσομοίωσης. Έτσι, το Ψηφιακό Φροντιστήριο διευρύνει το πεδίο του πέρα από την προετοιμασία των τελειόφοιτων για τις Πανελλαδικές και καλύπτει περισσότερες ηλικίες και διαφορετικά στάδια της σχολικής πορείας.

Σχεδιάζονται ζωντανά μαθήματα σε Α΄ και Β΄ Λυκείου

Η επόμενη επέκταση που βρίσκεται στον σχεδιασμό αφορά τις δύο πρώτες τάξεις του Λυκείου. Συγκεκριμένα, προβλέπεται να επεκταθεί η σύγχρονη διδασκαλία στην Α΄ και τη Β΄ Λυκείου, ώστε η ζωντανή εκπαιδευτική υποστήριξη να ξεκινά πριν από την τελική χρονιά προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές. Πρόκειται, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, για σχεδιασμό και όχι για ήδη εφαρμοζόμενη λειτουργία.

Ζαχαράκη: «Κάθε παιδί αξίζει να έχει τις ίδιες ευκαιρίες»

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, αναφερόμενη στην έναρξη της νέας χρονιάς του Ψηφιακού Φροντιστηρίου, υπογράμμισε τον δωρεάν χαρακτήρα του και τη δυνατότητα πρόσβασης ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας ή οικονομικών δυνατοτήτων. «Κάθε παιδί αξίζει να έχει τις ίδιες ευκαιρίες, όπου κι αν βρίσκεται και ανεξάρτητα από τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειάς του. Από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου οι ψηφιακές μας τάξεις ανοίγουν ξανά», ανέφερε. Η υπουργός στάθηκε επίσης στη δυνατότητα χρήσης του ασύγχρονου υλικού από την Ε΄ Δημοτικού, αλλά και στον σχεδιασμό για την Α΄ και Β΄ Λυκείου.

Τεχνητή Νοημοσύνη στο Ψηφιακό Φροντιστήριο

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η περαιτέρω αξιοποίηση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης. Στο πλαίσιο συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας με τη Microsoft αναπτύχθηκε ο AI Tutor, ένας ψηφιακός βοηθός μάθησης για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα των πέντε ξένων γλωσσών, ο οποίος θα παρέχει δωρεάν υποστήριξη στους μαθητές του Ψηφιακού Φροντιστηρίου. Παράλληλα, για το 2027 δρομολογείται το EduAI, με στόχο την περισσότερο εξατομικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το εργαλείο θα μπορεί να προσαρμόζει τις ασκήσεις στο επίπεδο και την απόδοση κάθε μαθητή, να εντοπίζει γνωστικά κενά, να παρέχει άμεση ανατροφοδότηση και να μεταβάλλει τον βαθμό δυσκολίας ανάλογα με την πορεία του.

«Το επόμενο βήμα είναι η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης με παιδαγωγικό τρόπο», ανέφερε σχετικά η Σοφία Ζαχαράκη, επισημαίνοντας ότι στόχος του EduAI είναι να υποστηρίζει τον μαθητή με βάση το επίπεδο και την απόδοσή του.

Υποστήριξη μέχρι τις Πανελλαδικές

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο συνεχίζει παράλληλα τις στοχευμένες επαναλήψεις μέχρι την περίοδο των εξετάσεων, ενώ προβλέπεται υποστήριξη και για αποφοίτους προηγούμενων ετών.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται επίσης η ενίσχυση της προσβασιμότητας για μαθητές και μαθήτριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Κεντρική επιδίωξη του προγράμματος, όπως παρουσιάζεται από το Υπουργείο Παιδείας, είναι η δωρεάν πρόσβαση στην εκπαιδευτική υποστήριξη ανεξάρτητα από τον τόπο στον οποίο ζει ο μαθητής ή τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειάς του.